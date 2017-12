Volební řež: Pánská jízda. Zeman šel do Playboye (a zklamal), jeho vtipy vyprávěli soupeři

21. 12. 2017

Parlamentní volby rozhodla účast Andreje Babiše v bizarní stolní show televize Šlágr. Tentokrát bude zlomovým momentem silvestr.

Dobrý den, milí čtenáři. Prezident republiky a kandidát na prezidenta republiky Miloš Zeman poskytl rozhovor časopisu pro pány Playboy, respektive jeho české mutaci. To zní jako poměrně senzační informace, takže jsme se pídili po podrobnostech, no nebylo to zas tak těžké, protože interview je k dispozici na Hrad.cz.

Musíme po sobě zklamat i vás - nic senzačního nebo alespoň lechtivého se tam neodehrává. Naopak. Playboy má s Parlamentními listy společná nejen písmena P a L, ale také způsob kladení otázek Miloši Zemanovi. Týden s prezidentem a Jaromírem Soukupem na Barrandově je proti tomu tvrdá publicistická řežba. Tohle číslo Playboye pohraničníci fakt zabavovat nebudou.

Ale mise byla splněna - Zeman oslovil cizí publikum (průnik jeho elektorátu s abonenty časopisu je cca nula) a nechal se pěkně vyfotografovat. Tak zas příště.

* * * Zbytek kandidátské sestavy mezitím pokračuje ve veřejných debatních kroužcích. Sedm chlapů (scházel Mirek Topolánek a to je v tomto případě škoda) se mimo jiné vyjadřovalo ke kampani proti sexuálnímu obtěžování #MeToo. Nelíbí se jim, hledí na ni s despektem. Distingovaný Jiří Drahoš je z ní rozpačitý. Technika Vratislava Kulhánka #MeToo upřímně děsí. Mladý nadějný liberál Marek Hilšer a starý nadějný liberál Michal Horáček zalitovali, že nebyli obtěžováni krásnými ženami. No co vám máme povídat, legrace k popukání.

Doteď jsme si mysleli, že smyslem podobných prezentací je ukázat, kdo je tady největší Antizeman. Omyl, tentokrát šlo o to, kdo se Zemanovi nejvíc podobá.

Jenže smůla, pánové, to byste museli ještě dost přitlačit na pilu. Znáte tenhle? "Knížata měla právo první noci a díky tomu zdegenerovala, protože své nevolnice nemusela znásilňovat, vydávat na to energii. Zatímco my zemani jsme si právo, nejen v sexuální oblasti, museli vždycky těžce vybojovat, a proto jsme nezdegenerovali." (Smích publika, leden 2013)

Chápeme, že se Zemanovi kradou voliči blbě, když se s vámi Zeman nebaví a nemáte ho jak tváří v tvář trumfnout. Ale tudy cesta vážně nevede.

* * * Jak známo, parlamentní volby rozhodla účast Andreje Babiše v bizarní stolní show televize Šlágr. Tentokrát bude zlomovým momentem silvestr. Od půl osmé jdou na ČT Zázraky přírody, tam hledejte budoucí hlavu státu. Mezi soutěžícími nebo spíš mezi ukázkami, to je jedno.

* * * Rozruch vzbudilo Ctrl+C/Ctrl+V mezi Facebooky Jiřího Drahoše a Michala Horáčka. "Jde o trapné nedorozumění. Okopírovat věty z facebookového profilu protikandidáta je opravdu hloupé. Omlouváme se panu Horáčkovi," řekla Aktuálně.cz Drahošova mluvčí Kateřina Procházková.

No, i když to spáchal nějaký externista přes sociální sítě a ne sám kandidát, jde pro Drahoše o možná vážnější problém, než se zdá. Častá výčitka, které čelí: je prý "bezbarvý" a "nemá názory". Neřešme teď, jestli je to pravda a jestli je to zásadní - ale dojem, že Drahoš dokonce má tak málo názorů, že je musí kopírovat z Horáčkovy zdi, byl zkrátka nastolen. Šrám na imagi to je.

Pak se na to dá dívat z jiné strany. Co je horší - zkopírovat existující Facebook, nebo neexistující článek vlevo dole? Když se váš člověk dopustí plagiátu (a následuje omluva), nebo vy sám šíříte neexistující text (a po omluvě ani památky)? Kdybychom zkoumali poklesky Miloše Zemana a soupeřů Miloše Zemana, brzy bychom si museli trochu přenastavit srovnávací měřítka. Trochu dost.

* * * V minulém vydání Volební řeže jsme vyslovili názor, že vydávat poštovní známky s prezidentem je omyl. A že by se tradice, která je skoro světovým unikátem, měla zrušit. Tak jsme to ještě prohnali anketou na Twitteru a tady je výsledek:

Anketa: Mají se vydávat poštovní známky s portrétem úřadujícího prezidenta republiky? — Jan Lipold (@jan_lipold) December 20, 2017

Takže prezident - jakýkoliv - na známkách se vám spíš líbí, hm. Zatím. Ale my se jen tak nevzdáme! Ještě o nás uslyšíte.

Šťastné vánoční svátky, milí čtenáři.