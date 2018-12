Populista Babiš přeje dobrou chuť: EET střídají obědy zdarma

Kdyby premiér pomohl lidem v nouzi vyřešit jejich životní maléry, pak ať nám dá třeba pivo zadarmo. Jenomže on nepopulární věci řešit nechce.

Co má dělat premiér? Vymýšlet cesty, jak si získat voliče, nebo řešit to, co stát pálí? Rozdávat z našeho, nebo myslet na budoucnost, kdy tučné roky skončí? Premiér Andrej Babiš po setkání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem navrhuje, aby děti v posledním ročníku mateřské školy a na prvním stupni základní školy dostávaly obědy zdarma. V Maďarsku už to tak probíhá několik let. Česko to prý přijde na pět až šest miliard korun ročně.

Velmi populární. Babiš vidí, jak ho pohlcují vlastní problémy, a nasadil všecky marketingové páky, aby od kauzy Čapí hnízdo, kauzy svého syna odlifrovaného na Krym a kauzy svého střetu zájmů (dotace pro Agrofert) odvrátil pozornost.

Vybral si bohužel tu nejlehčí cestu, jak se udržet: rozdávat, rozdávat, rozdávat samozřejmě z našeho, odkud jinud. Vidí se v Orbánovi, maďarská cesta mu není cizí, což je pro Česko značně varující.

Teprve až po úvaze o Babišových preferencích se ptejme, jestli má nápad "obědy zdarma" smysl, jestli je rozumný. Považuji se za finanční střední třídu a vůbec nechápu, proč by měl stát platit obědy mým dětem. Stejně jako nechci, aby jim platil tramvaj a vlak. Neexistuje pro to rozumný důvod, nežijeme v komunismu, komunismus je utopie, neuskutečnitelný sen, který se všude zvrhl v totalitní ovládání lidí.

Pokud by byl český stát velmi, velmi bohatý, pak by mohl některé věci poskytovat zdarma: internet, léky, ano, i městskou dopravu. Pokud by byl velmi bohatý. Česko není chudé, ale rozhodně ani "velmi bohaté".

Další zásadní argument proti: máme vyřešeny skutečně palčivé problémy? Poslední dva roky se horem dolem debatuje a píše o maléru s exekucemi. Statisíce lidí nezvládají splácet dluhy, ocitli se v pasti, nemají žádný životní výhled. Proč Babiš nenabídne, že těmto lidem stát dluhy odpustí, zaplatí za ně nutnou část dlužné sumy? Proč nezmění zákony tak, aby dal zadluženým lidem (kteří podle odborníků zdaleka ne vždy za svoji šílenou situaci mohou) naději? Nepočítá, že by se stali voliči ANO?

Proč nepomůže lidem v exekuci? Není to populární

Proč, když cítí nutkání rozdávat z našeho, nepomůže lidem v 600 českých ghettech? Ti nutně potřebují pomoc, ale vyjít jim vstříc zjevně vůbec není "populární", proto marketéry premiéra nic takového ani nenapadne.

Babiš, který sní o moderním, vyspělém Česku, zůstává nemoderní, jeho mysl uvízla v době komunistické. Pikantní na jeho novém projektu, který chce mazaně spustit v roce 2020, co nejblíže k příštím sněmovním volbám, je, že nic neřeší. Stát už dnes platí jídlo dětem, jejichž rodiče na ně nemají, což je v pořádku. Peníze školám posílá ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci operačního programu Potravinová a materiální pomoc. Část nákladů čerpá z peněz Evropské unie. Nárok na bezplatné obědy mají děti z rodin, které po určitou dobu pobírají dávky v hmotné nouzi.

Pokud je něco potřeba v oblasti sociálních dávek (a oběd zdarma nepochybně je sociální dávkou), pak jejich urychlení a usnadnění pro potřebné. Sociální pracovníci často mluví o procesu získání dávek jako o potupě či martyriu… Ale zase: toto by nebylo populární, populární je přece na chudé kašlat ("mohou si za to sami").

"Obědy jsou velmi důležité, bez nich se dětem zhoršuje prospěch a zažívají sociální vyloučení. Jenže dotační programy, které obědy pro děti zdarma zajišťují, jsou nejednotné a nejsou dostupné na všech školách a školkách, takto by to bylo pro všechny," tvrdí Babiš. Tak ať je sjednotí, ať v tom udělá pořádek, ať pomůže chudým rodinám, chudým dětem, budeme mu tleskat.

S nápadem na obědy zdarma přišla v roce 2015 tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD), chtěla, aby je stát platil všem dětem v posledním roce mateřské školy a pak od první do třetí třídy. Tehdy byl ministrem financí Babiš (od ledna 2014 do května 2017). Proč nápad Valachové neprošel? Můžeme tušit, že finance byly proti…

Osobní maléry šéfovi ANO mění osobnost, od inovátora, zlepšovatele, nekompromisního výběrčího daní se posunul k rozhazování. Coby ministr financí v Sobotkově vládě prosadil elektronickou evidenci tržeb (EET) a kontrolní hlášení (kontroly plátců daně z přidané hodnoty). Obě opatření byla pro mnoho lidí nepopulární, byly zavírány hospody atd. Nic tak nepopulárního už Babiš nedělá, přešel na vlaky zdarma a obědy zdarma. Stal se z něj rozdávač s heslem "z cizího krev neteče". Smutné.

A zopakujme, kdyby nejprve vyřešil, co stát pálí, pomohl lidem v opravdové nouzi vyřešit jejich životní maléry, pak ať nám dá třeba pivo zadarmo. Jenomže on tohle řešit nechce, není to populární.