Lepšočlověk Prymula skončil, není spasitel. Babišova vláda přichází o zbytky důvěry

Půjde to bez Prymuly? Když vyvoláte falešný pocit, že je tu jeden zachránce, jeden garant, máte malér, jakmile odpadne. Ale jistěže to půjde.

Snahu vlády získat si důvěru veřejnosti v boji s koronavirem těžce naboural jeho hlavní stratég Roman Prymula, ministr zdravotnictví. Novináři Blesku.cz ho nachytali, jak porušuje, co sám lidu nařídil: "Pod rouškou tmy vchází do mírně odlehlé pražské restaurace, kde by přitom podle jím stanovených regulí mělo být dávno zhasnuto a zamčeno na petlici!"

Epidemiolog Prymula šel ve středu v noci, v době zostřených omezení, do podniku Rio’s na Vyšehradě, setkal se tam s Jaroslavem Faltýnkem (ANO) a dalšími lidmi. Restaurace měla být zavřená. Při odchodu Prymula i Faltýnek neměli nasazené roušky, ministr sedl do auta s řidičem opět bez roušky atd. Zbytečné pokračovat. Porušil všecko, co nařídil. A porušila to i dvojka ANO Faltýnek.

Miloš Zeman má pro takové osoby název "lepšolidi" (sám mezi ně patří). Prymula prosí o dodržování pravidel a kašle na ně. Když se ho Respekt v pátek dopoledne ptal, jak událost proběhla, dělal, že se nic moc nestalo: "Jestli jsem něco porušil, tak jedině že jsem tu roušku neměl, když jsem nasedal do auta." Otevřená hospoda: "Já jsem byl v salónku, nevěděl jsem." Odstoupí? "Jestli si to veřejnost přeje, tak já klidně rezignuju." Sebereflexe nula. Jestli si to veřejnost přeje, tak odstoupí. Vůbec nechápe, jakou hraje roli.

Toto je další těžká rána vládním krokům. Když na Staroměstském náměstí demonstrují antirouškaři a dělají z něj bojiště, můžete si myslet své o jejich intelektu. Ale ministr zdravotnictví je "generál", který musí jít příkladem. Když nejde, končí. Vytáčí se, jak jinak, i Faltýnek. Tvrdí, že schůzka proběhla na jeho žádost: "Omlouvám se, že jsem narušil důvěru veřejnosti, je to moje chyba, já jsem ho během dne nesehnal," řekl Aktuálně.cz. Upřímně - důvěru veřejnosti narušil už dávno, stačí si vzpomenout na Brno.

Správně zareagoval premiér Babiš, v jedenáct dopoledne oznámil: "Požádal jsem pana ministra o rezignaci, pokud to neudělá, tak ho odvolám." (Pravdou je, že mu nic jiného nezbývalo.) Řekl, že je mu "úplně jedno, co tam pan Prymula s panem Faltýnkem dělali" a že "věc je neomluvitelná." Faltýnka požádal o rezignaci na místo prvního místopředsedy ANO. Mluvil i s Milošem Zemanem, který má k Prymulovi blízko a prezident prý "vyjádřil pochybnosti o tomto kroku". Jak jinak, tenhle typ lidí se drží navzájem.

Babiš, který se rád řídí veřejným míněním, chápe dobře: "Tahle chyba přišla v ten nejhorší čas." Slyšeli jsme od něj i větu: "Nikdo není nenahraditelný, ani já." V tom se nemýlí.

Škoda se stala, důvěra v kabinet, který kvůli pocitům veřejnosti odkládal obranu před covidem, je v tahu. Babiš nejprve strhával pozornost výhradně na sebe, pak místo sebe vystrčil Prymulu. Je zvyklý, že je vždycky Jeden Mistr, který vládne všemu. Obří chyba, jak se ukazuje.

Ani Babiš, ani Prymula nejsou "ti hlavní", nejsou žádné osy, kolem nichž se covid točí. Těmi osami jsme my. Značná část veřejnosti však potřebuje vidět, že se ti nahoře, lepšolidi, nepovyšují, že v tom jedou s námi. Nejedou.

Půjde to bez Prymuly? Když vyvoláte falešný pocit, že je tu jeden zachránce, jeden spasitel, máte malér, jakmile odpadne. Podstata tkví v tom, že Prymula není spasitel. Bez něj to jde taky, jak dnes vidíme, bez něj to půjde líp. Boj proti nákaze musí řešit tým, lidí na to máme dost. Jediný problém: kdo bude ochoten dělat s tímto premiérem?