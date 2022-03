Babiš poštvává „naše občany“ proti uprchlíkům. Nasadil svůj čau-pop a chce na Hrad

Expremiér se nemění, nic jiného než štvát jedny lidi proti druhým prostě neumí. Jako manažer za covidu totálně selhal, jako štváč funguje na výbornou. Myslí si, že ho to vynese na Hrad.

Andrej Babiš by chtěl "jet dál" a hlavně ne do vězení. | Foto: ČTK

Jak si vede bývalý premiér Andrej Babiš, šéf hnutí ANO? Loňské sněmovní volby dopadly tak, že po nich nemohl začít skládat vládu. Třebaže jeho hnutí těsně vyhrálo, zažil prohru. Od té doby se politické okolnosti prudce změnily. Jeho politický spojenec Miloš Zeman předvedl potupnou otočku, když zradil svůj idol, Vladimira Putina. Vliv prezidenta dál klesá, málokdo mu ten záchranný manévr, záchranný obrat uvěřil.

Přijít o sílu dříve tak vlivného pomocníka Babišovi, který zjevně počítá s kandidaturou na Hrad, nepomohlo. Čelí ale dalším potížím, náhle onemocněl. Předtím ho státní zástupce Jaroslav Šaroch obžaloval ve vleklé kauze padesátimilionové dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo. S ním i jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou, dříve Mayerovou. Jejich případem se bude zabývat Městský soud v Praze. Babiš i Nagyová samozřejmě vinu odmítají, pro politika je to však velký problém, protože už není premiérem a jeho vliv rovněž klesl.

Mluvčí pražských žalobců Cimbala navíc upozornil, že oproti září 2019, kdy žalobce Šaroch stíhání tehdejšího premiéra Babiše jako dozorující státní zástupce zastavil, se situace posunula. "V mezidobí od vrácení věci zdejšímu státnímu zastupitelství Nejvyšším státním zastupitelstvím v roce 2019 se objevila též řada nových důkazů," sdělil Cimbala. Babišovi hrozí až 10 let kriminálu.

Další patálie se ho týká coby byznysmena, který má ve svěřenském fondu, jehož je jediným beneficientem, holding Agrofert a v něm firmu Penam. Ministerstvo průmyslu a obchodu Penamu odebere stomilionovou dotaci, kterou získala na linku na výrobu toustového chleba. Za nové vlády tak ministerstvo potvrdilo, co už dříve rozhodla Evropská komise, tedy nedostatečnou "inovativnost" projektu výrobní linky v Pekárně Zelená louka.

A další moment, který zcela jistě hraje klíčovou roli v tom, jakou politiku dnes Babiš pěstuje. Agentura STEM/MARK šetřila, jak si nyní vedou potenciální kandidáti na Hrad. Dodejme, že pokud by se Babiš stal prezidentem, měl by na pět let od soudů pokoj. Podle průzkumu se expremiér sice těší nejvyšší podpoře, volilo by ho 17 procent dotázaných, v úvahu pak připadá pro 34 procent, ale pro 64 procent je nevolitelný, což by mohlo být při druhém kole přímé volby rozhodující.

Válka na Ukrajině expremiéra nezměnila

Hlavní, doslova dějinnou událostí je brutální, likvidační ruská válka proti Ukrajině. Ta svléká politiky nejen v Evropě doslova donaha, vidíme nyní, jak myslí, komu jsou nakloněni. Typické je to u Babišova velkého vzoru, maďarského premiéra Viktora Orbána, který v EU víceméně pracuje pro Putina. ODS a KDU-ČSL už od něj dávají ruce pryč, Babiš nic.

Ukrajinská válka expremiéra nezměnila, stejně jako ho nezměnila náhlá nemoc. Zůstal Babišem a jeho rovněž nezměnění marketéři situaci vyhodnotili tak, že je opět vhodná k maximálnímu populismu, který se na nějaké hodnoty a na naši budoucnost ani náhodou neohlíží. A tak Andrej Babiš jede dál svůj levný a, jak doufá, fungující čau-pop.

Minulý týden ve čtvrtek řekl kupříkladu toto: "Já jsem o tom přesvědčen, že vláda by měla dělat vyvážené opatření, že by neměla upřednostňovat uprchlíky a Ukrajinu nad našimi občany. Oni skutečně mají těžké období a ještě, bohužel, to bude velice náročné. A já si myslím, že úkolem každého politika, premiéra, vlády je zajistit, aby občané žili svobodně a aby se měli dobře. A to první se panu premiérovi a vládě daří. Ale to druhé je totální selhání. A já tomu fakt nerozumím, protože znovu opakuji, naše finance jsou skvělé a zdravé."

Naprosto zásadní, hrubé a zlé sdělení zní, že vláda by "neměla upřednostňovat uprchlíky a Ukrajinu nad našimi občany". Každý slušný politik, každý politik, který sleduje ruské peklo na Ukrajině, by si tak štvavou formulaci zakázal. Babiš ne, Babiš, úplně stejně jako za uprchlické krize, jež začala v roce 2015, staví "naše občany", "naše lidi" proti uprchlíkům, nyní z Ukrajiny. Je to hnusné, zaměřené opět na naše nejhorší pudy.

V čau lidi před týdnem řekl: "Další věc, kterou jsem se i dozvěděl, a samozřejmě pomáháme uprchlíkům, ale ukrajinské zdravotnictví není v dobrém stavu, a údajně nemůžou naši zdravotníci dělat screening, to znamená, že nedostanou úplně vyšetření, jenom odběr krve a nějaké ty základy, ale bylo by dobré, protože například výskyt tuberkulózy na Ukrajině je desetkrát vyšší, černý kašel, žloutenka a další věci… takže možná by bylo dobré to přehodnotit a věnovat se tomu a zachytit ty choroby a pomoci tým uprchlíkům a samozřejmě budou státní pojištěnci, já předpokládám, že si najdou brzo práci a že budou platit pojistné jako my všichni…"

Vytasil tuberu

Babiš neváhá, vytasil tuberu a samozřejmě neopomene zdůraznit, že si snad uprchlíci "najdou brzo práci a že budou platit pojistné jako my všichni". K tomu poznámka. Za vlády Babiše se neudělalo nic pro Ukrajince, kteří u nás dřeli na stavbách, nic. Nechal je tady makat načerno, nechal na ně posílat policisty, Ukrajinci tu byli cizinci druhé kategorie. Věta o tom, že si najdou práci, je naprosto zbytečná, mimo mísu. Víme všichni, že Ukrajinci jsou zcela mimořádně pracovití a skromní, jsou to dříči. Dnes vidíme okolo sebe, jak sotva přišli, už hledají, kde pracovat, jak se uživit. Nechtějí se nechat živit.

Jinak než podle, zákeřně to Babiš neumí. Jiný jeho "čau lidi" výrok: "… my jsme už dali na pomoc, na Ukrajinu 2,8 miliardy. Jedna miliarda šla na obranu, 1,8 miliarda na vnitro, no a samozřejmě to je jenom začátek. Ale vláda vzala důchodcům a mladým na slevu na jízdné 1,6 miliardy, na platy pět miliard a můžu tady mluvit půl hodiny, co všechno vzali, já to nechápu. Proč nechtějí našim lidem dát peníze, i když si to vlastně kvůli inflaci sami platí." Zase buduje ty dva tábory, Ukrajince za 2,8 miliardy a naše lidi, kterým vláda vzala Babišovy slevy.

Související Ukrajinci nás konečně nutí modernizovat zahnívající český stát

A do toho další stesky typu: "Nejdřív nám vzkázali, že máme šetřit, že máme málo jezdit, pohonné hmoty. A teď nám vzkazuje pan neviditelný ministr Síkela, že vytápíme v průměru o čtyři stupně vyšší, takže údajně moc topíte všichni. Chápete to? Takže nejdřív nám řekli nemáte jezdit, potom říkaj nemáte topit, otázka je, kdy přijdou, že nemáme ani svítit. Co to je todle?" Tak se vyjadřuje Babiš, který stát zadlužil, když vládl, a teď dělá, že s tím nemá nic společného, a tvrdí, že naše finance jsou ve skvělé kondici. Lež. Ale podstatné je to opakované, nenápadně usilovné stavění "našich občanů" proti Ukrajincům. Přitom ceny dnes rostou kvůli válce, kvůli Rusům. Ukrajinci jsou oběti.

Nedá se říct, že by tyto Babišovy postoje znamenaly nějaké zklamání, ne. Babiš už nemůže zklamat. On se prostě jen nemění, nic jiného než štvát jedny lidi proti druhým neumí. Jako manažer za covidu totálně selhal, jako štváč funguje na výbornou. Myslí si, že ho to vynese na Hrad, doufá, že jsme národ ubožáků. Ubožákem je bohužel sám.

Výzkumnice: Babišova média? Jeho vliv je plíživý, novináři jsou chyceni v systému (video DVTV z 28. ledna 2022)