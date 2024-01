Krize v Rudém moři prodražuje námořní dopravu a může zvýšit inflaci, varují analytici

Krize v Rudém moři, kde jemenští rebelové už týdny útočí na obchodní lodě, dál prodražuje námořní dopravu a podle analytiků může přispět i k růstu inflace.

Mezinárodní námořní organizace (IMO) ve středu uvedla, že nejméně 18 námořních dopravců už své lodě přestalo posílat přes Rudé moře a z bezpečnostních důvodů posádkám nařizují delší trasu, a sice kolem mysu Dobré naděje na jihu Afriky.

Aby se námořní dopravci vyhnuli útokům jemenských Húsíů, kteří mají podporu Íránu, v posledních týdnech už odklonili plavidla s nákladem zboží celkem za více než 200 miliard dolarů (asi 4,5 bilionu Kč). Jde o lodě, které měly v plánu využít trasu, jež vede Rudým mořem a dál přes Suezský průplav. V námořní dopravě to je klíčová dopravní tepna, která spojuje Indický oceán se Středozemním mořem.

Globální obchod se podle manažerů logistických firem proto ocitl v dokonalé bouři - prakticky denně se zvyšují sazby za přepravu, objevují se dodatečné poplatky a různé příplatky, čas dodání zboží se protahuje a hrozí, že výrobky určené k prodeji na jaře a v létě dorazí do obchodů pozdě. Lodě, které obeplouvají Afriku, totiž pozdě připlouvají do Číny a dalších oblastí v jihovýchodní Asii, aby tam náklad vyzvedly.

"Tlak na dodavatelské řetězce, který v roce 2022 způsobil 'přechodnou' část inflace, se může vrátit, pokud budou problémy v Rudém moři a v Indickém oceánu pokračovat," řekl podle serveru televize CNBC generální ředitel globální poradenské společnosti Lindsey Group Larry Lindsey.

Americká centrální banka (Fed) i centrální banky dalších zemí bojují s vysokou inflací zvyšováním základních úrokových sazeb, i když je pravděpodobné, že Fed začne brzy sazby snižovat. "Ani Fed, ani Evropská centrální banka (ECB) s tím nemohou nic udělat," upozorňuje Lindsey s odkazem na zmíněný tlak na dodavatelské řetězce. Lze proto očekávat, že úrokové sazby se sníží, i když se tlak na růst inflace poněkud zvýší.

V současné době se nevyužívá asi 20 procent kapacity plavidel, protože výrazně klesl objem zakázek v průmyslu, upozorňují experti. Provozovatelé velkých zaoceánských lodí dál omezují využití svých plavidel, zatímco nižší přepravní kapacita spolu s delší dobou nutnou pro přepravu zboží způsobují růst cen za služby dopravců.

Húsíové útočí na obchodní lodě kolem úžiny Báb al-Mandab, která má pro námořní dopravu strategický význam. Odděluje jižní část Rudého moře od vod Arabského moře. Húsíové už dříve prohlásili, že budou útočit na všechny lodě, které mají nějakou spojitost s Izraelem. Chtějí tak podpořit palestinské hnutí Hamás v boji proti izraelské armádě.

Sazby za nákladní dopravu z Asie do severní Evropy se tento týden více než zdvojnásobily, cena přesáhla 4000 USD (90 000 Kč) za klasický kontejner, který na délku měří 40 stop (12,2 metru). Ceny na trase z Asie do Středomoří se vyšplhaly na 5175 dolarů (více než 116 000 Kč) za kontejner, a někteří dopravci už avizovali, že od poloviny ledna budou za dopravu kontejneru z Asie do Středomoří účtovat více než 6000 dolarů (zhruba 135 000 Kč). Příplatky se pohybují od 500 do 2700 USD za kontejner.

"Vzhledem k náhlému vzestupu cen za námořní dopravu bychom měli očekávat, že tyto vyšší náklady se v prvním čtvrtletí začnou projevovat i v dodavatelském řetězci a pak dopadnou i na spotřebitele," upozornil generální ředitel námořní společnosti OL-USA Alan Baer. Firmy, které už se poučily z chaosu v dodavatelských řetězcích způsobeném pandemií v letech 2021 a 2022, upraví ceny spíš dříve než později, dodal Baer.

Ceny za přepravu z Asie k východnímu pobřeží Severní Ameriky vzrostly o 55 procent na 3900 USD (87 800 Kč) za čtyřicetistopý kontejner. Ceny za dopravu k západnímu pobřeží Severní Ameriky se zvýšily o 63 procent na více než 2700 USD (60 800 Kč). Očekává se, že více dopravců se začne vyhýbat východnímu pobřeží a upřednostní přístavy na západním pobřeží. I v tomto případě se ale ceny od 15. ledna opět zvýší.

"Je to velká věc. Inflační tlaky totiž dosud většinou mírnil pokles cen zboží," řekl investiční ředitel společnosti Bleakly Financial Group Peter Boockvar. "A zatímco boje v Rudém moři mohou skončit kdykoli, pokud skončí válka v Gaze, pro americkou centrální banku je to připomínka toho, že se nemůže spokojit se svým dosavadním bojem proti inflaci, pokud nechce opakovat 70. léta," dodal. Sedmdesátá léta v USA poznamenalo období vysoké inflace.

Video: Jemenci útočí na lodě u Brány nářků (19. 12. 2023)