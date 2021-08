Americká radikální levice si věří, má našlápnuto. Bidena to může stáhnout ke dnu

V demokratické straně progresivní levice většinovou podporu nemá. Má ale vydírací potenciál v Kongresu. Když prezident nepřistoupí na její požadavky, může držet v šachu jeho agendu. Demokraté za to pak mohou zaplatit už příští rok ve volbách.

Před týdnem jsme na tomto místě rozebírali, nakolik silný je stisk, v němž Donald Trump devět měsíců po prohraných prezidentských volbách svírá Republikánskou stranu. Co se voličské základny týká, je bývalý šéf Bílého domu bez diskuse stále lídrem. A přinejmenším do kongresových voleb 2022, kdy bude rozhodujícím způsobem ovlivňovat výběr republikánských kandidátů, to tak zůstane.

Mnohem dramatičtější a důležitější je ovšem mezitím situace v demokratickém táboře. Dramatičtější proto, že jde o skutečný souboj mezi středovými demokraty, reprezentovanými Joem Bidenem, a progresivním křídlem, jež se snaží tlačit své cíle v Kongresu, především v dolní Sněmovně reprezentantů. Důležitější pak proto, že jde momentálně o vládnoucí stranu, která má právě nejméně do voleb 2022 možnost prosazovat svoji politickou agendu.

Což také dělá, a máme-li stručně shrnout poslední vývoj, pak z pohledu progresivistů platí: Jdeme do útoku a s jídlem nám roste chuť. Tento týden si přes odpor Bílého domu vynutili prodloužení moratoria, během nějž pronajímatelé nesmějí vypovědět z bytů nájemce, kteří se kvůli covidu dostali do finančních potíží a nemají na nájem.

Židle, spacák a boj

Na tomto místě stručně připomeňme historii opatření. Začalo platit loni v srpnu ještě za administrativy Donalda Trumpa a bylo celkem třikrát prodlouženo. Mezitím ho pronajímatelé soudně napadli a Nejvyšší soud jim dal před měsícem za pravdu. Rozhodl, že Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které jménem vlády moratorium vyhlásilo, překročilo své pravomoci. Tribunál pak dodal, že má-li nařízení zůstat v platnosti i po posledním červenci, kdy mělo vypršet, musí je ve formě zákona schválit Kongres.

Tam se pro něco takového teď ale nenajde dost hlasů ani mezi demokraty, natož na straně republikánů, bez kterých by návrh neprošel. Minulý pátek se tak zdálo být jisté, že ochrana nájemníků bude od 1. srpna patřit minulosti. Prezident Biden a středoví demokraté s tím byli srozuměni a připomínali, že v záloze mají řešení. Vláda totiž v minulých měsících uvolnila na podporu Američanů v nájemní nouzi 46 miliard dolarů. Jednotlivé státy a municipality je sice bohužel nedokázaly dostat včas k potřebným, pomoc je ale na cestě.

Čtyřicetileté progresivní kongresmance Cori Bushové z Missouri to ale nestačilo. Vzala spacák, skládací židli a od minulého víkendu za svoji věc dnem i nocí protestovala na schodech u Kapitolu. Přidali se k ní další aktivisté, dorazili další progresivní zákonodárci, včetně vlajkonošky tohoto křídla, Alexandrie Ocasio-Cortezové z New Yorku. Vyjádřit podporu přišel i levicový senátor a Bidenův soupeř z loňských demokratických primárek Bernie Sanders.

V úterý Bílý dům kapituloval, Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí oznámilo prodloužení moratoria (nyní do října), v místech s "podstatným nebo vysokým" šířením nákazy covidu-19, což podle dat aktuálně zahrnuje přes 80 procent všech okresů (counties) USA.

Progresivní demokraté slaví a věří, že našli způsob, jak tlačit Bidena a své středové spolustraníky ke zdi. "Aktivisté jsou v Kongresu. Takže očekávejte, že věci budou jinak, než na co byli lidé možná zvyklí," vyhlašuje Cori Bushová. A její kolegyně Ocasio-Cortezová avizuje: "Když je třeba hrát tvrdě, musíte hrát tvrdě. A my se toho nebojíme."

Housing is a human right. 🏡 Thank you for leading the way @CoriBush 💜 pic.twitter.com/AwmEJoU5kv — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) August 1, 2021

Jsou to sebevědomá prohlášení, ale progresivisté jsou si vědomi své síly. Vydírací síly. Demokratické strana má ve Sněmovně reprezentantů mimořádně křehkou většinu. Stačí čtyři odbojné hlasy a mohou Bidenovi zablokovat agendu. K čemuž jsou patrně odhodláni. V médiích už avizují podmínky, za kterých nechají projít návrh investic do americké infrastruktury, na němž se Biden a demokraté dohodli s republikány.

Kde všude bude muset Biden ustoupit, ještě nevíme. Zcela konkrétně chtějí progresivní demokraté prezidenta dotlačit, aby studentům a absolventům státních vysokých škol odpustil placení půjček, které si vzali na studium. Bílý dům připustil, že prominout je ochoten maximálně 10 tisíc dolarů. Progresivní demokraté ale chtějí pětkrát více a někteří požadují škrtnutí všech pohledávek. "Studentské půjčky jsou příští boj," potvrzuje kalifornská kongresmanka Barbara Leeová odhodlání k útoku.

Paradoxní je, že zmiňovanou chabou většinu mají demokraté právě proto, že američtí voliči jsou nedůvěřiví k levicové agendě. V loňských souběžných prezidentských a kongresových volbách neplatil jinak obvyklý efekt, kdy strana vítězného prezidenta posiluje také v Kongresu. Biden sice vyhrál, ale demokraté v Kongresu o řadu mandátů přišli. Od voličů to byl jasný vzkaz, že nechtějí, aby měli demokraté ve Washingtonu politické hřiště jen sami pro sebe.

A pokud jde o Demokratickou stranu a její voliče, ti zase nechtějí, aby tón a program udávali progresivisté. Právě v úterý, kdy Bílý dům ustoupil jejich tlaku, byla v Ohiu během doplňovacích voleb do sněmovny poražena radikální levicová kandidátka Nina Turnerová umírněnější demokratkou Shontel Brownovou.

Šlo přitom o přímé poměřování sil obou táborů. Turnerovou podpořila celá progresivní úderka v čele se Sandersem a Ocasio-Cortezovou. Brownová pak za sebou měla kromě jiného doporučení Hillary Clintonové a tichou podporu prezidenta Bidena, když v kampani použila jeho slova, podle nichž "Američané nechtějí revoluci, ale výsledky".

Turnerová v kampani slibovala, že bude "Bidenovi zatápět" a svoji protikandidátku označovala za "loutku, která se nechá vodit". Brownová odpovídala, že "chce být mnohem efektivnější jako prezidentův spojenec než mu být trnem v patě". A její výhru tak lze skutečně interpretovat jako vítězství středu demokratické strany. Navíc to v poslední době nebylo vůbec poprvé, kdy mu dali demokratičtí voliči přednost.

Biden z Brooklynu

V květnu vyhrál středový kandidát nad progresivistou při doplňovacích volbách v Louisianě, v červnu zvítězil středový kandidát v demokratickém souboji o post příštího možného guvernéra ve Virginii a v červenci zvítězil Eric Adams - bývalý brooklynský policejní důstojník, který odmítá volaní levice po "definancování policie" - v ostře sledovaných demokratických primárkách na příštího starostu New York City.

Když Adams nedávno navštívil Bílý dům, označil se za "Bidena z Brooklynu". Průzkumy mezi demokratickými voliči pak ukazují, že většina jich opravdu preferuje středovou agendu, nikoli levicovou progresi. A středový demokrat Hakeem Jeffries, kongresman z New Yorku, má zřejmě pravdu, když pro list New York Times říká: "Většina demokratických voličů dobře chápe, že skutečným nepřítelem nejsme my, ale trumpismus a radikální pravice". Jenže kongresman Jeffries má ke smůle demokratického středu také hořkou pravdu, když ještě dodává: "Ale extrémní levice na to evidentně ještě nepřišla."

Americká progresivní levice sice nemá většinovou, širokou voličskou podporu, ale má revoluční zanícení pro svoji vlastní věc a má našlápnuto. Demokratickou stranu a agendu Joea Bidena to ovšem nejpozději v kongresových volbách 2022 může stáhnout ke dnu.

Video: Panenka Bernieho Sanderse