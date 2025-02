Video jako důkaz, Němcová chlastala s Putinem, hecuje Babiš davy. Tohle jsou fakta

Vypadá to, že Andrej Babiš má novou oblíbenou historku z kategorie „Sice to není pravda, ale mohla by být.“ V poslední době hned několikrát připomněl příběh, jak prý “Němcová s Kalouskem a Putinem chlastali vodku v Moskvě”. Jak to ale bylo doopravdy? Podívejte se na nový díl satirického pořadu Politické bizáry.

2:05 Politické bizáry - Babiš si oblíbil historku o Miroslavě Němcové | Video: Michaela Lišková