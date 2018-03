Pokud Babiš získá skalp Murína, bude to začátek ovládnutí celé policie

před 1 hodinou

Je smutné, že se honu na šéfa GIBS účastní i někteří státní zástupci. Nedochází jim, že jsou buď další na řadě, nebo budou muset dělat na zakázku.

Ve čtvrtek zasedal bezpečnostní výbor sněmovny, projednával situaci v GIBS, brutální tlak Andreje Babiše na odvolání ředitele inspekce Michala Murína.

Jednání se účastnil Babiš, Murín, Bohuslav Sobotka a několik státních zástupců, kteří byli povoláni, aby "svědčili" proti GIBS a proti Murínovi. Člen výboru Vít Rakušan to pro DVTV popsal, že státní zástupci "byli vyděšeni z toho, jaký formát jednání byl zvolen i jak bylo jednání vedeno nevedeno…".

Babiš výboru oznámil, že Murína zprostí výkonu služby, což řediteli brání, aby inspekci řídil, ale ve funkci zůstává dál.

Dva děje jsou pro celou kauzu GIBS podstatné. Jednak chování části státních zástupců, jednak pozapomenutý případ, který obnažuje podstatu kauzy dotace pro Čapí hnízdo.

Státní zástupci pokračují ve válce, která začala zásahem na Úřadu vlády v červnu 2013. Tehdy si rozdělili svět na dobrý a špatný a GIBS (zčásti právem) spadla do "temné strany síly".

Celá šlamastyka s podáním (nazvali to "opatřením") olomouckých státních zástupců, kteří žádali minulého premiéra Bohuslava Sobotku o kázeňské řízení s ředitelem Murínem, je směšná, když víte, oč jde. Jeden vysoko postavený jihočeský policajt v hospodě vykládal cosi o solární mafii a o ČEZ. Bez důkazů osočil policistu v hodnosti generála. GIBS to prošetřovala, aniž byl ředitel Murín informován. Když se to náhodou dozvěděl, šel za státním zástupcem Bašným a věc mu oznámil. Později za ním přijeli žalobci z Olomouce a požádali ho o vysvětlení (listopad 2016). Pak nic a až v dubnu 2017 si žalobci stěžovali premiérovi Sobotkovi. Ten stížnost odložil jako nesmysl, kázeňské opatření nenařídil.

Celé to vypadá jako pokus Murína zdiskreditovat. Samo "podezření" na onoho generála kryjícího solární mafii nebylo ničím podloženo, jedna paní povídala.

Státní zástupci mají pravdu, že GIBS není obsazena skvělými právníky i že inspekce dělá chyby (o nichž Aktuálně.cz píše). Ale kupříkladu na případu policejní hlídkou zkopaného motorkáře Čapka vidíme, že zběsilého policajta kryla jak inspekce, tak dozorující státní zástupce.

Michal Murín vyměnil krajské šéfy GIBS, ale až loni dostal peníze na posílení mančaftu. Takové těleso nezměníte rychle a bez peněz. Ano, GIBS není dokonalá. Proč ale Babiš tak zuřivě tlačí na odvolání Murína, na to, aby tam měl svého člověka? Proč Murínovi slíbil skandál, pokud sám neodejde? Proč do inspekce nechal poslat finanční kontrolu? Proč nechce vyměnit prezidenta policie Tuhého, který řídí sbor mnohdy ještě více chybující a pochybný a má na triku likvidaci ÚOOZ?

Listiny z HSBC dokazují: Babiš farmu vlastnil

Odpověď souvisí s Čapím hnízdem. Letos 2. ledna zveřejnil server Neovlivní.cz text o financování farmy: "Bankovní dokumenty, které prokazovaly majitele farmy Čapí hnízdo a loni před volbami je zveřejnila anonymní skupina skrytá za identitu Julia Šumana, byly pravé. Redakce Neovlivní.cz jejich autenticitu ověřila u dvou na sobě nezávislých zdrojů. Z dokladů vyplývá, že když farma žádala britskou banku HSBC o půjčku, uváděla v materiálech, že je vlastněna osobně Andrejem Babišem. Nikoli jeho rodinou, jak dnes premiér tvrdí."

Jak víme, loni před volbami skupina Šuman zveřejnila bankovní výpisy, jež se nedaly ověřit, ale ukazovaly to, co Neovlivní.cz popisují: farmu vlastnil Babiš, ne jeho děti. Důkaz podvodu.

Server Neovlivní.cz napsal, že "s dokumenty z banky HSBC pracuje i policie. Jsou uloženy ve vyšetřovacím spise, který už od loňského roku studují poslanci, aby mohli rozhodnout o Babišově a Faltýnkově imunitě."

Banka HSBC podala trestní oznámení kvůli prolomení bankovního tajemství na pražské vrchní státní zastupitelství. To se začátkem února obrátilo na GIBS a inspekce má zřejmě šetřit, zda vyšetřovatel Nevtípil, který má listiny HSBC ve spisu, nepustil informaci ven. GIBS tuto věc zařadila mezi vyšetřovanou agendu.

Babiš ale spěchá, skládá vládu a potřebuje komisaře Nevtípila znevěrohodnit. Zjevně doufá, že kauza pak padne. Nepadne, listiny jsou ve spisu, věc dozoruje žalobce, to nelze stopnout sebevětším nátlakem. (Babiš si však asi myslí opak.)

Není pravděpodobné, že by komisař Nevtípil bankovní listiny pustil ven. Mohly uniknout také z pobočky HSBC, nevíme. Nevtípil nemá důvod ohrožovat svoje vyšetřování. Každopádně Babiš potřebuje vyšetřovatele zpochybnit a "maká" na tom, až se z něj kouří.

Neuvěřitelný tlak na Murína se netýká jen komisaře Nevtípila. Celá policie ví, že pokud padne Murín, bude to vzkaz Babiše: Bojte se mě, mám vás všecky v hrsti. - Inspekce, která dělá na objednávku? Pekelná představa. A je smutné, ba tragické, že se honu na Murína účastní i někteří státní zástupci. Nedochází jim, že jsou buď další na řadě, nebo budou muset dělat "pro firmu" na zakázku.