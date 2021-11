Babiš nechce být politik, premiér, nechce být v opozici a nechce být ani prezident

Od svého vstupu do politiky toho šéf hnutí ANO Andrej Babiš spoustu nechtěl. Do politiky? Nejdu. Premiér? Neblázněte. V opozici? Co bych tam dělal. A kandidatura na prezidenta? Ubezpečuji vás, že nikdy. Připomeňte si zmíněné výroky končícího předsedy vlády v krátké videoglose.

0:59 Jak Babiš měnil názory | Video: Martin Krepindl, Jakub Zuzánek