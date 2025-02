Bije to do očí. Babišovi s Ficem čím dál víc teče do bot, až ukázkově si protiřečí

Před slovenskými volbami v září 2023 Andrej Babiš plně podporoval Roberta Fica. "To nejhorší, co se může stát, je, že budete mít ve vládě Progresivní Slovensko," hlásal tehdy předseda hnutí ANO na sítích a dodal, že s Ficem se mu skvěle spolupracovalo. Dnes se ale komentování politických kroků slovenského premiéra vyhýbá - a volí slova, která v přímém srovnání se staršími výroky bijí do očí.

1:45 Politické bizáry - Andrej Babiš (ne)reaguje na Roberta Fica | Video: Michaela Lišková