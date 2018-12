Ať zahlédnete kometu! Vánoční přání redakce Aktuálně.cz

Stojíme před řadou výzev, některých reálných, jiných nafouknutých, svůj osud ale máme naštěstí pořád ve vlastních rukou. A při péči o něj se vyplatí klid. Proto vám ze srdce přejeme vánoční pokoj a naději!

Milí čtenáři!

Valí se na nás v poslední době řada apokalyptických předpovědí. O nové studené válce, konci Evropské unie, dramatických klimatických změnách, o rozpadu rodiny, tradičních hodnot i řadě dalších černých scénářů. Patrně nejvíce se letos v tomto ohledu zapsalo kázání katolického kněze a profesora Petra Piťhy 28. září ve svatovítské katedrále na Pražském hradě. "Vezmou vám vaše děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění," prohlásil Piťha ve své emotivní a silně zavádějící kritice tzv. Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách.

O panice se tvrdí, že je to splašená pravda. Má reálný základ, který ale emotivně vytrhuje z kontextu a dělá z něj obušek na všechny kolem. Čelíme řadě výzev, některých reálných, jiných nafouknutých, svůj osud ale máme naštěstí pořád ve vlastních rukou. A při péči o něj se vyplatí klid.

Sociologové a psychologové upozorňují na zvláštní fenomén: jak v našem hodnocení sebe samých i světa kolem čím dál silněji převažují pocity. Potkávám řadu lidí, kteří tvrdí, že se svět řítí do pekel, že jsme nezodpovědní, že zavíráme oči před klíčovými věcmi… Prostě mají čím dál silnější "pocit", že jdou věci špatným směrem. Bez mrknutí oka přitom přehlížejí fakta o tom, v jak bezprecedentně blahobytné a klidné době žijeme.

Shrnuje je nedávno vydaná kniha švédského historika Johana Norberga "Pokrok. Deset důvodů, proč se těšit na budoucnost". Detailně a velmi čtivě v ní dokumentuje "zlatý věk", který panuje. Popisuje statistiky dokazující radikální úbytek chudoby a nemocí v dnešním světě, stejně jako vytrvale prodlužující se věk dožití. Píše o nové generaci malých dětí, které chodí namísto do práce do školy, mají přístup k internetu a "vyrostou obklopeni takovou porcí tolerance a přijetí, že to nemá v historii obdoby". Pravděpodobnost, že vás v Evropě někdo zavraždí, klesla podle Norberga od sedmnáctého století do současnosti třicetkrát až čtyřicetkrát.

Naděje existuje

Mnohým z nás i přesto kdesi uvnitř tiká pocit, že "něco je špatně". Nechci ho nijak zlehčovat, každý život - nezávisle na blahobytu a vnějších podmínkách - přináší i trápení a nástrahy. Část našich bližních na tom opravdu není dobře a potřebují naši pomoc. I řada výzev dnešní doby - namátkou ohrožení demokracie, globalizace, klimatické změny nebo odvrácená strana internetu - se neobejde bez naší maximální pozornosti. Není to ale důvod k panice.

Jsem rád, že jsme vám na stránkách Aktuálně.cz letos kromě klíčových událostí přinášeli i řadu pozitivních zpráv. Třeba příběh Zdeňka Šafránka, který před patnácti lety skončil na invalidním vozíku a uvažoval o sebevraždě. Díky štědrosti lidí kolem, jejich podpoře a svým dětem má zase chuť žít. Článek o známé maďarské ultramaratonkyni Viktórii Makaiové, kterou při běhání brutálně napadl muž. Ona to nevzdala a jako součást vlastní terapie spustila už o čtrnáct dní později kampaň proti násilí na ženách s názvem Run Away (Uteč). Nebo text o statečné české skautce Libuši Cloud Hrdonkové, která se dostala v roce 1953 přes železnou oponu za svým americkým manželem během neuvěřitelně riskantní jízdy "tankem svobody" skrze zátarasy do Bavorska.

Všechny ty příběhy mají jedno společné: naději navzdory překážkám. A uvědomění si, že radost i pokoj přicházejí z nitra každého člověka, často bez ohledu na vnější podmínky.

Podle našich hrubých odhadů jsme pro vás na Aktuálně.cz letos připravili přibližně 15 000 článků. Uspěli jsme znovu na prestižních Novinářských cenách, náš kolega Tomáš Vocelka bodoval se svými krásnými snímky v rámci soutěže Czech Press Photo, představili jsme vám řadu našich kolegů v rámci kampaně Tváře Aktuálně. Nabídli jsme vám i mimořádné věci. Namátkou projekt Chudé Česko, který poprvé soustavněji zvedl kritické téma exekucí a situace milionu Čechů v dluhových pastích, nebo dojemné setkání světoznámého českého fotografa Josefa Koudelky s lidmi, které v srpnu 1968 zachytil na svých ikonických snímcích sovětské okupace ČSSR. A bylo toho daleko víc, jen na to nestačí prostor tohoto krátkého vánočního sloupku.

Těsně před letošními svátky rozzářila oblohu nad Českem kometa Wirtanen společně se stovkami meteorů z roje Gemini. Další aktivní roj se Zemi přiblíží už na počátku příštího roku, v noci ze 3. na 4. ledna. Pokud můžete, tak se, prosím, se svými blízkými dívejte. Třeba na nebi zahlédnete vánoční kometu přinášející pokoj a naději!

