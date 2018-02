"Čistič" Babiš chce vyhnat šéfa GIBS Murína. Proč? Za vším hledej Čapí hnízdo

před 1 hodinou

Kdyby byl zpochybněn komisař Nevtípil, vyšetřující Čapák, bylo by zpochybněno celé vyšetřování a premiér by třeba snáz našel parťáky do vlády.

Premiér v demisi Andrej Babiš hodlá vyměnit ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína. Usiluje o to zhruba tři týdny a věc údajně strašně spěchá, předseda vlády by se rád šéfa GIBS zbavil nejpozději do konce února. Otázka zní: Proč?

Vláda bez důvěry, vláda v demisi, provádí tvrdé změny, ministři odvolávají šéfy nemocnic, skončil ředitel České pošty Martin Elkán. Odvolal ho ke konci února ministr vnitra Lubomír Metnar; poště prý chybí "smysluplná vize". Odvolat ředitele GIBS je ovšem něco jiného. Inspekce má obrovský dopad na bezpečnostní sbory, je to silová složka státu, jejíž fungování je pro nás klíčové, vyšetřuje trestnou činnost policie i dalších bezpečnostních sborů. Když jde Babiš po krku Murínovi, je to podobné, jako když šel Milan Chovanec po krku Robertu Šlachtovi.

Ředitel Murín není tak "profláklý" jako Šlachta, inspekci převzal 7. prosince 2015, jmenoval ho minulý premiér Bohuslav Sobotka. Loni dostal Murín pro GIBS finanční injekci a mohl nabrat nové lidi, které slušně zaplatí. Inspekce není zdaleka dokonalá, ale nepošpinil ji žádný malér z poslední doby. Zrovna tak se její ředitel nedopustil žádné hrubé chyby, jako že by dejme tomu drsně porušil dopravní předpisy. Inspekci dává dohromady, staví na nohy. To je zřejmě hlavní provinění, chce, aby normálně fungovala.

Proč tedy má být odvolán? A jak to probíhá? Už 5. února si ho k sobě povolal jeho nadřízený, tedy premiér Babiš, a vyzval ho, ať z funkce ředitele GIBS sám odejde, ať "si to napíše". Důvod údajně nebyl uveden, zato se premiér nechal slyšet, že Murín musí odejít nejpozději do konce února. Proč ten spěch?

Ředitel GIBS ale o uvolnění z funkce nepožádal, neviděl pro to žádný rozumný důvod. Chvíli byl klid a znovu byl k premiérovi pozván o 15 dní později, 20. února. Babiš oznámil, že když si to nepodal, bude odvolán. Důvod? Ztráta důvěry (od premiéra bez důvěry). Pár dní byl zase klid, ale toto pondělí přišla na GIBS devítičlenná kontrola z ministerstva financí. Cifršpióni mají zřejmě na Murína něco najít, tak se to přece dělá. Když nechce sám, bude to se skandálem, ono se něco objeví.

Jak už řečeno, šéf GIBS je špičková funkce v bezpečnostní struktuře státu. Není známo, že by měl Murín nějaké potíže, maléry v posledním roce. Proč tedy takový nátlak na jeho odvolání? Má Babiš svého člověka, kterého chce do čela GIBS místo Murína posadit? Zřejmě ano. A proč?

Jak zpochybnit Nevtípila

Pár zásadních poznámek: takový krok rozhodně nemá dělat premiér v demisi, šéf GIBS je příliš důležitý, nebo přesně řečeno práce inspekce je příliš důležitá. Ale takový krok především nesmí být učiněn bezdůvodně, měl by být veřejnosti (i odvolávanému řediteli) jasně vysvětlen a zdůvodněn. Měl by být srozumitelný policistům v GIBS, aby bylo jasné, že se neplánuje nějaké zneužití inspekce.

Ale znovu, proč to Babiš asi dělá? Ztráta důvěry je zjevně pseudoargument, premiér zřejmě nikdy v Murína neměl ani důvěru, ani nedůvěru, je to pro něj cizí chlap, který u policie slouží 35 let, no a co?

Vraťme se zpět na začátek letošního roku. 2. ledna jsem šel do České televize, do Událostí, komentářů, a seděl jsem v předsálí s Jaroslavem Faltýnkem, místopředsedou ANO, a Ivanem Bartošem, předsedou pirátů. Popřáli jsme si k Novému roku, řeč přišla, jak jinak, i na Čapí hnízdo a pan Faltýnek náhle řekl, že vyšetřovatel Nevtípil bude stíhaný. Proč? Nevysvětlil.

Pak šli Faltýnek a Bartoš do studia, kde místopředseda ANO komisaře Nevtípila tvrdě nepadal a obviňoval z účelového jednání. Další den jsem se dotázal Ivana Bartoše, zda slyšel v předsálí to samé co já. Potvrdil mi to a dodal, že prakticky totéž už Faltýnek řekl před piráty dříve, při povolebním vyjednávání.

Nepoužil bych tu "historku z vysílání", kdyby v únoru nezačal premiér v demisi tlačit na urychlené odstoupení nebo odvolání šéfa GIBS. Věci totiž začaly zapadat do sebe. Andrej Babiš potřebuje sestavit vládu a jednou z největších překážek je fakt, že je trestně stíhaný ve věci dotací pro Čapí hnízdo.

Pokud by se premiérovi podařilo zásadně zpochybnit vyšetřování Čapího hnízda, pokud by byl komisař Nevtípil vyšetřován, či dokonce trestně stíhán, hrálo by to Babišovi do karet. Mimochodem, ředitel pražských policistů Miloš Trojánek se Nevtípila opakovaně zastal, tudy zjevně cesta nevede. Takže se zřejmě nabízí jiná cesta, atak inspekce.

Jenomže normálně vedená GIBS do takového dobrodružství bez skutečného důvodu nepůjde. Navíc, dodejme, vyšetřovatel je dozorován státním zástupcem, jeho práce je kontrolována, není tak snadné jeho kroky zpochybnit.

Ale úvaha okolo GIBS je zjevně jiná, nejde o realitu, o právo, o pravdu, jde o to, jak věci vyhlížejí navenek. Pokud by byl Nevtípil vyšetřován (i kdyby šlo o nesmyslné vyšetřování), jeho důvěryhodnost a důvěryhodnost vyšetřování Čapáku by to zpochybnilo. A o to asi jde, o nic více, o nic méně.

Je skandální, nepřijatelné, že se něco takového u nás děje. Je skandální, že premiér v demisi, bez důvěry, tlačí bez skutečného důvodu na šéfa GIBS, ať vyklidí pozici. Toto si sněmovna nemá nechat líbit. Jinak se rychle staneme loutkovou demokracií, jakodemokracií.