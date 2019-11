Glosa: Nenajdeme-li odvahu radikálně řešit klimatické změny, chopí se vesla fanatici

Zdá se vám, že radikální a fanatický jsou jen synonyma? Jeden rozdíl by tu byl: radikálové se pro ideál obětují sami, fanatici neváhají obětovat jiné.

Málokteré slovo má v Česku tak mizerný zvuk jako radikál. Označujeme jím kdejakého extremistu, od zastánců rasově motivovaného násilí až po příznivce autoritářů. Spíš než o radikálech je ale v takových případech namístě mluvit o fanaticích. Radikální byli totiž i nenásilní Gándhí, matka Tereza, svatý František nebo dnešní papež téhož jména.

Rozdíl mezi těmi dvěma pojmy může být třeba v tom, že radikálové se pro ideál sami obětují, fanatici pro něj neváhají obětovat jiné. Ale není to rozdíl jediný, jak ukázal boj o záchranu planety.

Letošní říjen měl být podle Rogera Hallama, jednoho ze tří zakladatelů ekologické nátlakové skupiny Extinction Rebellion, měsícem, kdy se veřejnost spojí v masových protestech proti politikům, elitám a expertům, kteří posledních třicet let lžou. Alespoň to tak řekl v pozoruhodném rozhovoru pro pořad Hard Talk na BBC.

Letos třiapadesátiletý Hallam původně farmařil na jihu Walesu. Když ale jeho hospodářství poničily klimatické změny, vrátil se na univerzitu v Londýně, aby v postgraduálním programu studoval dějiny občanské neposlušnosti.

Hallam ve zmíněném rozhovoru předpovídá, že pokud Britové nedonutí svou vládu do roku 2025 k zákazu létání, spalovacích motorů a plynového topení - a pokud ke stejnému kroku nedonutí veřejnost své vlády v Číně, Spojených státech, Rusku a Indii, do konce století zemře šest miliard lidí (sic!) na masový hladomor.

Hallam působí jako prorok zániku. Ovšem fakt, že snad každou minutu opakuje slovo "kolaps", ještě sám o sobě neubírá na hodnověrnosti jeho tvrzení, jež má jistě postavená na vědeckých základech. V dějinách civilizací, států i měst prokazatelně existovaly chvíle, když šlo o všechno, a je proto chybou střílet proroky zániku jako posly špatných zpráv. Na palubě Titaniku se prý do poslední chvíle tančilo.

Někdejší farmář přirovnává sám sebe k lékaři, který pacientovi (společnosti) sděluje, že má rakovinu v terminálním stadiu. "Když lidé zažijí hněv a depresi, donutí je to k rozhodnutí," řekl ve zmiňovaném rozhovoru na BBC.

Teprve londýnské dění minulý měsíc ukázalo, co měl vlastně na mysli. Členové Extinction Rebellion v době dopravní špičky zastavili lidi jedoucí metrem, patrně nejekologičtějším dopravním prostředkem, jaký lze ve velkoměstě použít. Protestující, mezi nimiž byla i sedmasedmdesátiletá anglikánská vikářka, pak měli co dělat, aby to od naštvaných cestujících neschytali.

Vzhledem k tomu, že se Hallam v minulosti vyslovil pro zastavení provozu na letišti Heathtrow pomocí dronů, lze považovat rozhněvané scény na stanici metra Canning Town vlastně jen za úsměvnou předehru opravdového klimatického boje. Po srážce letadla s dronem by to jistě bylo o dost dramatičtější.

Hallam se zkrátka rozhodl, že o emoce se musejí postarat samotní aktivisté, když zpozdilým občanům vážnost situace nedochází: pro svůj ekologický program totiž jako kandidát ve volbách do Evropského parlamentu dokázal získat v lidnatém Londýně přesně 924 hlasů.

Vůdci hnutí nad incidentem v metru nakonec vyjádřili politování s tím, že hnutí samo není zajedno v tom, jakými způsoby chce vlastně veřejnost k tlaku na politiky a elity zburcovat. "Mají dobrý cíl, ale volí špatné prostředky," konstatuje v televizní reportáži jeden z pasažérů metra. Připomíná tím, že člověka skutečně nelze "spasit" proti jeho vůli.

Musíme vás obětovat

"Kdo miluje svého otce nebo matku víc než mne, nemůže mě následovat," říká Kristus v evangeliích. Jak k tomuto místu v Bibli kdysi vtipně poznamenal spisovatel C. S. Lewis, ti, kdo svého otce nebo matku nenávidí, by se tomuto podobenství měli raději vyhýbat. Jinak řečeno, je nebezpečné, pokud své osobní inklinace dáme do služeb ideologie a pokud ze svých problematických osobnostních rysů učiníme poslání.

Není pochyb, že ekologická situace vyžaduje radikální obrat. Radikalita části společnosti vede ke stavu, z něhož mají prospěch i ti, kdo k ní nemají odvahu. To je další rozdíl mezi radikalitou a fanatismem.

V Česku jsme to v posledních letech zažili například v souvislosti s domácími porody. Ti, kteří se jich zastávali, byli tak radikální, až jejich ideály "polidštily" i situaci v běžných porodnicích. A konečně, vzhledem k blížícímu se výročí, komunismus nepadl sám od sebe. Přispěla k tomu radikální odvaha těch, kdo se mu, například podpisem Charty 77 nebo účastí na demonstracích, postavili.

Fanatismus takové plody jako radikalita nést nemůže - obětováním druhých zpochybňuje legitimitu svého cíle. Hrozí ale, že nenajdeme-li v sobě odvahu radikálně řešit klimatické změny, chopí se vesla fanatici.