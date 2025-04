Jsou supermoderní zbraně jen předražené hračky? Co ukazují zkušenosti z Ukrajiny

I v Česku rezonovala nedávná zpráva televize ARD o (ne)efektivitě německých zbraní na Ukrajině. Měl to říct zástupce německého vojenského atašé na Ukrajině v přednášce pro studenty poddůstojnické školy bundeswehru. Tato debata je přitom důležitá i vzhledem k přezbrojování české armády - přednáška byla poměrně kritická k použití extrémně drahých a technologicky vyspělých zbraní na soudobém bojišti.

Co tedy na ARD (údajně) zaznělo? Samohybné houfnice Panzerhaubitze 2000 mají "tak vysokou poruchovost, že jejich vhodnost použití v boji je vážně zpochybněna", uvedl atašé. Tank Leopard 1A5 má být podle ukrajinských zkušeností sice spolehlivý, ale kvůli slabému pancéřování užívaný spíše jako jakési náhradní dělostřelectvo. Modernější Leopard 2A6 je sice lepší, ale vyžaduje příliš údržby a nelze jej opravit v terénu. A systém protivzdušné obrany IRIS-T je sice účinný, ale příliš drahý na provoz a je do něj málo munice.

Závěr zněl: "Téměř žádný německý velký zbraňový systém není plně vhodný pro válku… Komplikovaná technika zůstává nevyužita (…) Operační hodnota supermoderní a komplikované techniky je nízká, pokud vojáci nemohou provádět opravy na místě."

A právě v tom je nejspíš hlavní potíž. Někteří důstojníci bundeswehru totiž upozorňují, že je Ukrajina ve zvláštní situaci - řada západních zemí jí dodala během krátké doby nejrůznější vybavení, se kterým není tak snadné se naučit zacházet. Ukrajincům chybí zkušenosti se západními systémy a vojáci jsou na ně často cvičeni ve velmi krátkém čase. Kromě toho se zbraně někdy používají jinak, než by tomu bylo v případě německých ozbrojených sil. Ukrajinci si obvykle moc nedělají z pravidel údržby, z povinných intervalů mezi výstřely kvůli opotřebení hlavně, chybí náhradní díly i vyškolený opravárenský personál.

Zajímavé je, že z prezentace vyplývá, že na Ukrajině si cení zejména starších německých zbraňových systémů - právě těch, které bundeswehr vyřadil z provozu. Protiletadlové obrněné vozidlo Gepard, které se používá především proti ruským bezpilotním letounům a řízeným střelám, je podle dokumentu považováno za "nejoblíbenější, nejúčinnější a nejspolehlivější zbraňový systém". Rovněž o půlstoletí starém bojovém vozidle pěchoty Marder bylo řečeno, že jde o "velmi oblíbené bojové vozidlo".

To by nahrávalo tomu, co řekl nedávno v podcastu 10:35 generál Miroslav Faix (ředitel Sekce plánování schopností Ministerstva obrany ČR). Zbrojní průmysl v Česku i na Západě podle něj vyrábí "ferrari": "Nejlepší, nejdražší, nejdokonalejší zbraně. Ale válka na Ukrajině ukazuje, že potřebujeme i oktávky - jednoduché, levné a efektivní zbraně, které si můžeme dovolit používat ve velkém."

Bývalý generál bundeswehru Hans-Lothar Domröse dává Faixovi částečně za pravdu: "Starší zbraňové systémy jsou v reálných operacích často spolehlivější, ale přesto musíme být v budoucích válečných scénářích modernější… Potřebujeme obojí: masovou i špičkovou techniku."