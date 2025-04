Milion za kontrakt. Proč Ukrajina nemobilizuje muže mladší 25 let

Ukrajina až na výjimky nemobilizuje muže mladší 25 let. Důvody jsou podle mého názoru dva. Dnešní chlapci nejsou na počátku dospělosti tak vyspělí jako jejich dědové za druhé světové války a proti jejich odvodům se staví především demografové.

Mužů ve věku 18 až 30 let je na Ukrajině velmi málo. Jde o důsledek hospodářského rozvratu po rozpadu Sovětského svazu, kdy nejistá životní situace působila jako spolehlivá antikoncepce. Navíc pozdější ročníky často ještě nestihly založit rodinu a zplodit potomky. Stát se proto snaží tuto demograficky cennou skupinu co nejvíce chránit.

Doba je ale zlá a fronta neúprosně požírá odvážné muže, kteří na ní bojují. Mobilizační zdroje se vyčerpávají. Ti, kteří chtěli dobrovolně bránit vlast, už většinou uniformu oblékli. Armáda proto dříve či později bude muset sáhnout i po brancích mladšího věku.

Prozatím se o to snaží pomocí finanční motivace. Za tímto účelem byl vytvořen program "Kontrakt 18-24". Díky němu mohou dobrovolníci ve věku 18 až 24 let získat jednorázový finanční příspěvek ve výši jednoho milionu hřiven za podpis roční smlouvy. Při kurzu 1,70 hřivny za korunu to vychází na přibližně 600 tisíc korun českých.

Ukrajinský deník Petra Židka Již 17 let žiji na Ukrajině, jsem turistickým průvodcem, pomáhal jsem podnikatelům s aktivitami zaměřenými na ukrajinský trh a od začátku bojů pracuji jako válečný kameraman. Bydlím v Zakarpatí, ale pracovně jezdím po celé Ukrajině. A vám budu rád přinášet příběhy země, která se mi stala druhým domovem. Foto: Archiv autora

Příspěvek se vyplácí ve třech splátkách. Dvě stě tisíc hřiven po podpisu smlouvy, tři sta tisíc hřiven do pěti dnů po absolvování základního vojenského výcviku, a zbylých půl milionu hřiven má být vyplaceno v den ukončení smlouvy. Kromě toho voják dostává měsíční plat, který se v zóně bojových operací pohybuje kolem 120 000 hřiven. Má také nárok na různé sociální výhody, například hypotéku s nulovým úrokem, bezplatnou zdravotní péči nebo vzdělávání hrazené státem. A po roce služby může vycestovat za hranice, což je dnes na Ukrajině mužům mezi 18 a 60 lety zapovězeno.

Na příspěvek mají nárok i ti mladí dobrovolníci, kteří smlouvy podepsali dříve. Kolik lidí se zatím do programu zapojilo? Podle mých informací více než třicet tisíc.