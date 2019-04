Hra o trůny? Otravní jsou fanoušci i nefanoušci. Otázka je, kdo víc

Skalní fanoušky Hry o trůny čeká osm týdnů spekulací o vývoji děje a instagramových storíček s úvodní znělkou. Nad nimi budou znechuceně kroutit hlavou skalní nefanoušci, kteří nevynechají jedinou příležitost, aby se někde pochlubili, že kdysi dávno možná viděli jeden díl a ani ne celý.

Po více než roce dlouhého čekání se příznivci (včetně mě) dočkali finální série seriálu Hra o trůny. Skalní fanoušky čeká osm vzrušujících týdnů plných spekulací o vývoji děje a instagramových storíček s úvodní znělkou u každého dalšího nového dílu. Nad nimi budou znechuceně kroutit hlavou skalní nefanoušci, kteří nevynechají jedinou příležitost, aby se někde pochlubili, že kdysi dávno možná viděli jeden díl a ani ne celý.

Obě skupiny jsou trochu otravné. Nerozumím sice lidem, kteří v pondělí vstávají o hodinu a půl dřív, aby si nový díl stihli stáhnout, a ještě si ho před prací pustili (viděno na zmíněných Instagram stories). Já mám tedy v pondělí ráno úplně jiné starosti, třeba sám se sebou. Na druhou stranu aspoň z toho čiší upřímná radost a natěšení.

Vlastně je zajímavé se zamyslet nad tím, do jaké míry je podobné těšení se na novou sérii seriálu, jeho kolektivní sledování s partou přátel a sledování a fandění sportovních utkání a zápasů. Není to do určité míry, principiálně, trochu podobné?

Kdežto druhá skupina, skalní nefanoušci, akorát brblají nad seriálem a lidmi, kteří jej mají rádi. A kdo ví, co po večerech sledují oni. Otázka je, kdo z těch dvou skupin je otravnější? Za mě asi ti moralisti, co nechápavě ohrnují nos a ptají se: "Jak se na to někdo může dívat?" nebo "Mám rád lidi, kteří jsou v neděli večer venku, protože to jsou ti, co se nadávají na Hru o trůny" (nalezeno na amerických internetech).

Pěkně se taky vyrýsovala jedna paralela se seriálem a situací v České republice. Téměř všichni hlavní hrdinové se v prvním díle osmé série setkávají v Zimohradu, sídle rodu Starků (Winterfell), aby čelili největší hrozbě, která tamní civilizaci čeká - bitva proti Nočnímu králi a jeho armádě zombies, se kterými míří na jih.

A první zastávka bude Zimohrad, kde se pravděpodobně uskuteční epická bitva mezi živými a mrtvými. Západozemí (jak se říká říši ve Hře o trůny) je protkáno vzájemnou nevraživostí mezi jednotlivými rody a dynastiemi. Teď ale musí odhodit vše za hlavu, spojit se a společnými silami stočit osud na svou stranu, aby Západozemí bylo říší živých, ne mrtvých.

Lidé v České republice by se taky měli spojit, polknout staré sváry a spojit se proti bizarnímu nebezpečí, které tu doposud nebylo - fantasy kandidatuře Jaromíra Soukupa na post prezidenta naší Západozemě. To už bych raději toho Nočního krále.