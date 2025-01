Fico do Kyjeva nemůže, ani kdyby chtěl. Hrozí mu ostuda, kterou by jen těžko ustál

Nový týden, nová porce radosti ze Slovenska. Premiér Robert Fico od nového roku rozjíždí kolotoč urážek směrem k Ukrajině. Po přestřelce na sítích s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským Fico z agresivní rétoriky alespoň prozatím ustoupil. Podívejte se na nový díl satirického pořadu Politické bizáry.

"Dovolte mi, abych vás pozval na jednání. Střetnutí se může uskutečnit na území Slovenské republiky v blízkosti hranic s Ukrajinou," uvedl Fico v otevřeném dopisu určenému hlavě Ukrajiny na začátku tohoto týdne.

"Psát otevřený dopis se mezi státníky nedělá, to není normální. Zelenskyj je ale zkušený herec a standupista. Odepsal Ficovi jedinou větu, že ho očekává v pátek v Kyjevě. To muselo Fica strašně ponížit," popsal pro Aktuálně.cz zkušený slovenský komentátor a novinář časopisu Týždeň Eugen Korda.

Zatímco Fico neodpověděl, reakce přišla z Moskvy. Místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar, který se tam zrovna se slovenskou delegací nacházel, prohlásil, že Fico na Ukrajinu nepojede. "To není možné. Myslím, že se to nestane."

Fico do Kyjeva samozřejmě nejel - a nejspíš nemůže, ani kdyby chtěl. Tohle totiž řekl loni v lednu: "Vy si fakt myslíte, že v Kyjevě je vojna? To žertujete, ne. To nemyslíte vážně, ne." Kyjev od té doby čelil stovkám útoků, při kterých umírali i civilisté. Kdyby Rusové zaútočili zrovna v době jeho návštěvy, pro premiéra by to byla pořádná ostuda, kterou by ustál jen těžko.

