Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu | Názory
před 22 hodinami

Občanští demokraté jako pacient v paliativní péči

Paliativní péče, tedy aktivní péče o pacienta v pokročilé fázi onemocnění, je metafora, která nejlépe odpovídá stavu, v kterém se tato strana nachází.
Petr Fiala, předseda Občanské demokratické strany
Petr Fiala, předseda Občanské demokratické strany | Foto: Viet Tran

Důvodů k tomu, aby se o ODS hovořilo jako o straně, která je v ohrožení, je hodně. Nejčastěji je zmiňovaná nedostatečná komunikace, což právě v těchto dnech dokládá sám předseda strany Petr Fiala. Ten tvrdí, že svým klidným a rozšafným vystupováním chce kultivovat politiku. Takový přístup se míjí s realitou: nevidí eskalaci surové vitality nespokojených a rozzlobených opozičních politiků i jejich voličů a bohužel i těch, kteří dříve ODS volili. Fiala oslovuje jen část starého jádra jejich voličské základny. Zřejmě přibližně stejná část bude ale ODS volit jen kvůli tomu, aby nevládlo ANO s SPD a Stačilo.

Mezi tyto voliče z nouze patří i někteří podnikatelé, kteří jsou zklamaní tím, že u ODS vždy narazili na zeď. Místo odpovědi od ODS slyší: My to děláme dobře, neraďte nám.

Další výtka se týká odmítání eura, s kterým všechny firmy, které podnikají v Evropě, musí pracovat a torpédování progresivní legislativy. Například odmítají podporu startupů, tedy nových inovativních firem, daňovým zvýhodněním akcií. Bohužel, to je jeden z důvodů, proč některé firmy odchází do USA.

Jinými slovy: ODS se zapouzdřila a žije v zajetí iluze o sobě i o společnosti. To dotvrzuje složení vedení této strany, které mezi sebe těžko pouští mladé lidi, kteří žijí mimo jejich bublinu, což umožňuje klientelismus. Typickým představitelem starého vedení je Marek Benda, který přišel do politiky rovnou z gymnázia: niky nikde nepracoval ani řádně nestudoval. Právě to umožnilo, že Pavel Blažek jako ministr musel stranu opustit až po maléru s miliardovým bitcoinovém darem. Kdyby se ho strana zbavila již po schůzce s Martinem Nejedlým, který míval na mobilu portrét Vladimíra Putina nebo alespoň poté, co se snažil získat od žalobců informace o vyšetřování privatizace bytů v Brně, čímž hrubě porušil pravomoci ministra, mohla mít ODS před volbami čistší stůl.

Za takové situace mají političtí dinosauři v ODS, kvůli své vnitřní závislosti na moci, blíže k podobným lidem v jiných stranách. Proto nelze vyloučit, že by ANO i ODS, kdyby koalice Spolu nedokázala sestavit vládu, obě strany zapomněly na to, co slibovaly. Zbavily by se Petra Fialy a vstoupily by do vlády s ANO. A pokud by nedokázaly ani tyto dvě strany získat většinu, mohlo by je podporovat i Stačilo, které signalizovalo, že s ANO mají podobný sociální program. Takovým krokem by zradila ODS i své skalní voliče a v příštích volbách by dopadla stejně jako kdysi sociální demokracie. Andrej Babiš by dosáhl svého a přivlastnil by si další funkci: byl by politickým koronerem, mohl by konstatovat smrt ODS. Život by se pro mnohé zase stal pouhou ozvěnou toho, co si původně představovali. Ohrožena by byla svobodná vůle, která tkví v charakteru.

Napsáno pro ČRO Plus.

 
