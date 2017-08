"Surrealistické." Americká média jsou konsternována Trumpovými výroky o Virginii

před 28 minutami

Vystoupení amerického prezidenta Donalda Trumpa, v němž v úterý postavil na roveň bělošské nacionalisty a jejich odpůrce při srážkách v Charlottesville, vyvolalo v amerických médiích záplavu překvapených i nechápavých reakcí. Média píší o surrealistických momentech, o prezidentovi, který ukázal svou autentickou politickou duši, a o tiskové konferenci, jež bude patřit k určujícím okamžikům Trumpova prezidentství.

Den poté, co uklidnil členy své strany a jednoznačně odsoudil neonacistické skupiny při protestu v Charlottesville ve Virginii, prezident skoro nevysvětlitelně otočil, napsal list The Wall Street Journal.

Opravdovým tajemstvím je, proč to udělal. Neměl žádný skutečný důvod se o den později k celé kontroverzi vracet. Ale zjevně nemohl odolat a zdálo se, že chce dát průchod hněvu nad kritikou svého prvního sobotního prohlášení, které chtěl ospravedlnit tím, že excesy byly na straně stoupenců nadvlády bílé rasy i na straně jejich odpůrců, uvedl WSJ.

Trumpův argument, že mezi těmi, kdo prostě jen přišli demonstrovat proti stržení sochy z doby konfederace, jsou i dobří lidé, je v rozporu s videem, na němž bílí nacionalisté vykřikují hesla jako "Židé nás nenahradí" a "půda a krev", poznamenal deník.

Podle agentury Reuters prezidentovy výroky při vystoupení v Trump Tower v New Yorku místy hraničily se surrealismem. Trump vytáhl prohlášení, které četl v sobotu ve zjevné snaze ukázat, že přes kritiku byl jeho původní instinkt, že v Charlottesville bylo na vině "mnoho stran", správný, napsala agentura.

Vzdorná prohlášení ihned obnovila celou kontroverzi jen den poté, co se ji snažil uklidnit prohlášením odsuzujícím bělošské nacionalisty, uvedla televize Fox News. Citovala také známou konzervativní komentátorku Ann Coulterovou, která na twitteru po úterních Trumpových výrocích ocenila, že "dnes máme našeho lídra zpět".

Bojovný a nespoutaný prezident Trump ukázal svou autentickou politickou duši, uvedla na svém webu televize CNN. Podle ní šlo možná o nejpamátnější tiskovou konferenci v historii amerických prezidentů a určitě se stane určujícím okamžikem jeho administrativy. Jeho výroky o bílých rasistech a neonacistech ve Virginii patřily k nejvíce surrealistickým momentům za poslední léta.

Neméně ohromující byl i tón Trumpova ničím nespoutaného vystoupení. Přímočarý styl připomínající proud vědomí nenechával žádné pochyby: Toto je skutečný Trump, ne předem připravené pondělní vystoupení v Bílém domě , kdy se snažil napravit původní selhání, kdy neodsoudil bílé rasisty, uvedla CNN.

V úterý se vrátil k původní pozici, když řekl, že v krajně pravicové demonstraci, kdy pochodující nesli pochodně a svastiky a vykřikovali rasistická a antisemitská hesla, byli někteří "špatní lidé … ale také velmi dobří lidé, na obou stranách".

Byl to projev, který oživí otázky, zda se Trumpova povaha hodí k výkonu prezidentské funkce. V době rostoucího napětí ve světě vyvolá obavy, že nebude jako nejvyšší velitel schopen v době krize kontrolovat své emoce, dodala CNN.

Podle ní celkový dojem z Trumpova vystoupení ukazuje prezidenta, který je zajatcem svých vrtochů a instinktů a vzpírá se pokusům všech, kdo by ho chtěli řídit, včetně nového šéfa jeho kanceláře Johna Kellyho.

Co se bude dít dál, je zcela otevřené, napsal The Wall Street Journal. Trumpovi podle všeho nikdy nevadilo, že je v politickém establishmentu izolován. V tomto případě se zastal těch, kdo považují za zbytečné odstraňovat všechny historické symboly konfederace jižanských států, která se zformovala v 60. letech 19. století. Ale současně zabředl do debaty o těch nejošklivějších aspektech americké historie, do debaty, která by se mohla stát ještě ošklivější, uzavřel list.