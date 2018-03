Od lemurů k Murínovi a zpět. Důležité je udržovat obyvatelstvo v módu happy

před 8 hodinami

Tři pilíře vládnutí Andreje Babiše.

Znalci politiky často řeší, jak to ten Babiš dělá. Že je pořád nejlepší. Připadá jim nijaký, beztvarý, nemá ani ideologii a vlastně ani technologii, jeho styl je nepojmenovatelný, kromě sebechvály na téma makání, srandiček na Facebooku, "bude líp" - a bytostné vůle k moci.

Uplynulé dni nabídly příležitost všimnout si tohoto úkazu přesněji. A zachytit tři pilíře babišovského vládnutí.

Číslo 1: Kdo neskáče, není Čech.

"Ti lemuři, co jsem v sobotu koupil, byli pro Ester a Martinu. Holky měly radost a lemuři, myslím, taky. Lemuři mají na packách magnety, takže je můžou objímat. Dík za skvělou reprezentaci." Smajlíky jsou vynechané, jinak je to doslovný zápis z twitterového účtu Andreje Babiše. Nejdřív se v neděli 25. února vyfotil s (plyšovými) lemury sám, v pondělí následovala fotopointa - viz výše. Zlatá Ester Ledecká, stříbrná Martina Sáblíková a s nimi dvě sladké opičky.

Infantilizace politiky, jazyka, celého života je zřejmým a popsaným jevem. Babiš (63 let) ji jen povýšil na nové niveau. Příští olympijský park se uspořádá na Čapím hnízdě; myslím, že ten nápad už dostal. Lemuři, surikaty, všechno bude, přijďte se mrknout!

Číslo 2: Líbezné zpěvy o makání.

Tady se pořád ještě pohybujeme v zóně smajlíků. U tweetů být nemusí, ale mohou. "Právě jsme na vládě schválili nejvyšší meziroční navýšení důchodů v historii České republiky. Našel jsem na to 21 miliard. Důchody navýšíme až o 918 Kč měsíčně, čili až o 11 000 Kč ročně. A seniorům nad 85 let přidáme dokonce 1000 Kč měsíčně!"

Pozornosti neunikne půvabná formulace "našel jsem na to 21 miliard"; když se to umí, je to celé prosté, jako najít ztracenou lopatičku na pískovišti.

Škarohlídi namítají, že a) jsme si na to vydělali všichni, díky růstu ekonomiky, platů a zaměstnanosti, b) ani tak není úplně jasné, kde na to stát vezme, protože vyšší penze nebude vyplácet jen rok, ale x let, pravděpodobně pořád, c) už teď jsou české důchody rovnostářské, tohle je ještě víc sblíží, a systém potřebuje změnu, ne navigaci cestou průběžného "letadla".

To ale v politice dominované Babišem působí, jako by někdo na koncertě v Rudolfinu začal šustit pytlíkem. Nerušte, makáme, pro lidi, líp líp hurá! Schválně: uhodnete, co najdu příště?

Číslo 3: Jak chutná moc.

Konec legrace. Pilíře číslo 1 a 2 jsou oporou pro autorizaci pilíře číslo 3, ve kterém se dějí skutečně vážné věci. Zásadně bez smajlíků. Za slova sem patří "zkorumpovaná pakáž" (Babiš ztratil glanc a nadával do kamery reportérům ČT). Činy pak dobře reprezentuje Babišův nátlak na odchod ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína.

Premiér v demisi na něj nejdřív podle samotného Murína (Babiš to nepopřel) na dvou schůzkách tvrdě zatlačil, aby rezignoval. Pak veřejně prohlásil, že pochybuje o jeho morální (Babiš byl evidován komunistickou StB jako tajný spolupracovník, pozn. red.) a profesionální integritě. Svůj názor opírá o dokumenty z olomouckého vrchního státního zastupitelství, které nemůže zveřejnit (z jakého titulu byly veřejné pro něj, když ne pro nás, není zatím úplně jasné).

Ne, tohle nejsou ani lemuři, ani "našel jsem 21 miliard". Ale mocenský boj, ve kterém jde Babišovi o hodně - sám je trestně stíhán a dlouhodobě, tvrdě zpochybňuje vyšetřovatele Čapího hnízda Pavla Nevtípila (klíčová slova: objednávka, účelovka, mafie atd.). To samé v bleděmodrém teď aplikuje na šéfa GIBS: instituce, která má v popisu práce vyšetřování samotných policistů, tedy teoreticky také komisaře Nevtípila.

To je ovšem - dokonce bez ohledu na to, jestli Murín má, nebo nemá máslo na hlavě - nesmírný konflikt zájmů. Trestně stíhaný politik nemůže odvolávat někoho, kdo má vyšetřovat, jestli policisté dodržují předpisy.

Do takové situace bychom se samozřejmě nebyli dostali, kdyby se trestně stíhaný Andrej Babiš nestal premiérem, což je konflikty zájmů generující absurdita sama o sobě. Tak tady jeden výstavní máme. Že jde o premiéra v demisi, je bonus navíc.

Lemuři a familiární tweety s tím zdánlivě nesouvisejí. Ale není to pravda. Bez nich by chemie Babišova vládnutí neúčinkovala, jak má. Slitina by nedržela pohromadě. Zlepšovat Česko samými těžce zásadními kroky a hartusením na zlořády, to by se brzy omrzelo. Důležité je zároveň udržovat obyvatelstvo v módu happy. Pak bude akceptovat víc, mnohem víc. Jde o ten správný mix. Jednou selfíčka, podruhé se Murínovi dostanu na kobylku snáz, ví Babiš (a jeho PR).

"Zasloužíme si lepší Česko. Bez politiků, co likvidují nezávislou policii." Heslo na plakátech Andreje Babiše z roku 2016. Kupředu s veselou náladou. Zblblosti zábavou, "pohodou" a "štěstím" využívá Babiš mistrovsky.