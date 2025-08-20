Názory

Sedmikrásky aneb Zachtělo se mi

Sedmikrásky byly jedním z prvních filmů Věry Chytilové. Jeho hrdinkami byly dvě roztomilé dívky, které začaly tím, že šlapaly po trávníku v parku.
Nechutných asociálních hulvátů je mnoho, vyskytují se všude a lidé se jich bojí. Pro některé jsou vzorem. To, v čem se obávají napodobit je za světla, páchají proto za tmy. Čmárají po domech a po vozech metra, poškozují pomníky, demolují náhrobky, přepadávají a loupí.

Správní psychopati této kategorie vstupují do politiky. Tam prosazují své mocenské zájmy, lžou, slibují, řvou, kandidují, ač jsou odsouzeni pro trestné činy a doufají, že k příštímu jednání už je sněmovna nevydá.

Lenin, Stalin, Brežněv tvoří posloupnost stejných gaunerů. Jednání SSSR v roce 1968 bylo natolik odpudivé, že někteří z následovníků odpadli a dali se na druhou stranu barikády. Záludný útok za noci po schůzkách plných slibů jasně ukázal, kdo je kdo. A co chce.

Po několika letech klidu se vyjevil Putin s praktickou ukázkou dnes už skoro přísloví, že válka je pokračováním politiky. Nikdo nepochyboval o jeho ambicích, ale to, co předvedl, je pro mnohé udivující. Nerozumím dost dobře tomu, proč se stále Evropa i Trump domnívají, že s Putinem je možná dohoda, když každé setkání nebo mírumilovně se tvářící rozhovor, je doprovázen čím dál tím zběsilejšími útoky.

Lidi, řekněte svým politikům: přestaňte se chovat jako nesvéprávní pitomci! Rusko zběsile nezbrojí proto, aby se bránilo! Jestli nepomůžeme ubránit Ukrajinu, máme tu za chvíli přímý střet s postupujícími ruskými armádami. Ti, kteří volají po diplomatickém jednání, nevidí, že on jednat nechce? Už zase couvá se slíbené schůzky. Vždyť je to přesná kopie Hitlera. Tak se sakra probuďte!

Napadlo mě přitom, že je škoda, že tady Trump nebyl před válkou. Byl by ve své honbě za Nobelovou cenou míru zabránil mnoha hrůzám (jak už - říká on - také zabránil). Zatelefonoval by Hitlerovi a vrchnímu rabínovi a nechal jim vzkaz: tak se dohodněte, nebo někdy uvalím sankce. Jistě by to bývalo mohlo mít žádoucí efekt.

 
