Vytápění plynovým kotlem se stále vyplatí, i když plyn zdraží

Emisní povolenky již nejsou jen systémem, ve kterém se obchoduje s tunami CO2, vypouštěnými průmyslovými podniky. Z povinnosti započítávat emisní povolenky podle nového systému EU ETS 2 od roku 2027 do ceny zemního plynu pro individuální vytápění a do ceny pohonných hmot už není úniku. Na změnu pravidel pro stanovení a regulaci jejich ceny však ještě čas i příležitost máme.

Unijní systém, zvaný EU ETS (EU - Emissions Trading System) funguje způsobem, kdo víc zatěžuje ekologii, platí do systému víc, kdo zatěžuje méně, ušetří. Provozy, které produkují méně CO 2 , mohou svoje povolenky prodat těm, kteří škodí ekologii více. Cenu takové povolenky tak určuje trh. Někdo prodává, jiný musí nakupovat.

A týkalo se to dosud jen producentů energií. Nově ale Evropská unie v rámci rozšíření systému, takzvaného EU ETS 2, zapojuje do povinného obchodování i obory dopravy a vytápění domácností. Přesněji prodej pohonných hmot, uhlí a zemního plynu pro vytápění domů a bytů. Platby za emisní povolenky se tak rozšiřují i na běžné spotřebitele.

Pro první měsíce obchodování, tedy od 1. ledna 2027, je nastavena cena povolenky na 45 eur plus navýšení o index spotřebitelských cen od roku 2020. Očekává se tedy prvotní cena na úrovni 55 eur. Pro úplnost dodejme, že jedna povolenka kompenzuje emise jedné tuny skleníkových plynů.

Ze spálení jedné megawatthodiny zemního plynu vzniká asi 200 kg emisí skleníkových plynů, k ceně jedné megawatthodiny plynu tak musíme od ledna 2027 připočítat jednu pětinu ceny povolenky. Při teoretických cenách 40 eur za jednu megawatthodinu zemního plynu a 55 eur za jednu tunu emisí dojde ke zvýšení celkové ceny zemního plynu o 34 procent.

Do oběhu bude postupně uvolněna 1,3 miliardy povolenek, což je o 30 procent více, než je reálná potřeba podle spotřeby posledních let. Toto 30procentní navýšení má sloužit jako polštář proti spekulativním nákupům a nadměrným nákupům do zásoby. Vzhledem k tomu, že systém je otevřen prakticky pro kohokoliv, budou povolenky najisto předmětem spekulativních nákupů, které mohou ceny povolenek razantně zvýšit. Nastavení je tedy stejně špatné a ideologicky účelové jako u systému ETS 1.

Směrnici nikdo nezastaví, zkusme ji aspoň zmírnit

Plyn bude povolenkami EU ETS 2 zpoplatněn od ledna 2027. Dělat si naděje či věřit slibům, že dojde k odložení termínu, či dokonce ke stažení směrnice, není reálné. Podle zpráv z Bruselu nemá odložení termínu mezi státy evropské sedmadvacítky prakticky žádnou podporu.

Česká reprezentace by ovšem měla v Bruselu napřít síly do úpravy mechanismů pro nastavení a korekci cen povolenek, o jejichž potřebnosti je mezi členskými státy široká shoda. Dosavadní nastavení je totiž v mnoha směrech špatně. Aukce povolenek zahajují 1. ledna 2027, tedy ve stejný den, kdy se spouští nová povinnost. Nevíme proto, kolik budou zákazníci platit, ačkoliv už budou plyn odebírat, a nebudeme to vědět ještě po několik měsíců roku 2027.

Prvním korekčním krokem je možnost uvolnění dalších 20 milionů povolenek, tedy 1,5 procenta celkového objemu, nejdříve po dvou měsících od startu systému. Tak malé množství s vysokou pravděpodobností významnou korekci ceny nepřinese. Druhý stupeň korekce sice znamená uvolnění 50 milionů povolenek, ale dojde k němu nejdříve po devíti měsících fungování systému. Shrnuto, ceny povolenek mohou v prvním roce nekontrolovaně růst, nelze o nich plánovat ani transparentně informovat.

Kotel levnější než čerpadlo

V České republice nemáme agendu EU ETS 2 z velké části legislativně dořešenou, rezignovaně čekáme na volby a novou vládu. Nastavení pravidel a konkrétní odpovědi zákazníkům tak nebudeme znát dříve než v polovině roku 2026. A to je dost pozdě.

ETS 2 znamená zvýšení nákladů bydlení pro domácnosti a nenabízí alternativu. A to přesto, že emise z individuálního vytápění zemním plynem se na celkové emisní bilanci České republiky podílejí necelými čtyřmi procenty a pozitivní dopad snížení spotřeby na ochranu klimatu bude nevýznamný. I po zdražení však zůstane vytápění plynovým kotlem levnější než tepelným čerpadlem.