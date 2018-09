Volební řež: Letos frčí klasikové. Komenský, Orwell, Cibulka a Michael Jackson

Na večeři s Stuchlíkem - přivezem vás taxíkem!

Milí čtenáři, vítáme vás v komunální volební řeži. Oficiální světový rekord v počtu neúspěšných kandidatur drží Kanaďan John Turmel, a to počtem 95. Začal už v roce 1979, kdy byl jeho český epigon Petr Cibulka teprve perzekvován komunistickým režimem. A svůj handicap už pravděpodobně nedožene navzdory tomu, že nějaké volby jsou u nás prakticky pořád. Posledních deset let totalitního režimu trpce poznamenalo i Guinnessovu knihu rekordů.

Oběma mužům je 67 let. Oba pochopitelně kandidují i letos, elektroinženýr Turmel na starostu města Brandfordu, Cibulka (Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET) na starostu města Prahy.

* * * Na prodloužený předvolební víkend ohlásil Dopravní podnik další výluku metra na trase C. To si dovolil dost. Volič přece musí být hýčkán, a ne pěchován do náhradní autobusové dopravy. Na večeři s Stuchlíkem - přivezem ho taxíkem!

* * * Úspěšný formát Tvoje tvář má známý hlas podle očekávání poznamenal i volební kampaň: primátor Petr Vokřál jako Michael Jackson. Čtyři roky práce a pořád se chci rvát, tak nechte mě to dokončit a Brno povokřát. I’m bad!

Na klipu není pozoruhodná ani tak precizní práce s povolenými rameny, jako skutečnost, že purkmistr ANO si na to nevzal povinnou bílou košili. Who’s bad…

Zájemci, porovnejte Vokřálův song s Jaromírem Dušomírem a zeleným Ondřejem Liškou, pionýry žánru polit-hip-hopu.

* * * Klasikové frčí. Na Babišův úspěch s Komenským odpověděli Okamurovci husovským parlamentním seminářem na téma právo občana na pravdu. Mýlil by se ten, kdo by si myslel, že jde jen o nějaké pražské intelektuální hrátky. Volební noviny SPD pro Kladno na straně 6 vpravo dole připomínají George Orwella: "Říkat pravdu v čase všeobecné lži je revoluční čin."

Důkaz místo slibů: Myšlenky autora, který proslul jako bystrý pozorovatel mechanismů totality, jsou i po více než sedmdesáti letech živé. Až moc. Nevědomost je síla! Více ve výroční zprávě BIS o extremismu za rok 1984. Až ji Hrad na sv. Dyndy zrediguje.

* * * Komunální kampaň je fascinující syntézou, perským bazarem politiky, najdete tu cokoli, od psích hovínek po zánik civilizace, jak ji známe. V metropoli vidíme souboj ČSSD vs. ANO na nákupní vozíky: Zlevníme život Pražákům vs. Uděláme Prahu bohatší. Ale klíčovým slovem číslo 1 je odpad.

Jako by nestačily všechny ty "odpady zdarma" a veterán brněnské ČSSD Oliver Pospíšil bafající na kolemjdoucí z kontejneru na papír (v čisťounkém tmavém obleku). Politizující rocker David Koller ještě chce, abychom třídili odpad. A myslí tím osoby na kandidátkách. Vždycky když jdete od voleb, taky si u toho řádně zabubnujete na víka od popelnic?

Hezký den!