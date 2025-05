Umělá inteligence přepíše pravidla hry. A nebude se vám to líbit

O práci může v relativně blízké budoucnosti přijít až 20 % lidí. Ohroženy jsou především juniorní kancelářské pozice.

V rozhovoru pro americký zpravodajský web Axios vystoupil Dario Amodei, šéf jedné z nejmocnějších AI firem na světě, Anthropic, s varováním, které sice zní jako sci-fi, ale podle něj jde o blízkou budoucnost. V průběhu jednoho roku až pěti let může umělá inteligence zlikvidovat až polovinu všech vstupních kancelářských pozic a poslat nezaměstnanost na úroveň mezi deseti a dvaceti procenty. Zní to přehnaně? Amodei si to nemyslí. A říká, že největším problémem je skutečnost, jak málo lidí, včetně politiků, tomuto scénáři věří. Šéfové firem se o tom bojí mluvit nahlas, americký Kongres realitu nechápe nebo ignoruje a běžní zaměstnanci vůbec netuší, že jim AI tiše podřezává kariérní žebřík.

Tichý převrat

Amodei přirovnává současný vývoj ke stavu těsně před zemětřesením. Pod povrchem se hromadí napětí. Společnosti, které působí v oblasti AI, jako například OpenAI, Google nebo Anthropic, neustále zlepšují schopnosti svých jazykových modelů. Ty již dnes umí napsat počítačový kód, analyzovat smlouvy, dělat výzkum nebo poskytnout interpretaci zdravotních dat. Firmy začínají masově testovat "agenty", tedy AI nástroje, které už nejsou jen pomocníky, ale jsou již skutečnými pracovníky. V okamžiku, kdy tito "agenti" dosáhnou lidské výkonnosti, nahradí zaměstnance, a to okamžitě a ve velkém. Střední a mladá generace kancelářských zaměstnanců - právníci, vývojáři a analytici - tak přijde o své první kariérní příležitosti. Vstupní pozice se zruší a kariérní žebřík bude přerušen už u prvního stupně.

Jak přichází AI revoluce

Zuckerberg, Altman, ale i další AI lídři připouští, že automatizace se bude zrychlovat. Někteří to vnímají pozitivně, technologie považují za motor prosperity. Jiní, jako Amodei, však upozorňují na riziko zničení ekonomické rovnováhy a demokracie, pokud běžní lidé přestanou vytvářet hodnoty. Společnosti jako Microsoft, Walmart nebo CrowdStrike již dnes propouští tisíce zaměstnanců, a to s odkazem na transformaci, kterou s sebou umělá inteligence přináší. A ještě více firem zmrazilo nábory, protože čekají na okamžik, kdy AI překoná lidskou efektivitu.

Co teď s tím?

Amodei se snaží nešířit paniku, ale bije na poplach, protože věří, že ještě máme šanci nasměrovat vývoj tím správným směrem. Navrhuje proto zcela konkrétní kroky, jako je například otevřená komunikace ze strany AI firem a vlády. Lidé musí pochopit, co se děje. Dalším krokem by pak mělo být vzdělávání o augmentaci AI - tedy jak s ní pracovat a jak ji využít ve vlastní profesi. Důležitá je i politická akce. Musí být informovaní zákonodárci, musí proběhnout veřejná debata a musí také existovat přehledné indexy dopadů AI na společnost. Potřebné budou investice do rekvalifikace a nových pracovních rolí. Stát i firmy budou muset aktivně hledat nové příležitosti. Posledním krokem pak bude přijetí odpovídajícího fiskální řešení, například "token tax" ve výši tří procent z příjmů AI firem. Jinými slovy, daň z robotů a AI.

Amodei upozorňuje na to, že tento vlak již zastavit nejde. Jedinou možností, jak tuto situaci zvrátit, je nasměrovat jej tím správným směrem.