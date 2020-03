Babišovo motto: „Nebuďte slušnej“. Koronavir těžce podcenil

Předseda vlády tvrdí: „...není pravda, že by naši zdravotníci neměli ty respirátory. Tak mi řekněte kde, a já jim to osobně dovezu.“ - Chybí jich milion.

Jak procházíme zkouškou nákazy? Od půlnoci je celá země v karanténě. Zásadní omezení pohybu, svobody. Lidé si dosud pomáhali (teď to půjde o dost hůř). V Praze dobrovolníci šijí roušky, kterých je neskutečně málo, stát selhal. První fázi drsných omezení občané zvládali různě. Často rad nedbali a scházeli se ve větších skupinách. Kapitola sama pro sebe je ovšem premiér Babiš. Nebyl schopen zajistit ochranné pomůcky a zneužívá situace.

S epidemií viru COVID-19 nemáme zkušenosti, svět se střetl s novým, rychle se šířícím typem ohrožení. Těžko tedy kritizovat třeba zavření škol či většiny obchodů, uzavření hranic, celostátní karanténu. Někde to dělají jinak, uvidí se až později, který postup byl účinnější.

Premiér Babiš však strhává veškerou pozornost na sebe, předstírá, že všecko zvládá, blamuje nás. Krizi využívá k sebeprosazení. Nezkušený pozorovatel snadno nabyde dojmu, že on sám všechno řídí, všechno dělá. Každý normální občan vládě přeje, aby krizi zvládla, abychom ji my všichni zvládli, počínání premiéra je však trapné a chybné.

Před více než týdnem (7. března) se odkopal na tiskovce s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Ten předtím mylně tvrdil, že je lékařka jedné soukromé laboratoře v karanténě. Omluvil se za to. Novináři se pak ptali, kdo mu tu mylnou informaci poskytl. Nechtěl to říct. Premiér Babiš: "Tak řekněte přesně, kdo vám to řek. Nebuďte slušnej. Řekněte pravdu, kdo vám to řek," nutil ho se zlomyslným úsměvem člověka, který ví, že někdo jiný bude mít malér, "který úředník, jo, vy jste moc hodnej." Vojtěch: "Dostal jsem tu informaci ze…" Babiš: "Od koho." Vojtěch: "Ze státního zdravotního ústavu." Babiš: "Jméno." A slabý Vojtěch vysypal jméno jak u výslechu.

Babišova věta "Nebuďte slušnej" patří na jeho billboardy. Ujela mu, ale tohle je on. Je strašné sledovat, jak jedná s ministry či úředníky. Nebuďte slušnej působí nakažlivě a on to řekl v přímém přenosu. Nedivím se pak, že mi přijde mail od čtenáře, který na text o situaci na řecko-turecké hranici reaguje: "Jak ses starej, tak ses blbej, nemas na krku hlavu plesatou, aby ti do nej neprselo! Pokracuj jeste chvili s tim cpanim sem toho arabskoafrickyho hnusu a predbehnu ho a tu hlavu ti odriznu jeste pred nima, degenerate siozidovskej!!!" - Příklady táhnou, tohle je výsledek postoje "nebuďte slušnej". Čtenář se jen a jen drží rady premiéra a není slušnej.

Vlastního apelu se drží i Babiš. V sobotu vedl jednu ze svých četných tiskovek. Právem byl dotazován, zda vláda nezaspala, jak je to s respirátory, rouškami atd. "Lékaři v první linii nemají často ochranné prostředky," připomněl redaktor Aktuálně.cz Radek Bartoníček. Na příští tiskovku už nebyl připuštěn (údajně jde o omezení počtu novinářů kvůli zdravotním rizikům; "všeho lze použít pro dobrý stát" ).

"Obtelefonoval jsem všechny nemocnice." - Premiér?

Andrej Nebuďte Slušnej Babiš odvětil: "…pokud vy mi říkáte, že lékaři mají nějaký problém, tak mi definujte, který lékaři." Začal vykládat cosi o "totálně vylhaném titulku" a jak jel situaci osobně zkontrolovat. " Kterým lékařům chybí nutné pomůcky, to by snad měl vědět především on sám a jeho lidé. A on to ostatně jistě i ví, ale mlží.

Babiš dál: "Já jsem včera obtelefonoval všechny nemocnice v Praze, protože v Praze ze 150 pozitivních nálezů máme 58, nasazujeme druhou sanitku od pondělí, protože samozřejmě jsme původně říkali, že budeme chodit na ty odběry, ale ta sanitka udělá za den jenom 25 odběrů, ta potřebujeme nasadit druhou sanitku v pondělí." Premiér Česka obtelefonovává nemocnice? Co je to za nesmysl? Na co si hraje? Nemá na to lidi, odborníky?

Po vyprávění, jak si náměstek Prymula "jel do Hradce Králové vyměnit prádlo", přišla nefalšovaná lež: "…není pravda, že by naši zdravotníci neměli ty respirátory. Tak mi řekněte kde, a já jim to osobně dovezu. Řekněte mi přesně kde a zařídíme to." Není to pravda a já je tam dovezu. Takže to zároveň je pravda? A premiér je tam poveze? Šílené. Směšné. Antimanažer.

Především však nemluvil pravdu. Krátce po jeho tiskovce ministr Adam Vojtěch přiznal v Rozhlase: "Máme závazně objednáno 1,7 milionu ochranných pomůcek, které by měly v příštím týdnu dorazit." A ještě: "Je velmi těžké říci, kolik chybí respirátorů. Poptávka je v rámci milionu respirátorů… Ve zdravotnictví chybí v řádech stovek tisíc, možná až milion respirátorů. V noci jsme rozvezli asi 50 tisíc pomůcek." Tohle je pravda, tvrzení, že nic nechybí je naopak pustá lež.

Babiš neustále opakuje "děláme to online" a "děláme maximum". Realita? Situaci trestuhodně podcenili. Už 28. ledna se poslanec Bohuslav Svoboda (ODS) dotazoval ministra Vojtěcha, jak je Česko připravené na epidemii koronaviru, zda má dostatečný počet zdravotních pomůcek. Vojtěch mluvil o rouškách s respirátory a sdělil "v tuto chvíli to vůbec není nutné, není to namístě". O měsíc a půl později vidíme: na místě to bylo. Škoda, že nebyl ministrem Svoboda. Příděl roušek je zdrcujcím způsobem nedostačující, respirátorů chybí dle Vojtěcha až milion. Naprosté selhání vlády. Bylo šest neděl času, spíš více. Babiš chyby svého aparátu dohání jedním zákazem za druhým. Zoufale málo se až dosud testovalo. Čísla nakažených jsou těžce podhodnocená.

Nebuďte slušnej se projevuje i jinak. V koronavirové krizi Babiš na jednání vlády zařadil zákon o evidenci skutečných vlastníků. A hleďme, povinnost uvádět skutečné vlastníky by se dle předkládaného znění nevztahovala na společnosti umístěné do svěřenských fondů. Tedy i na Agrofert. To je ale náhodička, hle, jak se dá využít zmatku.

Babišovo jednání v době krize je čirá zoufalost, další zklamání. Neopanuje se, čím je v zemi hůř, tím víc na povrch vylézá, jak slabého a na své PR soustředěného premiéra máme.