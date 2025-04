Ukrajinský deník: Cesta na východ

Tohle je Jura. Jura je etnický Rus, ale... Na Donbase nám pomáhal s natáčením v Konstantynovce, krmil nás a ubytoval. Dům měl poškozený bombardováním, ale byla v něm elektřina, voda a dobří lidé a to nám stačilo. A taky pár tuctů koz a prasat a spousta slepic. Tehdy na Donbase jsem Jurovi a jeho ženě slíbil, že až to v jejich městě bude k nežití, můžou přijet ke mně na Zakarpatí.

Jura dlouho nechtěl opustit svůj domov. Ve své garáži totiž opravoval vojákům auta. Jenže ono to tam padalo čím dál častěji a blíž. Jura se rozhodl evakuovat alespoň ženu. Já jsem však trval na tom, aby přijeli oba. Inna, jak se jeho žena jmenuje, je starší než on, a přestože je zvyklá makat od úsvitu do soumraku, je už prostě křehkou babičkou.

Jura ne, ten je stále "jura". Zocelilo ho mimo jiné dvacet let života na Sibiři. Kromě aut umí opravit plynový kotel, elektřinu a třeba i počítač."

Jura s Innou se tedy na konci minulého roku přestěhovali ke mně. Přijeli v autě, ve kterém byly díry od šrapnelů. Na Donbase nechali dům s hospodářstvím (kozy, prasata, slepice…) a většinu svých věcí. Do nového života tihle dva sedmdesátníci vstoupili s ojetým, rozstříleným Citroënem, věcmi, které se do něj vešly, a německým ovčákem Grétou.

Ukrajinský deník Petra Židka Již 17 let žiji na Ukrajině, jsem turistickým průvodcem, pomáhal jsem podnikatelům s aktivitami zaměřenými na ukrajinský trh a od začátku bojů pracuji jako válečný kameraman. Bydlím v Zakarpatí, ale pracovně jezdím po celé Ukrajině. A vám budu rád přinášet příběhy země, která se mi stala druhým domovem. Foto: Archiv autora

Jurovi jsem našel místo u známého, majitele malého autoservisu. Ten delší dobu nezvládá obsluhovat klienty. Práce je čím dál víc, jeho dva jediní zaměstnanci nastoupili do armády a jiné (normální) se mu nedařilo najít, protože válka nasává čím dál víc schopných lidí. Mimochodem, majitel servisu se taky jmenuje Jura

Oba Jurové část svého času věnují jiným lidem, kteří pomáhají. Přesněji jejich autům. Čas od času místo v jejich servisu zaberou auta s polepy nesoucími názvy různých humanitárních organizací, sanitky směřující na východ i auta, která dobrovolníci vezou z Evropy vojákům.

Dnes jsem i já využil jejich ochoty a nechal si prohlédnout auto, které v ČR dobrý člověk věnoval Silám bezpilotních systémů, jak se jmenuje nová složka ukrajinské armády. Mám ho dopravit na Donbas. Auto naložil šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno kávou a elektronikou určenou vojákům, Čecho-ukrajinec Roman dodal další kávu a ovládací pulty k dronům. Majitel autoservisu Jura přibalil lékárničky pro Charkov a spoustu užitečných drobností nanosili sousedé a přátelé z Užhorodu.

Plně naložený vyjíždím směrem, kde vychází slunce. Mimo jiné tam také zkontroluju, jestli Jurův dům stále stojí, a pokusím se mu z něj přivézt věci, které uvezu, jestli už je všechny nestihli rozkrást.