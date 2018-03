Premiér Babiš na lovu šéfa GIBS Murína. Česko se mu scvrklo na Čapí hnízdo

před 1 hodinou

Faltýnek vyhrožoval: komisař Nevtípil "půjde do tepláků" (tak to zaznamenali piráti), "Nevtípil bude trestně stíhaný", tak to řekl mimo kamery v České televizi.

Kam jsme se posunuli v kauze Babiš kontra Murín? Premiér bez důvěry a jeho zjevná snaha dostat svého člověka do čela Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS)? Kvůli inspekci svolává Bezpečnostní radu státu (BRS), předstoupí se svými "důkazy" o nedůvěryhodnosti ředitele GIBS Michala Murína před bezpečnostní výbor sněmovny a ve čtvrtek odpovídal na interpelace poslanců v této věci.

Není pochyb, že na Michala Murína tlačí maximální silou, ale tlak zatím nefunguje, Murín se nenechal podrtit, ve funkci zůstává. Nejpodstatnější věc: premiér neváhá vyvolat skandál (nejde to bez skandálu), neváhá zostudit inspekci, která má hlídat policii, celníky a Vězeňskou službu, jde přes mrtvoly, dokonce přes mrtvolu GIBS. Zlé.

Murína napadá ve dvou rovinách. V první využívá staré neshody mezi olomouckými státními zástupci, kteří stáli za bývalým šéfem ÚOOZ Robertem Šlachatou, a inspekcí, jíž nevěřili kupříkladu v kauze Vidkun (podezření na vynášení informací, ovlivňování některých trestních kauz odehrávající se v roce 2016 v Olomouckém kraji). Babiš zpochybňuje Murína také tím, že se stýkal s policistou Gáboríkem, jehož policie podezírá z vynášení informací.

První věc, stížnost olomouckých žalobců na Murína, kterou poslali v roce 2016 tehdejšímu premiérovi Sobotkovi. Nevíme, oč jde, Sobotka o tom nechce mluvit, podání bylo nejspíš důvěrné, utajené, jinak by o něm expremiér asi mluvil. Šlo o kázeňskou věc, nikoli o trestný čin. Sobotka Murína nepotrestal. Podstatná věc: k odvolání ředitele GIBS kázeňské řízení nestačí, musel by se dopustit trestného činu.

Podobně se to má s expolicistou Gáboríkem: s Murínem se znají, sloužili spolu dříve u policie. Není divu, že se mohou setkat. Tím to zřejmě končí, jinak by dávno Murína vyšetřovali.

Babiš mlží, mluví o ztrátě důvěry, svolává Bezpečnostní radu státu, aby nás vyděsil. Dělala to už předchozí vláda, je to nefér a hloupé. Pokud by byl Murín ohrožením země (něco jako povodeň či hackerský útok na Temelín), pak ať se BRS sejde. Tohle je však jen snaha Murína pošpinit. (Jéje, ona se kvůli němu musí sejít tahleta Bezpečnostní rada státu, tak to bude určitě malér.) Sledujeme jasné zneužití BRS.

Špinit, špinit, špinit Murína. Babiš maká, až se z něj kouří

Premiér Babiš se taky oháněl článkem, který měl vyjít v MF Dnes. Nevyšel, redakce MF Dnes ho nepustila, nebyl podložený. Autorem byla spojka šéfredaktora na Babiše, dnes již vyhozený novinář Přibil. Drby, jedna paní povídala. Babišovi to při tajných schůzkách s Přibilem stačilo, redakci MF Dnes ne. Neuvěřitelné, že se Babiš ohání Přibilovými spisky. A když to praskne, neomluví se, nestydí, nestáhne, kope dál.

Při interpelacích změnil taktiku: "Co já řeším s panem Murínem? No, já řeším hospodaření, já jsem tady dostal audit. To je audit GIBS, 29. listopadu 2017. A co říká audit? Audit říká: Zjištění se týkají možnosti porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a dále nedodržení interních aktů řízení… A na základě toho jsem napsal dopis paní ministryni, aby tam udělala kontrolu."

Zaúkoloval šéfku financí Alenu Schillerovou, svou bývalou náměstkyni, když sám vedl finance, ať na GIBS klekne. Ona funguje jak hodinky, i když ji sám premiér úkolovat nesmí, to přísluší jen vládě, poslušně klekla.

Babiš finance nejen zaúkoloval, ale má k dispozici informace, aniž by kontrola skončila! Už mává čísly a vykládá, že Murín "podvedl vládu", dával odměny! Zřejmě založili horkou linku mezi kontrolory a premiérem, makají fakt na plné koule! Odměny? Další populistický tlačák, peníze veřejnost vždy rozezlí. Jeden náměstek ředitele GIBS prý "dostal odměnu 420 tisíc, možná více než krajský ředitel policie". Hm, to jednoho naštve, 420 tisíc, prý možná víc než krajský šéf policie.

Proč ne? GIBS je minimálně na úrovni krajské policie, spíš výš. Jenže kdo to ví? V hlavách lidu zůstane "420 tisíc, skandál". Vždyť víme, nepůjde to bez skandálu.

Premiér Babiš vyrazil na lov svého podřízeného, šéfa inspekce Murína (jako lovec zatím naštěstí selhává). Od toho máme vládu? Neměl by spíš pomáhat, aby inspekce líp fungovala? Aby policie líp fungovala? Ne, teď je na řadě "násilné převzetí" GIBS.

Proč jde o GIBS víc než o policii? Už jsem to psal, místopředseda ANO Faltýnek vyhrožuje, že komisař Pavel Nevtípil vyšetřující dotaci pro Čapí hnízdo "půjde do tepláků" (tak to zaznamenali piráti), "bude trestně stíhaný", tak to řekl Faltýnek přede mnou a Ivanem Bartošem. Jde o to, aby Pavel Nevtípil vypadal nedůvěryhodně, aby mu lid nevěřil.

Babišovi se Česko nebezpečně scvrkává na Čapí hnízdo. Ale my snad nejsme jen ta proklatá padesátimilionová dotace, nebo ANO?