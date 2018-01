Volební řež: Ani kývač, ani pokrývač. Někdo má holt doly na marmeládu

před 12 hodinami

Dobrý den, milí čtenáři. Ještě týden si bude devět kandidátů na prezidenta České republiky poměřovat svá jaderná tlačítka. Sázkové kanceláře favorizují Miloše Zemana - kurz na celkové vítězství 1,6. Šest fousů.

Je tam vůbec nějakej gegner? drbe se za uchem bookmaker při pohledu na startovní pole. (Gegner, z něm. gegen = proti: Kůň, který sice není favorit, ale favorita může a má ohrozit. Cit. z knihy "Kdo víc vsadí, ten víc bere aneb Pravdivé příběhy a jiné výmysly o Michalu Horáčkovi", autor Ladislav Verecký, 2002.)

Zemanovi gegneři se v tomto dostihu rozhodně vyskytují. Kdyby teď ještě Horáček držel (přijímal sázky jako bookmaker) v Chuchli, měl by z toho těžkou hlavu. Teď ho spíš zajímá, že gegnerem číslo 1 se zdá být Jiří Drahoš a on sám je podle kurzů až za ním.

* * * Když jsme listovali výše zmíněným sázkařským a valchařským slovníkem, uvědomili jsme si, že Zemanova kampaň je rovná jak silnice v Habeši a někteří kandidáti do billboardů investovali tolik šroubů a broků, že snad musí mít doly na marmeládu. Ale tak je to při každých volbách.

* * * "Zemanův restaurovaný autobiografický film Baron Prášil dosáhl úspěchu v Británii," vložily se ve čtvrtek do volební kampaně kulturní rubriky on-line médií. Naopak středeční premiéra nové komedie laureáta medaile Za zásluhy o stát v oblasti umění Zdeňka Trošky Čertoviny zůstala kandidáty opomenuta.

* * * Ani vítač, ani vymítač. Ani kývač, ani pokrývač. Tak pravil Topol!

* * * Pokud nesázíte a máte vážný zájem o to, jak volby mohou dopadnout, doporučujeme spíš než kurzům věnovat pozornost průzkumům. Například tomuhle tweetu sociologa Daniela Prokopa z agentury Median. Průzkum, který uvádí, vznikal mezi 9. a 14. prosincem 2017:

Duely z prosince. Zeman:Drahoš vyrovnané a "neví" často lidé, kteří JD neznají a MZ nemusí. Velmi těsné s Horáčkem - Zeman favorit, i zde by asi rozhodla účast. Fischer slabší, ale stále s šancí. U Topolánka malá (mobilizace jádra MZ, pokles účasti zbytku) https://t.co/pyuJeabh68 pic.twitter.com/tg7kL4DAzS — Daniel Prokop (@dan_prokop) January 3, 2018

* * * Nezapomeňte: už tento pátek a sobotu se koná velká předehra, krkonošské volby do Senátu v obvodu číslo 39 - Trutnov. Jiří Hlavatý chystá comeback!

Pří pohledu na billboardy, jako je tento v Choustníkově Hradišti, nám ale zatrnulo - jak to ten člověk vlastně myslí? Nebudeme z toho mít po volbách zase malér, že za to můžeme? Chce nám snad vyhrožovat?

Vážné zájemce o volební akt upozorňujeme, že horská služba ve čtvrtek zvýšila stupeň lavinového nebezpečí na třetí z pěti možných.

Rešerší Krkonošského deníku jsme zvěděli, že kandidátka Klára Sovová z Nezávislé (dříve erotické) iniciativy investuje do kampaně maximálně jeden milion korun a blíže neurčené množství piva Paroháč, které vaří její Luční bouda. Ach jo. Kdyby byla bývala kandidovala na Hrad, mohli jsme mít rozhodování o dost lehčí. To by byl gegner!

Hezký den, milí čtenáři.