"Babiše do koše!" je trochu málo. Pražské demonstraci chyběli dobří řečníci

před 13 minutami

Babiš označil demonstranty za lidi, kteří odmítají debatu. Fakt? Mohl klidně přijít a předvést, že diskutovat s lidmi jiného názoru umí.

Ve dvaceti městech Česka lidé v pondělí demonstrovali proti Andreji Babišovi coby premiérovi. Akci organizovala skupina Milion chvilek pro demokracii, která sbírá podpisy pod petici, jež žádá rezignaci Babiše: "My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby 70 let po komunistickém puči a 29 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB. Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal funkce!"

Smysl petice je tedy jasný. Proč "milion chvilek"? Protože milion už je hodně, říkají organizátoři. Je fajn, že na takové demonstrace lidé chodí, jsou jich desetitisíce a dávají najevo to, co tvrdí organizátoři protestů: "Spojujeme lidi, kterým na demokracii záleží." Sledujeme občanský pohyb, který je poháněn obavou o to, kam naše země couvá.

V Praze přišly na Václavské náměstí tisíce lidí (odhadem okolo dvaceti tisíc), skvělé. Slabší to bylo s průběhem akce, jež trvala hodinu, od sedmi do osmi večer. Základem bylo skandování hesel. Některá vyvolávali organizátoři, jiná se rodila v davu na Václaváku: "Babiše do koše!" "ANO? - Ne! ANO? - Ne!" "Je to pravda, je to tak, vládne nám tu estébák!" "StB nechceme!" "Odleť už s tím čápem!" "Česko není Rusko!" "Nejsme tvoje firma!" "Nechceme vládu s KSČ!" "Dlužíme to Havlovi!" "Chceme slušnou vládu!"

Hodinu skandovat hesla, místy slaboduchá, je poměrně dost málo. Po deseti minutách se normální aktér demonstrace začne cítit divně. Heslo "Babiše do koše!" (v roce 1989 znělo "Jakeše do koše!") je sice jakoby jasné, ale působí už trapně.

Když organizátoři srovnávali komunistu Ondráčka a exkomunistu Babiše, část demonstrujících začala skandovat "Jsou to svině!", což muselo dalším přítomným vadit, zvlášť když byli iniciátory vyzýváni ke slušnosti.

Jako protimluv znělo tvrzení organizátorů, že nejde o popření voleb, když smyslem akce je odchod Babiše z postu premiéra. Každý ví, že hnutí ANO je z 95 procent Babiš, že lidé volili především jeho a věděli, že byl evidován jako agent StB a má na krku problém s Čapím hnízdem. Právě takového Babiše jeho voliči vybrali, ne jiného. (Zřejmě na protest proti kde čemu, ale to je fuk.)

Hezká chvilka, ne o moc víc

"Chvilkoví milionáři" se obávají, aby nebyli spojeni s žádnou stranou (stejně jsou a budou, na demonstraci přišli kupříkladu politici z TOP 09, ODS a dalších demokratických stran). Pražské akci scházeli řečníci, mluvili organizátoři (hlavně vyvolávali hesla) a nějaký pán, který "zažil rok 1989" a má strach o demokracii. Na konci řekla pár vět pěvkyně Dagmar Pecková a zazpívala hymnu. Řečníci jako Petr Pithart, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Jiří Drahoš, Tomáš Halík, nebo třeba někdo od Pirátů či z jiných stran chyběli.

Jako by se iniciátoři akce báli osobností a politiků, jako by zbaštili tezi, že "politika je svinstvo", ač ji sami na náměstích dělají. Podle některých informací jednali se stranami demokratického bloku ve sněmovně, ale k ničemu to nevedlo. Není těžké si to "nikamnevedení" představit.

Platí však, že máme zvolené poslance, strany odpovědné za vývoj v Česku a s těmi, které hájí demokracii, má smysl spolupracovat. Jinak je to jen skandování hesel, hezká chvilka, kdy se srotí lidé podobného názoru, nic víc.

Organizátoři v osobním rozhovoru říkají, že to tak chtěli a že to tak stačí. Stanislav Gross přece taky odstoupil, a to šlo jen o prachy na byt. Další argument: minule po demonstraci proti Ondráčkovi premiér Babiš přece otočil a komunista Zdeněk Ondráček pak odstoupil z čela komise pro kontrolu GIBS. A teď (v pondělí) se objevila zpráva, že Zeman možná pověří sestavením vlády Richarda Brabce z ANO…

Věří, že to takhle stačí, nechtějí si zadat s politiky, nezvou ani osobnosti. I to je obrázek aktivnější části české občanské společnosti a jejího schizmatu, obav. Ne že by milion chvilek neměl smysl, že by nikam nevedl. Vede, burcuje voliče, aby nezůstali lhostejní, je skvělé, že to mladí lidé dělají. Jen ta hodina skandování totálních jednoduchostí je fakt dost na hlavu.

Andrej Babiš se k demonstracím vyjádřil na závěr návštěvy Královéhradeckého kraje: "Samozřejmě nechť lidé protestují. Problém je, že většinou tito lidé nechtějí vést debatu a argumentovat." Směšné. Debatu chce ve sněmovně omezovat on. Vyjíždí na spanilé jízdy po republice (O.K.), ale odvahu jít na pražskou demonstraci nemá. Mohl tam klidně předvést, že diskutovat s lidmi jiného názoru umí.

Demonstrace (pokud Babiš neodstoupí, nebo prezident Zeman nejmenuje jiného premiéra) mají pokračovat. Dobří, moudří řečníci by jim slušeli, bez nich je to tak trochu "babišovina", sypání hesel bez hlubšího obsahu.