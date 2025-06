Babiš lechtá mladé na bradě. AB merchem rozjel fenomén, který nejde zastavit

„Tady a teď! Right here, right now,“ zpívá se ve skladbě hudebníka Fatboye Slima, s níž Andrej Babiš představil na Instagramu svou novou kolekci oblečení a dalších doplňků. Jeho politický merch zahrnuje nejen trička a mikiny, ale i župany s iniciálami AB nebo hesly „Sorry jako“ či „Politika je nový swag“. Je froté župan novým billboardem? A proč jde v politickém merchi o peníze až na druhém místě?

Pro hnutí ANO vlastně nejde o nic nového - vždyť v minulosti už svým voličům rozdávalo červené kšiltovky se sloganem "Silné Česko". "ÁBéčková" kolekce ovšem na první pohled zaujme svou prezentací a šířkou produktů.

Na webu sorryjakostore.cz lze za 250 korun zakoupit plátěnou tašku s iniciály AB, ale i černý bomber za patnáct set - to je doposud nejdražší položka v Babišově e-shopu, jinak se s cenovkami pohybuje v nižší cenové hladině srovnatelné s oděvními řetězci. Pro skalní fanoušky šéfa hnutí ANO tu jsou k dostání také lahve na vodu nebo kulichy.

Z Prady do froté

Svou mikinu s kapucí či oversized tričko přitom sám Babiš prezentuje na videích, která náladou, střihem a hudbou navozují atmosféru hip-hopového videoklipu či úvodní znělky seriálu o jakémsi lovci padouchů.

"Já vás nemusím, ale ty hadry nevypadají blbě," chválí politika jeden z jeho sledujících na sociální síti Instagram. Pochvaly ale střídají i jízlivé poznámky Babišových odpůrců jako třeba: "Konečně rozeznáme psychicky nemocné lidi!"

Že se Andrej Babiš nevydal na dráhu módního designéra, nám může být jasné. Kdyby skutečně navrhoval oděvní řadu dle svého vkusu, byly by v ní modré obleky nebo šedý svetr s logem Prada. Módní vkus ostříleného sedmdesátiletého politika už ovšem není - jak by řekli mladí - žádný "swag", a tak si pár měsíců před volbami do Poslanecké sněmovny najal odborníky k výrobě produktů, kterými lechtá na bradě mladé voliče.

Mikiny jsou minimalistické, pohodlného střihu, trička s moderní oversize siluetou, takže stylisticky nelze Babišovi nic vytknout. O tom, zda generaci Z přitáhne oblečení s písmeny AB na prsou, můžeme jen diskutovat, v každém případě Babišovi nejde o vyprodaný sklad.

Začalo to odznaky a nemá to konce

První politický merch se pravděpodobně objevil během kandidatury George Washingtona na post prezidenta USA v roce 1789 v podobě odznaku. Z drobné ozdoby na prsou se však stala, zvláště v amerických reáliích, nutná součást kampaně. Co kdysi býval billboard u silnice, je nyní bavlněné tričko s chytlavým politickým heslem.

Jistě si také vzpomenete na odznaky prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga, na mikiny Danushe prezidentské kandidátky Danuše Nerudové nebo na hranatý merch Filipa Turka. Zapomenout přitom nesmíme na merchandaisového mistra, tedy současného prezidenta USA, který kromě kšiltovek MAGA prodává všechno, co lze potisknout jménem Trump - tenisky Trump, praženou kávu Trump, dokonce i nůžky na knoty Trump.

Prodávat cokoli s vlastním jménem má řadu výhod. Černý bomber a froté župan jsou tak nečekané kousky, že k politikovi, o kterém nebylo v poslední době mnoho slyšet, zase přitáhnou žádanou pozornost.

Navíc - natáhněte ruku s prosbou o příspěvek na kampaň, a přesvědčíte jen ty nejzapálenější. Ovšem jakmile jsou voliči za finanční příspěvek nabídnuty pěkné ponožky, je svolnější. A z voliče se tak rázem stává chodící reklama šířící kult politika.

Škoda jen, že správci Babišových sítí nesdíleli skladbu Right Here, Right Now od Fatboye celou. Zatímco první tóny činí z kampaně stylový trailer na lovce všech politických nepřátel, ve druhé části už přichází vystřízlivění: "Waking up to find your love’s not real" - tedy "Probudit se a zjistit, že tvoje láska nebyla skutečná", což je poměrně přesný soundtrack ke kampani, která se tváří jako streetwear značka, ale ve skutečnosti prodává politiku v dárkovém balení. S županem navrch.

Autorka je spolupracovnicí redakce