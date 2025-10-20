Názory

MUDr. Radkin Honzák, psychiatr
včera

Užiteční idioti bez historické paměti

Měl jsem za to, že přijetí na vysokou školu je podmíněno jistou hodnotou IQ. Jak jsem se mýlil! Čímpak teď půjdete mávat, když Hamás jako obvykle porušil příměří?
Demonstrace za Palestinu na Václavském náměstí v Praze
Demonstrace za Palestinu na Václavském náměstí v Praze | Foto: Radek Bartoníček

Žijete v nejbohatším období této Středoevropské kotliny, zabezpečeni ve svých potřebách, křehcí, zranitelní, generace Z (pak už přijde jen Ž), a jak kdysi napsal Jiří Suchý: "Že nebaví tě výlet / když nemáš po kom střílet / je jasné, že se tudíž nudíš…"

Z nudy vyrůstají ty nejhorší nápady, mezi něž patří, stavět se proti establishmentu tou nejpitomější formou. Zatím jste nic nevytvořili, což vám sice neupírá právo na existenci, nicméně zavazuje vás k jisté kritické reflexi, ne voluntaristickému názoru. Zatím sedíte na polštáři, který vycpaly prachovým peřím předchozí generace.

Pokud se vám Hamás tak líbí, tak se zeptejte, proč neuvěřitelné bohatství, které tam nateklo z celého světa, skončilo v dokonalé výzbroji, systému tunelů a trvalých útoků na Izrael? Proč nejedete na konkrétní místa, která "podporujete" tím, že máváte jejich praporky?

Antisemitismus má v Evropě hluboké kořeny a je lákavým řešením k projevům nespokojenosti nad tím, že nemáte smysl života a jste líní ho hledat. Kdo za to může? Židi! Ostuda Velké Británie, která žádá izraelské fanoušky fotbalu, aby tam nejezdili, že jim nezajistí bezpečnost. Protože se tam islámská filosofie Hamásu už pevně usadila. Jestli se vám to líbí, Bůh vám žehnej. Moje generace odchází a chcete-li spravovat svět tímto způsobem, nadějete se zajímavých konců.

 
