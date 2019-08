Fejeton: Naše země je v klidu. PPF nevstupuje do politiky, ale do fotbalu

Bývalého ministra obrany Tvrdíka pronásledují náhody. Sotva si jej PPF najala jako lobbistu pro svůj byznys v Číně (jejíž firmy Tvrdík pro změnu zastupuje u nás), nastoupil jako poradce i k prezidentovi republiky. Prostě jen tak, pozoruhodnou shodou nevšedních okolností. Nic za tím nehledejme, dějí se i podivnější věci - třeba přistání létajících talířů.

Ze zdroje nejpovolanějšího, z úst nejbohatšího spoluobčana, jsme se s konečnou platností dozvěděli, že jeho firma PPF (s korporátním sídlem v Holandsku) nemůže a nechce vstupovat do politiky, ač je z toho někdy podezírána.

Letní českou krajinou se nese kolektivní výdech úlevy. Temná podezření nezodpovědných mainstreamových médií byla vyvrácena. Černé na bílem, v doprovodu uměleckých podobenek Prvního Privatizátora. Konečně tedy víme, že třeba bývalého ministra obrany Tvrdíka prostě jen pronásledují neuvěřitelné náhody.

Sotva si jej PPF najala jako lobbistu pro svůj byznys v Číně (jejíž firmy pro změnu zastupuje u nás), nastoupil jako poradce k prezidentovi republiky. No co, řeknete, shoda okolností. Však se dějí i podivnější věci - třeba občasná přistání létajících talířů.

Sám jsem tuhle jeden viděl nad pražským Edenem. Dokonce se mi zdálo, že z něj kyne zmizelý Zemanův poradce Jie Ťien-ming, jako by se mi snažil něco naznačit. Ale mohla to být také jeho pravá ruka, prezident CEFC a její stranický tajemník Chan Chauto. To by dávalo smysl: soudruha Chana také nikdo již delší čas neviděl. Když byl ale ještě předsedou dozorčí rady pražské Slavie, slíbil svým fanouškům, že s nimi bude srdcem při každém zápase, ať už bude fyzicky kdekoliv (třeba na soudružském pohovoru s vyšetřovateli Disciplinární komise ÚV KS Číny).

Co mi to jen chtěl naznačit? No jasně, všechno do sebe zapadá: PPF nevstupuje do politiky, ale do fotbalu! Ano, do fotbalu. A co by mohlo být vzdálenějšího politice nežli sport, zvláště fotbal? Ten přece napomáhá porozumění mezi národy napříč kontinenty a bez ohledu na politické přesvědčení, víru, sexuální orientaci či bankovní a společenský kredit. Divize PPF Home Credit, hlavní zdroj zisku pro celou skupinu, proto sponzoruje v Číně hned dva fotbalové kluby, Guo’an (Kuo-an) v Pekingu a Taida (Tchaj-ta) v Tiencinu.

Tiencin je domovským sídlem Home Creditu v Číně, ale na co ten klub v Pekingu? Na první pohled zaujme jeho název. Guo’an je výraz nabitý významy. V klasické čínštině doslova znamená "země je v klidu / pacifikovaná" (chtělo by se říci "stabilizovaná"). V té současné odkazuje hlavně na "státní bezpečnost" a její ministerstvo Guo’anbu, známější pod anglickou zkratkou MSS (Ministry of State Security). Prostě na čínskou obdobu někdejší KGB, jenom na úrovni celého ministerstva.

V názvu klubu jde samozřejmě o náhodu - jeho zřizovatelem prostě byla původně společnost Sinobo Guo’an. Ale tady se nám ty náhody začínají zase trochu zamotávat. Společnost Sinobo totiž vlastní klub dodnes. Menšinovým vlastníkem klubu je i u nás dobře známý CITIC. Jeho logo figuruje spolu s názvem Guo’an ve znaku klubu a na dresech hráčů.

Neznámá u nás ostatně není ani společnost Sinobo. Té pražskou Slavii odprodal čínský CITIC po kolapsu firmy CEFC (ano, té potopené "vlajkové lodi čínských investic v ČR"). Název Sinobo dnes nese stadion Slavie v Edenu. CITIC si v klubu uchoval minoritní podíl, takže jeho vlastnická struktura je prakticky totožná s čínským klubem Guo’an.

Home Credit tedy v Číně sponzoruje dvojče pražské Slavie, přičemž oba kluby vlastní čínské společnosti CITIC a Sinobo. Někdejší lobbista PPF pro Čínu sedí v představenstvu Slavie i české odnože CITIC (CITIC Europe). Současně figuruje jako poradce prezidenta republiky, spolu se zmizelým Jie Ťien-mingem.

Vskutku zvláštní propletenec. Nic za tím ale nehledejte. Dějí se i podivnější věci. Nad Edenem přistávají létající talíře. A PPF nevstupuje do politiky.

Autor, sinolog, je ředitelem projektu Sinopsis.