"Landa si dal dvě vakcíny". A zastánci očkování vlastní gól

Trollením antivaxerů ztrácíme úplně všichni - ani kvůli pandemii účel nezačal světit prostředky. Dobrý fake neexistuje, ani když je vtipný. Až se dnešní výsměch antivakcinačním celebritám vrátí jako bumerang, bude to bolet nejvíc ty, kteří se dnes popadají za břicho.

Exposlanec Volný by si dal nejraději flákanec za to, že dosud zpochybňoval protiepidemická opatření. Soňa Peková doporučuje očkovat malé děti. A zpěvák Daniel Landa upgradoval svůj starý song, nově zpívá: "Holky a mašiny, mám už dvě vakcíny" a hrdě přitom ukazuje rameno, kam se nechal bodnout.

Ne, čelné tváře domácí antivakcinační scény neprozřely. Jsou jen vystaveni trollí kampani. Fotografie antivax celebrit doplněné smyšlenými citáty, jež propagují vakcinaci, plní od poloviny týdne sociální sítě.

Zastánci očkování se jim smějí a neskrývají škodolibou radost, že i druhá strana nejaktuálnějšího civilizačního sporu je vystavena dezinformačnímu tlaku. Nebo spíš vtipům - nikdo přece nemůže vzít vážně vrchního esoterika Jaroslava Duška, an prohlašuje, že už staří Tolékové používali jehly s oslabenou vakcinační dávkou. Nebo snad ano? Vždyť už toho v minulosti navykládal tolik…

Snaha expertů ochránit společnost masivním očkováním je dezinformacím vystavena dlouhodobě. Kromě čím dál agresivnějších osobních útoků slýcháme lži, polopravdy, manipulace, žvásty. Je jich nepřeberné množství a šíří se nekontrolovatelně, takže snaha Českých elfů a jejich spolubojovníků tato fake news pracně vyvracet, nenese - zdá se - ovoce. Český stát a jeho instituce tomu přihlížejí, podobni rozhodčímu, který povolil hru nad rámec pravidel a nemá se ani k tomu vytáhnout alespoň žlutou kartu.

Rány způsobené dezinformační kampaní se nezacelí dlouhá léta. Počítají se na mrtvé, na posilující magnetismus populistických politických projektů a narůstající tenzi mezi lidmi. Zasažena může být i sama schopnost společnosti orientovat se a rozlišovat mezi fakty a dojmy.

Zastánci očkování (čti: zastánci faktů) jsou v defenzívě, vypadá to, jako by nemohli najít odpovídající informační zbraň. A v rukou ji nemají ani teď, když trollí dezinformátory a dělají si z nich blázny. Jen si vstřelili vlastní gól. Ano, dnes se mohou vakcinovaní úlevně zasmát a prožít krátkou katarzi. Mnozí si užívají fórků a těší se ze sdílené radosti, přesvědčeni, že co slouží dobré věci, nemůže škodit.

Potíž je v tom, že někdo tomu převrácenému sdělení může uvěřit. Kdo mu nahradí, že byl uveden v omyl? Až se budou příště zastánci očkování ohánět fakty, vrátí se jim to jako bumerang. Lžou, podívejte se na ně: Oni lžou, neváží si nás!

Ani pandemie nic nezměnila - účel prostředky kvůli ní světit nezačal. Stále platí, že góly se ani ve finále fotbalového mistrovství světa nedávají rukou, byť bychom si mysleli, že ta naše je "boží". Dobrého cíle je třeba dosáhnout čestným způsobem. Pravda bývá těžkopádná, připouští pochybnosti a než se s nimi vyrovná, jsou tu nové. Není to dost rychlé a není to vůbec sexy. Nic lepšího ale k dispozici nemáme.

Jakže to říkal Jan Werich? Nevěřte každé kravině, kterou si přečtete na internetu. A nesdílejte hned všechno, co vám přijde k smíchu. Aby se tím, kdo se bude smát naposled, nestal zase koronavirus.

Video: Landa je pod tlakem, digitální dav se mu směje, něco je už ale manipulace, říká Kartous