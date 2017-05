Rána do vazu SPD, Merkelová vítězí buddhovským klidem, píší německá média po zemských volbách

před 10 minutami

O ráně do šíje či debaklu sociální demokracie i jejího kancléřského kandidáta Martina Schulze píší německá média po porážce SPD v nedělních zemských volbách v Severním Porýní-Vestfálsku. Strana, která léta v nejlidnatější spolkové zemi dominovala, prohrála s křesťanskými demokraty kancléřky Angely Merkelové a některé německé listy pochybují, jestli bude vůbec schopna klást odpor v zářijových německých parlamentních volbách.

"Ještě tohle. Volební rok 2017 začíná pro SPD trojnásobnou ranou do šíje, která ji zvláště v Severním Porýní-Vestfálsku skolila," píše o trojici letošních porážek sociální demokracie v zemských volbách deník Die Welt. "Sociální demokraté na Rýnu a Rúru vládli od roku 1966 s malým přerušením v podobě černo-žluté koalice 46 let. SPD byla pro nejlidnatější spolkovou zemi dlouho přirozenou vládní stranou, ale teď byla zle potrestána. Ještě nikdy neměla tak mizerný výsledek," konstatuje také list, podle něhož za to mohou především nevýrazné výsledky dosavadní koalice sociálních demokratů a Zelených.

"Pro k smrti zarmoucenou SPD je to větší debakl, než triumf pro do nebe jásající křesťanské demokraty. Už delší dobu harmonicky a bojovně vystupující CDU dokázala v závěru volební kampaně chytrou kombinací zemských a celoněmeckých témat bodovat ve volbách, které dlouho vypadaly jako ztracené," podotýká Stuttgarter Nachrichten.

Podle listu Neue Ruhr Zeitung byly volby zejména hlasováním proti dosavadní vládní koalici a výrazem nespokojenosti voličů se školstvím. Přesto může mít celoněmecké dopady. "Schulz a jeho SPD jsou hluboce zasaženi. Tři porážky v několika týdnech se nedají jen tak přejít. Je otázkou, jestli SPD vůbec dokáže najít dostatek energie pro volební kampaň před zářijovými parlamentními volbami," míní deník. Ukazuje se podle něj, že "buddhovský klid" kancléřky Merkelové přitahuje více voličů, než Schulzova vize sociální spravedlnosti.

"Martin Schulz to teď má oficiálně: Různá poselství o sociální spravedlnosti nestačí," je přesvědčen také deník Hannoversche Allgemeine Zeitung, podle něhož CDU pomohlo to, že Merkelová je v Německu znovu vnímána jako někdo, kdo v neklidných časech nabízí klidné vedení.

"Porážka SPD je samozřejmě také ranou pro kandidáta na kancléře Martina Schulze, který sám řekl, že ho vítězství ve volbách v Severním Porýní-Vestfálsku vynese do kancléřství," míní list Rheinische Post, podle něhož se už zcela vytratil takzvaný Schulzův efekt, jak média přezdívala nárůst preferencí sociální demokracie po lednové nominaci Schulze na kancléře. Podobně to vidí Frankfurter Allgemeine Zeitung, podle něhož musí SPD najít i jiná témata než "sociální otázku", jinak skončí v troskách.