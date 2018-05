Akční film podle Rudého práva. Únos autobusu skončil krvavou přestřelkou na železné oponě u Chebu

„Je třeba vzdát úctu všem pohraničníkům.“ Od únosu autobusu bratranci Barešovými uplynulo čtyřicet let. Kdo je vítězem tohoto příběhu?

Únos autobusu s desítkami studentů. Ten dechberoucí příběh se odehrál právě před čtyřiceti lety, 23. května 1978, u západní hranice komunistického Československa. Je pro nás zajímavý i dnes. Ne proto, že se jednalo o ojedinělou událost v dějinách země, ale pro její důsledky včetně ukázkového propagandistického zpracování. Lživé informace nás provázely tehdy, stejně jako v současnosti - jen jsou trochu jiné a dostávají se k nám jinými cestami.

Tehdy tři ozbrojení muži unesli na Chebsku autobus s devětatřiceti studenty gymnázia, kteří jeli na školní výlet. Únosci se chtěli za každou cenu dostat na Západ. Bratranci Milan, Robert a Václav Barešové nařídili řidiči autobusu, aby zamířil k hraničnímu přechodu v Pomezí nad Ohří. Jenže strážci československé železné opony měli cíl opačný: za žádnou cenu je tam nepustit. A právě na to doplatil řidič Jan Novák.

Při přestřelce na hranici v noci z 23. na 24. května byl zabit. Stejně jako jeden z únosců. Podle všeho oba kulkami pohraničníků. O dva dny později je ale překvapivě jasno: "Teroristé … mají na svědomí i řidiče autobusu, který byl dalším rukojmím a který svému těžkému zranění podlehl," píše v komentáři pro stranické noviny Rudé právo přední komunistický novinář, propagandista a politik (vše v jednom) Zdeněk Hoření. "Je třeba vzdát úctu všem příslušníkům Pohraniční stráže a Sboru národní bezpečnosti (tehdejší policie, pozn. red.), kteří chladnokrevně přispěchali rukojmím na pomoc a kteří se, nehledě na bezohlednou střelbu ze strany teroristů, snažili odvrátit jakékoliv krveprolití," pokračoval Hoření. "Ve vyšetřování teroristického činu se dále intenzivně pokračuje. Ale již dnes můžeme po zásluze ocenit statečný a úspěšný zásah našich ozbrojených složek. Jejich příslušníci jednali v plném rozsahu svého poslání…"

Komentář určil kontury události, které provázely československou veřejnost až do pádu režimu v roce 1989. Ale svým způsobem i potom. Protože únosci (jeden z nich měl zrovna nastoupit do vězení) byli opravdu ozbrojeni a opravdu vyhrožovali studentům, únos je kriminální čin, tak možná proto ten nečernobílý příběh moc nevzrušoval. A řidič Jan Novák? Kdo by se zajímal o někoho s tak tuctovým jménem a povoláním? A kdo by v normalizovaném Československu přemýšlel nad tím, že kdyby pohraničníci nechali autobus projet na druhou stranu hranice, tak by mohl normálně žít? A také; že kdyby železnou oponu komunisté nezřídili, tak by vůbec k takovému činu nemohlo dojít?

Revize procesu odstartovala v roce 1992 z popudu tehdejší ministryně spravedlnosti Dagmar Burešové a ukázalo se, že komunistická spravedlnost spravedlivá nebyla. Jeden z únosců Václav Bareš jde hned na svobodu. Jeho příbuzný Robert Bareš už z revize nemá nic - byl mezitím popraven.

Ale přesto ještě nebyla na světě celá pravda - tu se snažili zjistit policisté, kteří šest důstojníků bývalé Pohraniční stráže zkoušeli poslat o čtrnáct let později před soud za zpackaný zásah. Podle jejich šetření porušili pohraničníci tehdejší předpisy. Hlavní postavou byl samotný velitel pohraničníků František Šádek, který akci na hraničním přechodu v Pomezí na místě osobně řídil. Současně byl náměstkem ministra vnitra a od počátku se zřejmě staral o to, aby důkazy nebyly: takže pitva řidičova těla proběhla tajně a střely si vzal od lékaře tajný policista. Tělo bylo spáleno, projektily zmizely. Autor tohoto textu mluvil v té době s řidičovou manželkou i Václavem Barešem. Žena netajila zoufalství nad tím, že se vlastně nikdy nedozvěděla pravdu. Bareš popisoval, že na autobus začali střílet pohraničníci. V té době byl v invalidním důchodu kvůli zranění, které při zásahu utrpěl, a splácel stále ještě po stokoruně měsíčně zničený autobus pojišťovně…

Vítězem příběhu se ale stal nakonec překvapivě František Šádek. Podařilo se mu dosáhnout přerušení trestního stíhání s odkazem na zdravotní stav a vyhýbat se soudu až do smrti v roce 2015. Dočkal se pohřbu s čestnými vojenskými poctami v Praze na Olšanech. Řidičova manželka se nedočkala ani odškodnění, ani omluvy. A nikomu to evidentně nevadí, protože příběh je příběh a tohle je pointa, která nikomu nechybí.

Svým způsobem je také dalším vítězem komunistický novinář Hoření, protože jím nastíněná osnova příběhu se tak dobře ujala. Na začátku byla přitom "jen" propaganda. Pár falešných a zavádějících informací. A… a dnes - jak jsme na tom? Není to náhodou tak, že jsme se nedokázali vypořádat ani se skutečným příběhem, ani s jeho obrazem? A není to potom dvojnásobná prohra? Anebo je poselství ve zjištění, že dokonalá a vytrvalá propaganda je nebezpečnější, než se nám může zdát?