Babiš versus vraždař Murín: Žalobce Zeman spolkl návnadu i s navijákem

před 35 minutami

Faltýnek se nechal slyšet, že komisař Pavel Nevtípil "půjde do tepláků" či "bude trestně stíhán". To se odehrálo dřív, než premiér Babiš začal hon na Murína.

Není snadné pochopit, co se děje okolo ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína, proč se z něj stal jakýsi nepřítel státu, nebo, abychom byli přesní, nepřítel Babišova státu. Premiér rozvinul ojedinělý tlak na jeho odvolání, chce se Murína zbavit a nahradit ho pravděpodobně svým člověkem z GIBS.

Podstatná věc: Babiš má na své straně nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a některé další žalobce. Mohlo by se zdát, že pokračuje starý střet, který začal zásahem na Úřadu vlády v roce 2013 a pokračoval zničením protimafiánské složky policie ÚOOZ, kterou řídil vzpurný Robert Šlachta.

Protimafiáni, šlachtovci, byli výjimeční v české policii, nehlásili, na čem dělají, nevěřili dalším složkám, v některých kauzách (Vidkun, Olomouc) odmítli spolupracovat s GIBS. Během loňské reorganizace byl ÚOOZ rozpuštěn, jeho výlučnost skončila. Šlachty se žalobci veřejně zastali.

Ano, Šlachty se zastali, mimo záznam však často poukazovali na to, že ÚOOZ je odhodlaný, "jde do věcí po hlavě", celkem to umí v terénu, ale právně je slabý jak čaj z kopřiv. Cíl však byl shodný, tedy i nepřátelé, mezi něž zapadla také GIBS.

Inspekci od prosince 2015 řídí Michal Murín, bývalý vraždař. Zjevně si byl vědom limitů inspekce a snažil se s nimi něco dělat. Nakolik byl úspěšný, se zvenčí těžko posuzuje. Murín "zdědil" fakt, že patří mezi nepřátele části žalobců. Vedlo to až ke stížnosti minulému premiéru Sobotkovi, jež měla vyústit v kázeňské řízení. To se nekonalo a my přesně nevíme, jestli proto, že šlo o blbost, nebo proto, že Sobotka hájil "reorganizaci" a stál na druhém břehu.

Proti Murínovi coby šéfovi GIBS nikdo nic nenamítal, měl pověst kvalitního policajta. Zdá se směšné, že by muž léta vyšetřující závažné vraždy náhle otočil a kryl zločiny. Tomu uvěří leda blázen nebo někdo, kdo má předem jasno, že GIBS je zlo.

Andrej Babiš řekl: "Pan Murín se zpronevěřil všemu, své instituci, kterou řídí, zákonu o služební kázni a služebnímu slibu." Víme, že na něj tlačil, ať odejde sám od sebe, pak že to bude "bez skandálu". Víme, že na něj chtěl vypustit policistu bývalého ÚOOZ Komárka, ale nevyšlo to.

Nevtípil do tepláků?

Víme, že na GIBS nechal přes ministryni Schillerovou nasadit finanční kontrolu. Rozjel snahu zbavit Murína bezpečnostní prověrky na přístup k tajným informacím, tuto středu je ředitel předvolán na Národní bezpečnostní úřad. Babiš hledá a hledá přímo zběsile, umanutě.

Proč? Jde mu o hodně. Inspekce je pákou k ovládnutí policie. Kriminalisté vědí, kdo je Murín, mnozí si ho za jeho práci na vraždách váží a tuší, že ve svinstvech nejede. Pokud bude odstaven, je to vzkaz do policie: takhle umím zatočit s každým neposlušným.

Neopominutelná jsou dále dvě fakta; Babiš je premiérem v demisi a tak závažný akt, jako je odvolání šéfa GIBS, nemá činit odstupující vláda a její předseda, pokud se nejedná o skutečný malér.

Druhý fakt, stejně zásadní; Babiš je trestně stíhán policií a několikrát on i jeho pravá, rovněž stíhaná ruka, šéf klubu poslanců ANO Faltýnek, na vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo útočili. Faltýnek se nechal slyšet, že komisař Nevtípil "půjde do tepláků" či "bude trestně stíhán". To se odehrálo dřív, než Babiš začal Murína likvidovat.

Víme, že Babiš dělá PR politiku, že mu nejde ani tak o podstatu, o skutečné změny, jako o to, "jak věci vypadají". Jeho stíhání by "vypadalo" méně věrohodně, kdyby byl inspekcí vyšetřován vyšetřovatel Nevtípil, to by byl jistě pro premiéra a jeho pravačku motiv na mnoho dní.

Poněkud děsí, jaké podpory se Babišovi v protimurínovském tažení dostalo od nejvyššího žalobce Pavla Zemana. Proč to dělá? Bojí se o svůj exkluzivní post? (To tvrdí znalci žalobeckého prostředí.) Zeman až dosud působil opatrně, leč solidně. Držel ÚOOZ, držel žalobce řídící zásah v roce 2013. Teď se účastní honu na Murína, jako by to byl nějaký zločinec. A dělá to mizerně.

Kosa ťala do kamene

Babiš na bezpečnostním výboru citoval z dopisu Pavla Zemana, že jednání plukovníka je "naprosto neprofesionální a nepochybně snižuje nejen důvěryhodnost jeho osoby, ale současně i důvěryhodnost GIBS a v konečném důsledku představuje bezpečnostní riziko jak pro činnost GIBS, tak i státní zastupitelství". Drsné. Bezpečnostní riziko? Jen kvůli sporům mezi zastupitelstvím a inspekcí? Směšné, nevěrohodné.

O několik dní později Pavel Zeman v ČT odpovídal na otázku redaktora: "Premiér Babiš tvrdí, že šéf GIBS pan Murín je bezpečnostním rizikem. Sdílíte tento názor?" Odpověděl: "To si musí vyřešit pan premiér, je to jeho proklamace, v mém dopise se toto neobjevilo." - Objevilo, věřte mu pak.

Shrnuto: Babiš má (nepřesvědčivého) spojence v Pavlu Zemanovi a několika dalších žalobcích. Ti, nahlíženo zvenčí, spadli do pasti, vedou si svou starou válku proti policii i proti GIBS a nechápou, že se účastní likvidace policejní nezávislosti. Zeman spolkl návnadu i s navijákem.

Sledujeme babišovskou instruktáž, jak se to dělá, když se chce někoho zbavit. S Murínem je vedeno kárné řízení a premiér rozjel snahu zbavit ho prověrky. Přitom šéf GIBS není podezřelý z trestného činu, leda snad z promlčeného kázeňského přestupku (možná vyfabulovaného, podrobnosti jsou tajné). Prostě snaha odstranit ho za každou cenu. Hnus.

Výhrady proti GIBS lze v klidu aplikovat na mnoho útvarů policie, obecně je tam právní vědomí často nižší než na státním zastupitelství. Ale proti Murínovi má Babiš nabito jen velmi chabě a zřejmě to ví, jinak by ho byl nežádal, ať sám, v klidu, "bez skandálu" vyklidí pole.

Murín byl vraždař, má za sebou drsná vyšetřování, temné případy, je odolný a ukazuje to tím, že tlaku šéfa vlády nepodlehl. Kosa sekla do kamene. Lidé jako Murín mají zkušenosti s těžkými protivníky, umějí v nich "číst", což Babiš podcenil. Prokouknut však byl nejen Murínem.