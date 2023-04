Biden dostal nečekaný dárek. Fox News vyhodila svého nejmazanějšího demagoga

Na začátku prezidentské kampaně do voleb 2024 Joeu Bidenovi ubyl jeden nebezpečný soupeř. Moderátor Tucker Carlson, prominentní hlas "naštvané bílé Ameriky". Jeho megafon utichl.

Kdyby to byl film, mohl by mít uplynulý týden v USA název "Jedna nuda, jedna pecka". Prezident Joe Biden oficiálně potvrdil kandidaturu do voleb 2024 a moderátor Tucker Carlson dostal padáka v televizi Fox News. Jak spolu tyto dvě zprávy souvisí? Zajímavě, nejen z retrospektivního pohledu, ale i směrem do budoucnosti.

Bidenova kandidatura není překvapením. Je mu sice osmdesát let, i demokratičtí voliči tak mají velké pochyby, zda by měl obhajovat úřad, ale on sám opakovaně avizoval, že do toho půjde. Proč? Jasnou odpovědí je tříminutové video, v kterém kandidaturu oznámil.

Vůbec se v něm nechlubí, jak by se přitom dalo čekat, legislativními úspěchy, které jsou z hlediska demokratů skutečně významné, například velkým finančním balíkem do zelené agendy. Místo toho se vrací ke svému centrálnímu poselství z kampaně před volbami 2020: Musíme zastavit Donalda Trumpa.

Bidenovi se to už jednou podařilo, ve volbách 2020 ho porazil, Trump se musel poroučet z Bílého domu. Jenže se chce pokusit o velký comeback, loni v listopadu oznámil kandidaturu a v tuto chvíli nemá mezi republikány vážného vyzyvatele, rovnocenného konkurenta.

Boj o duši pokračuje

Guvernér Floridy Ron DeSantis sice Trumpa v popularitě ohrožuje, ale nevíme, zda vůbec bude kandidovat. Trump navíc mezitím začal DeSantise preventivně mediálně demolovat a výsledky jsou vidět. Podle aktuálních průzkumů by Trump republikánské primárky vyhrál a šel by do duelu proti demokratickému soupeři. Tedy proti Bidenovi.

"Není čas na spokojenost, musím dokončit práci," říká Biden ve svém videu. V kampani 2020 apeloval, že to bude boj "o duši národa". Tento zápas podle něho pokračuje, nic není rozhodnuto, a proto chce zůstat v Bílém domě další čtyři roky. Aby bránil Ameriku před "MAGA extremisty". Před Trumpem a jeho hnutím "Make America Great Again". A tady vraťme na scénu Tuckera Carlsona.

Jeho večerní publicistická talkshow na Fox News byla v posledních letech nejsledovanějším pořadem své kategorie ve Spojených státech. I v rámci Fox News, která od svého vzniku tlačí pravicovou, republikánskou agendu a po nástupu Trumpa do americké politiky se stala jeho mediálním zázemím, měl Carlson výjimečnou pozici.

Ostatní známí moderátoři, například Sean Hannity, byli zrcadlem, v kterém se Trump zhlížel. Poslušně, pochvalně reagovali na to, co udělal, byli trampolínou, na které skákal své politické figury. Dávali mu prostor, aby si řekl své. Tak sice často fungoval i Carlson, ale jeho ohlas, dopad a vliv byly významnější. Nebyl totiž jen glosátorem, komentátorem okolního dění, on sám agendu nastoloval.

Vyhozený premiant

Například tam, kde Trump tvrdě vystupoval proti ilegální imigraci, to Carlson posunul až k teorii "nahrazení" - podle něho demokraté programově mění demografii USA, když se prý tamní bílou většinu cíleně snaží oslabit přistěhovalci, kteří se pak v budoucnu podle Carlsona stanou i poslušnými demokratickými voliči.

A tam, kde ostatní moderátoři jen mechanicky informovali o Trumpových názorech na ruskou agresi na Ukrajině, Carlson oslovil dotazníkem ostatní republikánské kandidáty (potvrzené i pravděpodobné) na prezidenta. Aby se ukázalo, že Ron DeSantis, který se v minulosti zasazoval za tvrdý postoj vůči Moskvě, přešel na Trumpovu izolacionistickou, populistickou pozici. Válka na Ukrajině podle něho, jak odpověděl Carlsonovi, není americký problém, řešme si naše potíže tady v USA, ne nějaký "územní spor" ve východní Evropě.

Carlson byl tahákem sledovanosti, pro Fox News byl zdrojem příjmů z reklamy. Jeho hodinový vyhazov tak byl naprosto nečekaný, až šokující. Vedení televize důvod nevysvětlilo, podle amerických médiích pravděpodobně souvisí s tím, že v rámci aféry Dominion se Carlson nevybíravě, sprostě vyjadřoval na adresu redakčních kolegů a vedení televize.

Dostal padáka, protože mu jeho moc a sláva stouply do hlavy? Je to možné, ale právě v souvislosti s čerstvě potvrzenou kandidaturou Joea Bidena je zajímavější, důležitější otázkou, jaký vliv může mít Carlsonův vyhazov z Fox News na nadcházející prezidentské volby v USA. A přinejmenším dvě odpovědi se nabízejí.

Talentovaný demagog

Zaprvé, Carlson měl své favority mezi republikánskými kandidáty, když o něco více než Trumpa preferoval Rona DeSantise. Jestliže DeSantis teď tuto mediální oporu v Carlsonovi ztrácí, může to Trumpa naopak ještě více posílit a opakování finálního prezidentského duelu Biden versus Trump z roku 2020 by tak zase bylo o něco pravděpodobnější.

V tomto klání by pak ovšem mohl být Carlsonův odchod ze scény nepřímou pomocí pro Bidena. Fox News bude do demokratického prezidenta samozřejmě tvrdě, nemilosrdně šít, budou zcela jistě padat rány pod pás. Jenže Tucker Carlson je mazanější, nápaditější a vůči svým vybraným cílům záludnější, než jsou ostatní tváře Fox News.

Podle listu Washington Post je "prominentním hlasem naštvané bílé Ameriky" a "mimořádně talentovaným demagogem". A pokud se teď tento chlapík nuceně odmlčí, je to pro Bidena a demokraty jednoznačně dobrá zpráva. Do začátku jeho kampaně za znovuzvolení dala televize Fox News Bidenovi zcela nečekaný, velmi příjemný dárek.