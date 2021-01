Všichni si navlečte igelitový pytlík na hlavu a řekněte "Očkujte se!"

Tik tok tik tok tik tok. Každý řeší TikTok. Sociální sítě jsou toho plné. Vládní kampaň je špatná, ale je na ní i něco dobrého. Vládní kampaň je dobrá, ale je na ní i něco špatného.

Každý, kdo má Facebook, je teď expert na kampaně na TikToku. A na každý z těch názorů milion komentářů. Mně kvůli tomu zavolaly dvě televize, ať jdu na to téma diskutovat do studia. Ani náhodou, kvůli takové věci ani nevylezu z postele. Celé to jen dokazuje míru debilizace, do které nás sociální sítě dostávají.

Každému soudnému člověku je jasné, že kampaň, ve které figuruje ministr Blatný, Roman Kapitula Prymula a Babišovo okno ve Strakovce, je kampaň na to, jak máme dobrou vládu. Bude se teď dlouho do noci za tím oknem svítit, aby bylo vidět, jak premiér pořád maká? Divil bych se, kdyby tam v nějaké lampě už nebyl zapojený časový spínač. Vždyť za Stalinovým oknem v Kremlu svítilo světlo celou noc, aby bylo vidět, že Hospodář pracuje neustále pro blaho všech.

Spolu chyceni, spolu oběšeni

Do čeho ho navlékli, pochopil i hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal, který v jednom z videí figuruje: "Milí přátelé. Přestože velmi vítám a podporuji všechny snahy o potírání dezinformací o očkování, jsem hodně rozpačitý z výsledné podoby kampaně Anny Šulc a Jakuba Gulaba - jakkoli oceňuji jejich nadšeni pro věc. Neměl jsem ani trochu ponětí, že k té krátké odborné části budou nějaká úvodní videa se 'Strakovkou' , okno pana premiéra - nebo Tikťok… Pomohu vždy rád, ale celou dobu epidemie se vyslovuji za striktní oddělení politiky a odborné stránky věci, držme se toho," napsal na svůj facebookový profil.

Je celkem lhostejné, jestli oba dva influenceři o tom věděli dopředu, nebo jestli je jako nevinné oběti zneužil zlý mediální mág Marek Prchal a jestli - jak tvrdí Petr Ludwig - se Anna Šulcová už od začátku angažuje v kampani za roušky a proti dezinformacím. Jsme zkrátka ve volebním roce a každý, kdo ve svých spotech nadšeně ukazuje okno, za kterým pracuje pilný brýlatý strýko zo Slovenska, s tím musí počítat.

Zda to mělo být zadarmo, se už nikdo nedozví

Nyní dvě technické poznámky k faktickému obsahu kauzy - píši je sem pouze proto, protože jsem byl jako expert na komunikaci o komentář požádán, a tudíž se to ode mě očekává.

Poznámka k ceně: ano, za 500 tisíc můžete udělat slušnou kampaň na Facebooku i na TikToku, částka tedy odpovídá záměru.

Poznámka k tomu, zda influenceři dělali kampaň zadarmo a částka byla určena skutečně jen na nákup médií: mohli i nemuseli, bylo by nutné vidět faktury, které sociální sítě vystavují firmě jednoho z nich. V podobných případech se věc často obchází tak, že klientovi slíbíte například x prokliků/zhlédnutí za 500 000 Kč, kdy 1 stojí 3 koruny - dodáte tedy 166 666 prokliků/zhlédnutí. Pokud je dokážete nakoupit za 2 koruny, splníte, co jste domluvili, a 167 000 vám zbyde. Každopádně včera večer dvojice oznámila, že ji mrzí negativní reakce fanoušků, a že si tedy žádné peníze od státu na šíření spotů nevezme, takže se pravdu nikdy nedozvíme.

Jiná možnost je, že všechny peníze měly jít na nákup mediálního prostoru, na čemž ovšem jako autor videa taky netratíte, neboť vám někdo vlastně dal půl milionu na šíření vlastního jména a vy naberete nové sledující, případně všem signalizujete, jak jste důležití, že vás o pomoc žádá i vláda.

Armáda spasitelů

V této signalizaci vlastní důležitosti a vlastní ctnosti (virtue signalling) se totiž skrývá hlavní jádro problému, o kterém - na rozdíl od toho, zda si postavičky z TikToku měly vydělat nějakou kačku, - nikdo moc nemluví. Kampaň za očkování ještě ani nezačala a už se z ní začíná stávat podobný kýč, jako byla svého času ta za přijímání migrantů, která měla ve výsledku naprosto opačný efekt.

TikTok sledují pouze děti a teenageři, kampaň orientovaná na ně je nyní úplný nesmysl, protože k očkování se dostanou nejdřív za rok. Ovšem představa, že "oni to třeba ukážou doma prarodičům", jak tvrdí kdosi z Úřadu vlády, je haluz z rodu kampaní "Přemluv bábu".

Největším problémem je nyní vysoký podíl starých lidí, kteří vakcinaci odmítají. V některých zařízeních pro seniory jsou to až dvě třetiny! Garantuju vám, že pokud za babičkou dorazí třináctiletý vnuk, nově odborník na očkování a epidemie, a bude jí ukazovat vesele blábolící Aničku, která se před dvěma lety proslavila tím, že si ve videu navlékla igelitový pytlík na hlavu, babičku jen utvrdí v přesvědčení, že za celým očkovacím projektem stojí nějací blázni a je to zase jako všechno politika.

Autor je spisovatel a producent. Jako autor strategie se podílel na kampani České pirátské strany v parlamentních volbách v roce 2017 a na několika dalších politických kampaních.