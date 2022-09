Americká předvolební kampaň je jako politický Halloween. Samé nestvůry a strašidla

Demokraté se snaží změnit téma kongresových voleb. Místo referenda o Bidenovi z nich chtějí udělat souboj mezi ním a Trumpem. Spojené státy tak zažijí další negativní kampaň, jejíž hlavní zprávou bude, že zlo jsou ti druzí.

V USA o uplynulém víkendu, který si tamní obyvatelé prodloužili o pondělní sváteční Labor Day, skončilo léto. Děti se vrátily z prázdnin, jejich rodiče z dovolených a zpět ve svých kancelářích jsou také politici. A protože je volební rok, vstoupila do závěrečné horké fáze i kampaň před listopadovým hlasováním o novém složení Kongresu.

Letos si ovšem americká veřejnost od politiky nijak zvlášť neodpočala ani v létě. V současné Americe není oddychu, pořád se něco děje, stále se to za Atlantikem politicky mele, společensky vaří.

Nejdříve těsně před prázdninami přišla série verdiktů Nejvyššího soudu, které potvrdily, jak úspěšný byl Donald Trump, když do této instituce během svého úřadování dosadil hned tři osoby. V novém konzervativním složení (6:3) soud začal plnit dlouholeté sny americké pravice - po bezmála padesáti letech zrušil na konci června ústavní právo na interrupce.

Ve vztahu k letošním kongresovým volbám šlo ale spíše o vítězství demokratů. Verdikt, který už v řadě států mezitím vyústil v zákaz potratů, mobilizoval jejich voličskou základnu. Ale nejen ji - i pro mnohé středové voliče, hlavně ženy, je to důvod, proč teď evidentně ještě jednou přemýšlejí, komu chtějí dát v listopadu hlas.

Na motivaci je to plichta 1:1

Je to vidět v obecných průzkumech, kde si Demokratická strana a její kandidáti polepšili, a zcela konkrétně jim to podle posledních odhadů může v listopadu zachránit většinu v horní komoře Kongresu, v Senátu. I když ještě před prázdninami jim byla předpovídána jasná prohra.

Pokud se ale snad chvíli zdálo, že republikáni by letos mohli být apatičtější, na začátku srpna se zase dočkali impulsu jejich věrní. Vyšetřovatelé FBI během domovní prohlídky ve floridském sídle Donalda Trumpa zabavili tajné dokumenty, které si tam exprezident nejspíše protizákonně odnesl z Bílého domu a kvůli čemuž nad ním teď visí hrozba trestního stíhání.

V duchu vyššího principu právního bychom řekli "nikdo není nad zákonem", padni komu padni. Tak to ale Trumpovi voliči samozřejmě nevidí. Vydatně burcováni svým idolem, že jde o politické spiknutí, o sabotáž jeho příští prezidentské kandidatury, už jsou zase semknuti, znovu připraveni k boji.

Na mobilizační podněty je to tedy v tuto chvíli plichta. Obě strany, především pak jejich skalní voliči, mají svůj důvod jít k urnám. Kam se ale přikloní střed? Podle čeho se budou rozhodovat Američané s politicky otevřeným hledím, je zatím neznámá, a přitom zásadní věc.

Už jsme sice řekli, že ve volbách do Senátu mají demokraté šanci, ale zápas o dolní Sněmovnu reprezentantů je tradičně zcela jinou, samostatnou soutěží s vlastními pravidly. Pokud by byly kongresové volby referendem o dosavadním dvouletém vládnutí prezidenta Joea Bidena, jak pro ně obvykle platívá, pak by demokraté nejspíše prohráli a ztratili ve sněmovně většinu.

Jak přetočit volby

Jednak to tvrdí nemilosrdné historické statistiky: vládnoucí strana ve sněmovně takřka vždy ztrácí křesla. Od 2. světové války to bylo v průměru 26 mandátů, přičemž republikánům letos k převzetí většiny stačí čistý zisk pěti křesel.

A za druhé, pokud bychom šli po konkrétních tématech, tedy pokud by se podle nich rozhodovali středoví voliči, je zřejmé, že ani zmiňované interrupce by demokraty nezachránily. Téma sice v zájmu voličů po verdiktu Nejvyššího soudu povýšilo, ale stále není prioritou. Podle průzkumu Pew Research Center z poloviny srpna to byl až osmý nejdůležitější bod - po ekonomice, zbraních, násilné zločinnosti, zdravotnictví, volebních zákonech a tak dále.

Co tedy demokratům zbývá? A mohou s prezidentem Bidenem, jehož "popularita" se tak tak drží nad 40 procenty, vůbec myslet na odvrácení sněmovní porážky? Mohou, pokud by širokou veřejnost přesvědčili, že volby nemají být referendem o Bidenovi, ale výběrem mezi ním a jeho předchůdcem v Bílém domě, Donaldem Trumpem - politikem, který už odpuzuje všechny ostatní voliče kromě svých skalních. Jakkoli je Biden neoblíbený, v hypotetickém souboji Trumpa stále poráží. Opakovaně to ukazují šetření, v nichž je klíčovým prvkem postoj středových voličů. Z Bidena se neradují, ale z Trumpa je jim zle.

Chtějí-li tedy demokraté uspět, musí se pokusit téma voleb přetočit. Třeba takto: hlas pro republikána v kongresových volbách je hlasem pro Trumpa. Dalším krokem k jeho prezidentské kandidatuře v roce 2024! To chcete riskovat takovou zkázu? Před týdnem se Biden právě s takovou otázkou obrátil přímo na americké voliče. A to rovnou v hlavním večerním čase, v televizním projevu z Filadelfie, ze zakladatelského města Spojených států.

Krveprolití, temnota, zoufalství

"Donald Trump a MAGA republikáni představují extremismus, který ohrožuje samotné základy naší země," deklamoval Biden. Uznal sice, že "ne všichni republikáni, dokonce ani ne většina republikánů jsou MAGA" - tedy věrní Trumpovi souputníci sjednocení pod heslem Make America Great Again. Ale vzápětí znovu varoval: "Není pochyb o tom, že Republikánské straně dominují, vedou ji a zastrašují Donald Trump a MAGA republikáni. A to je pro tuto zemi nebezpečné."

Nebyl to projev, který by Bidenovi dvakrát sloužil ke cti politika, jenž s nástupem do Bílého domu sliboval, že chce sjednotit americkou společnost. Byl to projev útočný, nepřátelsky namířený proti nemalé části občanů - v posledních prezidentských volbách Trump dostal 74 milionů hlasů. Ale o tyto voliče teď Bidenovi nejde, potřebuje nyní během dvou měsíců sehnat co nejvíce těch ostatních. Byl to projev, v kterém účel světil prostředky.

"MAGA republikáni se dívají na Ameriku a vidí krveprolití a temnotu a zoufalství. Šíří strach a lži. Říkají lži kvůli zisku a moci," hřímal Biden věty, které by si docela dobře mohl vypůjčit z Trumpových řečnických výlevů. A právě o to také šlo. Byla to udička, jež měla Trumpa zaseknout a vytáhnout na scénu. A Donald rozhodně nezklamal.

Čím více Trumpa, tím lépe?

O dva dny později, na sobotním předvolebním shromáždění v Pensylvánii, kam přijel podpořit tamní kandidáty, spustil svou litanii. Domovní prohlídku ve svém sídle Mar-a-Lago označil za "jedno z nejvíce šokujících zneužití vládní moci v americké historii". Bidena nazval "nepřítelem státu", který prý ve Filadelfii "vypadal jako ďábel".

A abychom nezapomněli, samozřejmě došlo i na Trumpovu nejmilovanější lež, že prezidentské volby 2020 ve skutečnosti vyhrál on. Dvě hodiny Trumpova řečnění, z většiny o Trumpovi - exprezident se do Bidenovy návnady zakousl s veškerou svou maniakální vervou. Zase jsou ho plná média a Biden s demokraty se teď budou ze všech sil snažit, aby se jim ani náhodou nevysmekl. Čím více Trumpa, tím lépe pro ně.

Halloween se letos bude ve Spojených státech slavit týden před volbami. Ale na rozdíl od dětí, zábavně převlečených ze strašidla, nebude ten politický slet příšer ke koukání. Z jedné i druhé strany to bude negativní smršť. Pro žádného politika ale není dobrým vysvědčením, když si lidé hned na začátku kampaně přejí hlavně to, aby už skončila. Když v nich roste dojem, že už raději ani nechtějí slyšet a vidět víc. Protože jediné, co se mohou dozvědět, je, jakým monstrem jsou ti druzí.

