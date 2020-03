Čas na vdavky, Starostové. To vy musíte začít integraci opozice

Spojování sil demokratické opozice je jako yetti – všichni o něm mluví, ale nikdo ho zatím neviděl. A jestli ho někdo může objevit, jsou to Starostové, kteří jsou přijatelní pro každého.

Začíná to být tragikomické. Sněmovní volby, ve kterých se demokratická opozice může pokusit připravit Andreje Babiše o moc, jsou už příští rok, ale smysluplně se na celostátní úrovni zatím nedokáže spojit nikdo. Prý to zatím nejde.

Jak to kontrastuje s blížícími se krajskými volbami na podzim. Tentokrát se s tím lokální lídři opravdu nemažou a berou hlava nehlava, co je zrovna po ruce. Na Plzeňsku jde ODS do koalice s TOP 09, vedle na Karlovarsku či Ústecku pro změnu s lidovci a třeba na Královéhradecku zas jinak, se Starosty a nezávislými. S TOP 09 či lidovci to není jiné, také se prostřídávají koalice od koalice, kraj po kraji. Ale úplně největší volenku mají Starostové a nezávislí. A nejen proto, že jsou lokálně silní a mají v každém kraji kupu konšelů. Ideologicky bezpohlavní Starostové se navíc umí rozkročit od pravice až do centra, kde jsou Piráti. Výsledkem je třeba společná starostensko-pirátská kandidátka v Olomouckém kraji.

Je možné, že se do října 2021 na celostátní úrovni nakonec nic neuděje. Všichni budou stále hrát na sebe a půjdou za vidinou vlastního úspěchu jak za Krysařovou píšťalou. Takže se jedna či více pětiprocentních stran zcela zbytečně utopí, jejich mandáty si přerozdělí hnutí ANO či SPD a snu o vládní změně bude konec.

Pokud to ale má dopadnout jinak, tak nejnaléhavější rozhodnutí je nyní na Starostech. Jsou nyní bezpochyby nejpoptávanější nevěstou ve městě, a dokud ta se nerozhodne, do jakého domu si odnese své věno, blokuje tak účinně jakékoliv další možné svazky.

Nesnesitelná přitažlivost Starostů

Poslední průzkum preferencí agentury Kantar jako by jen potvrzoval, že se na české politické scéně vůbec nic nehýbe. Hnutí ANO nad 30 procenty, dlouho nic, pak přetahovaná Pirátů a ODS okolo 15 procent a pak pokus o zápis do Guinnessovy knihy rekordů za co nejvíce stran okolo kritické pětiprocentní hranice.

Ale Kantar k tomu připojuje i podrobnější statistiky včetně té, kdo z vlažnějších voličů jednotlivých stran by to případně hodil někomu jinému. A to je pro náš příběh možných předvolebních koalic klíčová informace, protože to ukazuje, jací voliči by se navzájem snesli na jedné kupě.

Nejsilnější ANO si postupně vytvořilo velmi pevné jádro, tři čtvrtiny voličů nepřemýšlí o jiné volbě. Zbytek je rozvrstven od Pirátů po Trikolóru, ale dominantní druhou volbou je ČSSD. To mimochodem ukazuje, jak nesmyslné bylo rozhodnutí oranžových dělat Babišovi junior partnera bez sebemenší šance si vzít své voliče zpět.

Piráti už mají zhruba polovinu váhajících a ti by případně mohli nejvíce zběhnout k ANO či Starostům. ODS také potřebuje ujišťovat asi polovinu voličů o správném výběru a je dost překvapivé, že další volbou kromě TOP 09 by byli hodnotově zcela jinak orientovaní Piráti.

A teď už se dostáváme k té drobotině, která neví, jak a s kým se spojit. TOP 09 to má nejjednodušší. Druhá volba jejich příznivců je ODS či Starostové. A pokud se topka s ODS nechce z ideologických důvodů spřáhnout, pak je STAN jasná volba. Lidovci to mají také celkem jasné - nejpočetnější druhá volba jsou Starostové.

A pozor, nyní Starostové: preference vlažných podporovatelů se různí od ANO přes ODS po TOP 09 a Zelené, ale nejčastější je preference Pirátů.

A jsme zas u té samé zápletky jako při skládání krajských volebních koalic: všichni koukají po Starostech, takže ti komfortně přebírají, co je nejvýhodnější.

Volenku, dokud partneři žijí

Problém je, že Starostové své důležitosti až příliš podlehli. Někdejší pidistrana už dokázala TOP 09, že se bez její pomoci v pohodě obejde. Po krachu dvojkoalice s lidovci dokázala, že se sama prosmýkne do sněmovny. A nyní to vypadá, že je na tom z "malé trojky" i nejlépe.

Ale Starostové by měli rychle zas spadnout na zem. Nikdo nemá tak nestabilní voličstvo jako oni, pevně o volbě Starostů je přesvědčena ani ne třetina voličů, to je u pětiprocentní strany hodně riskantní. Ve vyhraněné kampani navíc často odpadají ti nejméně čitelní, a to kupa obecních zastupitelů ze všech koutů republiky bez jednotné ideologie určitě je.

Mnohem lepší by proto bylo, kdyby Starostové už někomu konečně kývli na sňatek do sněmovních voleb. Jejich voliči preferují především Piráty a zdá se, že nyní i vedení strany. Je to logické. Piráti jim mohou dát to, co topka ani lidovci nemohli - jistotu, že jejich dvojkoalice rovného s rovným se dostane do sněmovny beze strachu z desetiprocentní smrtelné hranice.

Druhou možností je pak obnovení nějakého svazku s TOP 09 či lidovci. Pokud ale žádná ze stran nechce jen podporovat druhou a zároveň desetiprocentní hranice je příliš nebezpečná, může kandidovat jen nová střešní strana s uchazeči o poslanecký mandát, která v pohodě překoná pět procent. Říkejme jí třeba Demokraté 21 (či TOP 09 si již zaregistrovala jméno Spojenci pro Česko).

Už je ale čas se rozhodnout. Všechny strany chtějí otázku spojování odkládat až za krajské volby, které otestují jejich sílu. To je však příliš pozdě. Vždyť vzpomeňme: po krajských volbách 2016 také všichni mluvili o spojování, ale nakonec z toho nebylo nic, protože už nezbýval čas nové spojenectví vysvětlit voličům a volby 2017 dopadly, jak dopadly.

Rozhodnutí zodpovědné demokratické opozice by se mělo udát už nyní a prvním krokem by mělo být rozhodnutí Starostů. Buď kývnou Pirátům a takové spojenectví se může snadno vyhoupnout k 20 procentům přízně. Přirozeně se pak také vytvoří ze zbytku opozice konzervativnější centrum kolem ODS. Anebo Starostové dají ještě jednu šanci spolupráci trojici pětiprocentních stran, což by také mělo s přehledem stačit na alespoň desetiprocentní sílu.

Hlavně ale ať už ta starostenská volenka začne. Pokud by se odkládala až na příští jaro, k vítěznému tanci by Starosty takto narychlo nedovedl už nejspíše nikdo. A několik tanečníků by navíc do té doby mohlo ze samého čekání také politicky skonat.