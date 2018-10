Babiš narazil na svůj limit. Česko nemá, prášek Stuchlík do pračky Praha neprodal

Ta zpovykaná Praha, co by chtěli? Guláš nestačí, hotdog nestačí, sliby nestačí, že má Stuchlík telefon na Babiše taky nestačí. Divný svět. | Foto: Jakub Plíhal

ODS předvedla mix babišovského populismu (vystrašit a ochránit), v čele si však ponechala gynekologa Svobodu, který byl použit jako nepopulista.

Skončily komunální volby, co vypověděly o hnutích a stranách? Existuje dnes politická síla, která může Česko ovládnout? Dosahuje hegemon Andrej Babiš svého základního cíle vzít to tu do rukou, opanovat zemi?

Výsledek komunálních voleb mluví jasně: hnutí ANO (jež mimochodem není hnutím, nevzniklo odspoda, jako hnutí občanů, je řízeno shora Babišem) narazilo na svůj limit. Babiš, jeho osobní miliardy a stovky milionů, jež sype do "práškopracích" kampaní, jeho kouzlo supermuže, narazilo na svůj limit.

Co je pro české občany, ať už jsou babišovci, nebo volí jiná uskupení, důležité: ten limit není někde u padesáti procent voličských hlasů, ale o hodně níž, ve sněmovních volbách ANO získalo těsně pod třicet procent a zhruba třetina odevzdaných hlasů zjevně tvoří onu limitní hranici (někde víc, jinde méně), jak ukázala velká města.

V komunálu jde, miliony nemiliony na kampaň, též o to, kdo hnutí reprezentuje a jak si vedl, když byl u moci. Jako příklad vezměme Ostravu, kde hnutí ANO vyhrálo se zhruba 33 procenty hlasů (loni ve sněmovních volbách tam získalo 36 a v roce 2014 v komunálu 21 procent), primátor Tomáš Macura si vedl dobře a lidi to ocenili.

ANO, jistě i díky masivní investici do kampaně, na niž žádná jiná strana nemá, a díky médiím, jež má Babiš ve svěřenském fondu, vyhrálo ve zdrcující většině velkých měst, třeba v Brně, leč nijak drtivě. Sledujeme paradox: miliardář vysál hlasy levice, zemi však neovládl, jak plánoval.

Magická je v komunálu Praha. Když Babiš v pátek volil v Průhonicích, pravil: "Já budu spokojen, když vyhrajeme Prahu, to je hlavní cíl, prestižní záležitost." On je weltman, chápe význam Prahy ve světě, fakt, že Česko zná málokdo, ale Prahu mnozí cizinci. Hodně do hlavního města investoval, stalo se mu symbolem, minule do něj dosadil Adrianu Krnáčovou, prohrál s ní, coby primátorka řízení složitého tělesa nezvládla, o to víc lídr potřeboval v Praze jasně vyhrát a veřejně to hlásal. Narval desítky milionů do marketinku, osobně vybral a pražské organizaci vnutil lídra Petra Stuchlíka.

ODS úspěšně babišovala

Při tak velkých vkladech by byl měl získat čtyřicet, padesát procent hlasů na magistrát, nechat soupeře, kteří nedisponují srovnatelnými prostředky, daleko za sebou. Samozřejmě, že na billboardech a volebních akcích taky záleží.

Výsledek nepřišel, Babiš pražské voliče nepochopil, nedokázal jim do pračky narvat svůj prací prášek Stuchlík. Podcenění tkvělo mimo jiné v představě, že ANO může vést Prahu čtyři roky zu grunt, Krnáčová může lidi urážet ("zpovykaní"), mosty mohou padat, řidiči, chodci i cyklisti trpět, a on pak vytasí "manažera Stuchlíka", ten rozdá hotdogy na sousedských žranicích a vše bude zapomenuto.

Babiš asi fakt věřil, že stačí, když na něj má Stuchlík mobil, když to plácnou na billboard, a všecky maléry minulých let se vypaří. Uvěřil, že pražské voliče koupí, že je opije rohlíkem s párkem. Stuchlík v pražské problematice plaval jako nepřipravený student u zkoušky, sypal jednu nepravdu za druhou, přesvědčil leda skalní anoisty, avšak nikoho, komu na "lepší Praze" záleží.

V hlavním městě se český politický obr dopustil dalších omylů. Je zvyklý všecko opakovat stále dokola a zasekl se na tvrzení, že "tradiční politici" nejsou k ničemu, aniž postřehl, že tradičním politikem je po sedmi letech sám, ANO je dnes jasný establishment. Zčásti dělal kampaň pro Piráty, protože ti vypadají ještě nově, a zčásti pro skutečné hnutí hodné toho jména, tedy pro Prahu sobě Jana Čižinského.

Když porovnáte kampaň Babiše s prací Čižinského, je to nebe a dudy, jedna desítky milionů druhá levná, jedna "jájínkovská", druhá občanská, jedna upocená, košili od cukru z koblih a od guláše, druhá odkazující na úspěchy v Praze 7. Výsledek ve volbách? Velmi podobný, zdá se to až neuvěřitelné.

Babiš (a Stuchlík) v Praze samozřejmě vedl populistickou kampaň, sliby, sliby, sliby. Proti němu kandidovala tradiční ODS, jež předvedla mix ošklivého, babišovského populismu (vystrašit a ochránit), ale v čele si nechala figuru důstojnou, gynekologa Svobodu, který byl použit jako nepopulista a v debatách dokonce odmítl cokoli slibovat. Mix dosti ďábelský, modří Babiše překonali.

Dodejme, že ANO bylo ještě víc bito v mnoha jednotlivých pražských městských částech. Má velký problém sehnat osobnosti (hlavním důkazem je lídr Stuchlík), mnohé, které by Pražané bývali asi spolkli, se od Babiše odtáhly (Telička, Stropnický, Pelikán).

Celkový výsledek? ANO komunál vyhrálo (pokud nebereme v potaz nezávislé kandidáty v různých seskupeních), neopanovalo však zemi, narazilo na svůj limit a v Praze, "prestižní záležitost", prohrálo, Petr Stuchlík primátorem Prahy skoro jistě nebude. Berme to jako symbol pro budoucnost.