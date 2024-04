Eurokomisařka Nerudová coby podvod na voličích? Špatná otázka, ta správná zní jinak

V unii je docela běžné, že komisaři jsou bývalí europoslanci. Je naopak výjimečné, aby do komise šel někdo, kdo dosud neměl žádnou větší zkušenost z domácí ani z evropské politiky.

Neptejme se, jestli by vyslání Danuše Nerudové do Evropské komise bylo normální, nebo zda by to byl podvod na voličích. Ptejme se, zda by to bylo dobré. | Foto: Václav Vašků

Fanoušci detektivní série Temný případ si jistě vybaví Jodie Fosterovou v nedávno odvysílané čtvrté řadě, jak v roli vyšetřující policistky vybízí svoje kolegy k tomu, aby se správně ptali, a umanutě při tom opakuje: "Wrong question, ask again." Tedy "špatná otázka, zeptej se znovu".

Stejnou rétorickou figuru bychom mohli použít v debatě o ambici Danuše Nerudové stát se příští českou eurokomisařkou. Na sítích se roztrhl pytel s obviňováním její osoby, že je to podvod na voličích, protože přece kandiduje jako lídryně STAN do Evropského parlamentu. A začalo se řešit, do jaké míry je takový postup v Evropě běžný.

Společně s Jodie Fosterovou řekněme, že jsou to špatné otázky. Na obě lze najít legitimní argumenty pro i proti, a ani jedna nemíří na terč.

Sama Nerudová je v této věci transparentní. Její volič tak nemůže říct, že o ambici bývalé rektorky usednout v Evropské komisi nevěděl. Tak jakýpak podvod? Platí ale i to, že voliči zejména od lídra kandidátky očekávají, že je bude v instituci, o kterou usiluje, skutečně zastupovat a neuteče rovnou o barák vedle.

V unii je opravdu docela běžné, že komisaři jsou bývalí europoslanci. Platí to o šesti ze sedmadvaceti současných členů Evropské komise. Na druhou stranu, je naopak výjimečné, aby do komise šel někdo, kdo dosud neměl žádnou větší zkušenost z domácí ani z evropské politiky a do europarlamentu teprve kandiduje.

Danuše Nerudová řídila jednu regionální univerzitu a pak usilovala, neúspěšně, o post české prezidentky. Nikdy nedržela funkci ve vládě, nebyla poslankyní, nevedla politickou stranu či mezinárodní instituci. Nezastávala žádný diplomatický post či exponované místo ve státní správě, kde by jejím každodenním chlebem bylo stýkání a potýkání se s evropskou politikou a mohla tak toto prostředí dobře poznat. Tuto znalost bude totiž v Bruselu potřebovat především.

Neptejme se tedy, jestli by vyslání Danuše Nerudové do komise bylo normální, nebo zda by to byl podvod na voličích. Ptejme se, zda by to bylo DOBRÉ.

Dobré jednak z hlediska portfolia, které coby politická slabší váha může získat. Za druhé dobré s ohledem na status nové české zástupkyně mezi ostatními komisaři, často bývalými šéfy vlád, klíčových resortů nebo zastoupení svých zemí při EU. A konečně dobré z pohledu síly a obsahu nového českého hlasu v Bruselu.

Spotlight - 20 let v EU: Bez ní máme problém, říká Vondra. Ale něco je špatně, tvrdí ministr (více ZDE)