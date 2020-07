Biden vyšel ze stínu. Už se nebojí Trumpových nálepek. Volby dostaly říz

Bidenův politický program je levicovější a radikálnější, než když byl viceprezidentem v Bílém domě Baracka Obamy. Už se nechce vracet k normálu, ale uchopit historickou chvíli.

Koronavirus v USA neustupuje. Šíří se ze státu do státu, a pohled Američanů na to, jak jejich prezident krizi zvládá, je stále temnější. Už přes 60 procent si jich myslí, že Donald Trump situaci zhoršuje.

I konzervativní deník Wall Street Journal, který se snaží upozorňovat, že ve federativním systému mají nad epidemií drtivou většinu pravomocí v rukou guvernéři jednotlivých států, nikoli prezident, musel ve svém redakčním komentáři ve čtvrtek napsat, že přístup Bílého domu přináší zmatek nad zmatek.

"Američané by přijali špatné zprávy, pokud by to bylo v rámci realistického zhodnocení problému a strategie, jak ho zvládnout. Jenže vyjádření pana Trumpa oscilují od prohlášení, že virus nepředstavuje žádný k problém, až po to, že je nutno zavřít ekonomiku, abychom ho porazili. Pak ji ale zase otevřít, protože vše bude brzy v pořádku, až nakonec o viru sotva mluví, i když počet případů stoupá," napsal Wall Street Journal.

"Zničit Trumpa" už nestačí

A jak list ještě doplnil, pokud bude tenhle zmatek ("mess") v Bílém domě pokračovat, republikáni budou v listopadových volbách poraženi. A koneckonců, byl to sám Trump, kdo ve středu přiznal, že jeho šance jsou na pováženou. Necelé čtyři měsíce před volbami odvolal šéfa své předvolební kampaně Brada Parscalea. Což se rozhodně nedělá, pokud se týmu vede a vše šlape. Vždy to signalizuje problémy.

Demokratickému vyzyvateli Joeu Bidenovi by tak zdánlivě mohlo stačit, kdyby vyčkával v závětří svého rodinného domku ve Wilmingtonu a sledoval Trumpovu sebedestrukci. Tak jednoduché to ale v Americe nikdy nebylo. Biden musí nabídnout vlastní program. Pouze negativní motiv "zničit Trumpa" by nemusel mladším a progresivnějším voličům stačit. Z toho, co Biden představil v posledních dvou týdnech, je zřejmé, že "návrat k normálu" - což mělo být plynulé navázání na agendu předchozího demokratického prezidenta Baracka Obamy -, je už překonanou minulostí.

Teď už chce jít Biden dále. Jak sám prohlašuje: "Nebudeme se zabývat malými věcmi. Využijeme příležitosti a uchopíme tento historický moment." V praxi by to mnoha ohledech znamenalo levicovější, progresivnější agendu, než kterou Biden prosazoval jako viceprezident v Obamově Bílém domě. A dokonce i než jakou navrhoval ještě před čtyřmi pěti měsíci coby jeden z kandidátů v letošních demokratických primárkách.

Do 15 let Amerika bez karbonu

Názorným příkladem je jeho plán transformace amerického energetického sektoru, který Biden představil v úterý. Jak uváděl už dříve, za jeho prezidentství by se Spojené státy vrátily k Pařížské dohodě o ochraně klimatu a americká energetika by nastoupila cestu k čistým zdrojům. Tato by ovšem už nyní byla razantnější. Do transformace teď Biden slibuje investovat dva biliony dolarů - zhruba o třetinu více než původně. Do roku 2035 by pak elektřinu měly ve Státech obstarávat už jen čisté zdroje - čímž Biden urychlil svůj někdejší harmonogram o 15 let.

Jeho současný scénář se tak už nyní o dost více blíží programu Green New Deal, s nímž před dvěma roky přišli progresivní demokraté. V něčem sice Biden neustoupil, odmítl zákaz těžby plynu a ropy z břidlic frakováním, ale vyšel progresivnímu křídlu vstříc dost na to, aby ho levicový soupeř z primárek Bernie Sanders mohl pochválit.

"Když tento kompromis, s kterým přišli, skutečně uplatní, stane se Biden nejprogresivnějším prezidentem od dob F. D. Roosevelta," prohlásil před týdnem Sanders. A je třeba doplnit, že tím "kompromisem", je obecně míněn obsáhlý programový dokument, který v minulých měsících vznikal za účasti lidí z obou demokratických táborů (Bidenova "středového" a Sandersova "liberálního") a v kterém jednotlivé pracovní skupiny (task force) formulovaly stranickou platformu demokratů pro další čtyři roky.

Jasné bojové linie

Pro samotného Bidena to sice není závazné, ale jeho už ohlášené plány z tohoto "kompromisu" jasně vycházejí. V oblasti zdravotní péče tak sice Biden nepřijal Sandersův požadavek všeobecného zdravotního pojištění garantovaného státem, jak známe tady v Evropě. Ale i tak by výrazně rozšířil dostupnost veřejného pojištění, když navrhuje snížit o pět roků věkovou hranici od níž mají mít Američané nárok na státní zabezpečení (program Medicare). Na státní zdravotní pojištění by tak podle jednoho z odhadů rázem nově dosáhlo takřka 12 milionů Američanů.

Republikáni naopak často mluví o tom, že hranice pro vstup do programu Medicare by se měla zvednout z 65 na 67 let - tedy o dva roky. A jen před dvěma týdny podal Trumpův Bílý dům podnět k Nejvyššímu soudu na zrušení Obamovy zdravotnické reformy. Vzhledem k tomu, že soud s největší pravděpodobností do voleb tento podnět nerozhodne, je to ze strany Donalda Trumpa jasné potvrzení základní bojové linie - a to nejen ve zdravotnictví.

Biden by Spojené státy zavedl k socialismu, já se budu držet amerického modelu, říká tím Trump voličům. Ještě v primárkách se Biden této výzvy bál, teď se ale evidentně rozhodl, že ji přijme a že Američané budou mít v letošních prezidentských volbách skutečně na vybranou mezi dvěma cestami.

A to i přesto, že Biden občas vykrádá i Trumpovu populistickou kuchyni. Před týdnem například pod vlasteneckým heslem "nakupujme americké" (Buy American) představil program, kdy by jako prezident uvolnil 800 miliard dolarů na preferenční nákupy amerického zboží a služeb.

Že jsem socialista? No a co!

Což je jako vystřižené z Trumpových ochranářských opatření, ale jinak oba nabízejí skutečně ostrý kontrast. Trump po příchodu do Bílého domu snížil korporátní daň z 35 na 21 procent. Biden navrhuje její zpětné zvýšení na 28 procent. Progresivně by nově zdanil nejbohatší Američany, ve velké části amerických domácností by dospívající děti na státních univerzitách nemusely platit školné, výrazně by se rozšířila podpora na bydlení… Celkově by jeho dosud navržené programy podle odhadu listu Wall Street Journal stály státní kasu USA okolo sedmi bilionů dolarů.

Joe Biden and the Radical Left want to Abolish Police, Abolish ICE, Abolish Bail, Abolish Suburbs, Abolish the 2nd Amendment – and Abolish the American Way of Life. No one will be SAFE in Joe Biden’s America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2020

"Joe Biden a radikální levice se snaží implementovat v Americe ten samý systém jako ve Venezuele - socialismus plus. Biden je loutkou Bernieho Sanderse, militantní levice," varoval Trump před pár dny. Jeho demokratický vyzyvatel ovšem evidentně dospěl k přesvědčení, že epidemie koronaviru a společenské nepokoje po smrti černocha George Floyda změnily americkou volební krajinu. Jsou to vyložené karty. Co se programu týká, přestal Biden opatrně přešlapovat.

Zároveň je to ovšem riskantní sázka na to, že Amerika je nyní v takovém pohybu, že ještě před půl rokem "levicové" cíle jsou už nyní přijatelné jako mainstream. "Stay tuned", jak říkají Američané. Nadcházející prezidentské volby dostávají ten správný říz. V každém případě je to zdaleka zajímavější, než kdyby Biden jen seděl doma ve Wilmingtonu a čekal na Trumpovy chyby.