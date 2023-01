Antikomunista Radovan Procházka věřil Pavlovi. A Babiš by se radši popral s Nerudovou

S generálem by to měl Babiš těžší, rozvědčický kurz mu agent StB předhazovat nemůže. Ani členství v KSČ. Navíc je válka a voják k ní sedí lépe než „krizový manažer“, který tak zoufale pohořel za pandemie.

Za dva dny začneme volit hlavu státu. Věci se daly od pohybu. Nejprve v přímém přenosu České televize vzdal kandidaturu odborář Josef Středula, poté byl předseda ANO Andrej Babiš nepravomocně zbaven obvinění v kauze Čapí hnízdo. Jak to zamíchá s šancemi kandidátky a kandidátů? Nevíme.

Výhra u prvoinstančního soudu Babišovi může v něčem pomoci. Otázkou je nakolik. Pro některé nerozhodnuté to asi může otevřít možnost odevzdat mu hlas. Na nadpoloviční výhru v prvním kole to stačit nebude, ale šance expremiéra na postup do druhého kola vzrostly. Ryze demokratické dvojky se nedočkáme.

Babiš nechodí do debat. Je to do něj taktické, na své soupeře nemá. Začal útočit na Facebooku. Varuje před kandidáty Spolu: "Pokud se jim podaří prosadit jednoho ze svých tří kandidátů na Pražský hrad, tedy pana Petra Pavla, paní Danuši Nerudovou nebo pana Pavla Fischera, tak vám říkám, že tato vláda ztratí jakékoli zábrany a utrhne se lavina. Už nic nebude tabu." Prý by nás čekalo zvyšování daní, konec růstu důchodů, rodičovské, omezování sociálních dávek, cenzura. "Je evidentní, že kdokoli z nich by tuto situaci v naší zemi schvaloval a asociální vládu podporoval," osočil tři kandidáty.

Realita? Fiala vypadá na všecko možné, jen ne na "utrženou lavinu". Zvyšovat daně strašně nechce, naopak je přece spolu s Babišem snížili. Pokud jde o cenzuru, Babiš si Fialu zřejmě plete se svým vzorem Orbánem.

Babišova výhra u soudu bude důležitá v druhém kole voleb. Kromě svých skalních voličů bude potřebovat i další, musí zvednout alespoň část těch, kteří k urnám obvykle nechodí, jako to dokázal při minulé volbě Miloš Zeman. Útoky na vládu míří přesně tam, na nespokojené, frustrované.

Středula doporučil volit Nerudovou. A řekl: "Koho chceme za prezidenta? Komunistického udavače, navíc stojícího aktuálně před soudem. Komunistického rozvědčíka, vojenského? Já tedy ne." - O. K. Pokud jde o Babiše, den nato přestal stát před soudem. Komunistický udavač mu zůstal. Není však jisté, že Středulovi voliči automaticky přejdou k Nerudové. Ona není levicová kandidátka. Navíc měl odborář jakous takous podporu Zemana, a ani zemanovci Nerudové hlas nedají. Kus Středuly podpory se dost možná přesune k Babišovi. Davy to nebudou.

Odborář chtěl poškodit Petra Pavla. Označil ho za "komunistického rozvědčíka". Mýlí se. Rozvědčický kurz Pavel dokončil v roce 1991, v armádě demokratického státu. Nikdy se nestal "komunistickým rozvědčíkem", pouze začal na komunistického rozvědčíka studovat. Středula manipuluje.

Jak to bylo s rozvědčickými kurzy, popsal Libor Kuděj z brněnské Univerzity obrany, Ústavu zpravodajských studií. Vyjadřoval se k tomu, zda absolventi kurzu D-2 mohli poté pracovat jako diplomaté. Vysvětlil, že to pro ně byl sen a že nevěděli, kam budou zařazeni. Podstatný je fakt, že vojenská diplomacie byla součástí vojenské zpravodajské služby za první republiky, za socialismu a je jí i dnes.

Luboš Dobrovský měl v Petra Pavla "naprostou důvěru"

Zásadní roli, alespoň pro znalce bezpečnostní problematiky po revoluci, hraje fakt, že se Petr Pavel stal asistentem Radovana Procházky. Psal o tom loni Radovanův syn Ondřej Procházka. Nejprve o svém slavném otci: "… tatínek byl někdejším nadporučíkem armády Republiky československé, dlouholetým politickým vězněm komunistického režimu, zakladatelem polistopadových zpravodajských služeb ÚZSI a ÚOÚD (pozdější BIS) a později také plukovníkem a generálem AČR… pro nás je zde podstatný rok 1993, kdy se po dvou letech v čele obnovené civilní rozvědky ujal postu šéfa ofenzivního vojenského zpravodajství."

Ondřej Procházka pokračuje, že se jeho otec a Petr Pavel setkali poté, co se podplukovník Pavel vrátil z působení v misi UNPROFOR v Chorvatsku. "Tátovu úctu mu zajistil nejen francouzský Válečný kříž, ale především to, čím si toto ocenění vysloužil: podíl na záchraně životů desítek francouzských vojáků na základně Karin. A také velmi dobrý dojem, který v něm od první chvíle zanechal. Petr Pavel splňoval tátovu představu o tom, jak by obnovená armáda měla vypadat. Cítil v něm pracovitost, asketismus, osobní statečnost a smysl pro prostou vojenskou čest, tedy vlastnosti, které mu celoživotně konvenovaly."

Podobné svědectví poskytl Jan Dobrovský, syn Luboše Dobrovského, bývalého chartisty, porevolučního ministra obrany a Havlova kancléře. Jan na Twitteru popsal, jak jeho otec, když umíral, žádal, aby na pohřbu mluvil Petr Pavel, "měl v něj naprostou důvěru". Pokračoval, že si táta velmi přál, "aby se Petr Pavel stal prezidentem. Bude to Putinova válka proti světu, řekl mi tenkrát, protože věděl, co se stane. A taky že v marasmu doby by byl ten chlap prostě nejlepší možnou variantou". - Dva velcí bojovníci proti totalitě Radovan Procházka a Luboš Dobrovský tedy viděli Pavla zcela jinak než Středula.

Zdá se, že si Babišův tým přeje do druhého kola Nerudovou. Zatímco Pavlovy škraloupy jsou staré více než 33 let, po nich pak už není za co ho napadat, problémy Nerudové - a není jich málo - se vážou na Mendelovu univerzitu. Exrektorka se snaží zatloukat a snižovat v nich svoji roli. Babiš asi doufá, že by se soustředil jen na to. Plus na vyprávění o "utržené lavině" Danuši.

S generálem by to měl podstatně těžší, rozvědčický kurz mu agent StB předhazovat nemůže. Ani členství v KSČ. Navíc je válka a generál k ní sedí lépe než "krizový manažer", který tak zoufale pohořel za pandemie.

Pokud se do druhého kola dostane Danuše Nerudová, bude to mít těžké a bude jen a jen na nás, jestli ji dokážeme dostatečně podpořit. Protože není pochyb, že zatímco ona představuje alespoň nějakou změnu, Babiš jen to, co už jsme od něj viděli. Nic na tom nezmění ani francouzská objímačka s Macronem.

Video: Josef Středula svým rozhodnutím podpoří spíš Andreje Babiše. Nerudové uškodí, říká Petr Pavel (9. 1. 2023)