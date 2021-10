Biden a demokraté jsou v pasti. Progresivní agenda je riskantní, ale umlčet ji nelze

Řeči o systémovém rasismu v americké společnosti nebo volání po definancování policie odrazují demokratům středové voliče. Průzkumy ukazují, že pro stranu by bylo lepší tato témata nechat u ledu. Její progresivistické křídlo ovšem tvrdí, že nemůže zradit své přesvědčení ani své voliče.

V Česku máme volby úspěšně za sebou, v americké Virginii ale právě vrcholí kampaň: Za dva týdny budou místní obyvatelé vybírat nového guvernéra. Sice nejde o hlasování prvoligové, tedy prezidentské nebo kongresové, za mořem je ale velmi ostře sledované.

Půjde totiž o první důležitý ukazatel, který naznačí, jak Američané hodnotí dosavadní výkon Joea Bidena. V tomto smyslu může výsledek ve Virginii také napovědět, jak dlouho ještě budou mít demokraté v americkém zákonodárném sboru většinu. Zda přežije příští kongresové volby, které připadají na listopad 2022.

Podle průzkumů je zatím ve Virginii guvernérský souboj demokratického kandidáta s jeho republikánským soupeřem naprosto vyrovnaný. Biden zde přitom před rokem v prezidentských volbách porazil republikána Donalda Trumpa o 10 procentních bodů.

Trochu to tak připomíná situaci, která se zde odehrála po bitvě o Bílý dům v roce 2008. Tehdy pro sebe dokázal Barack Obama získat Virginii jako první demokrat od roku 1964, a to s šestiprocentním náskokem. V následujícím roce se už ale místním guvernérem stal republikán. A o další rok později pak dostali demokraté ve volbách do Kongresu výprask, přišli o Sněmovnu reprezentantů, a Obama už následně nedokázal prosadit žádnou podstatnou legislativu.

Nechte naše děti na pokoji!

Bude se historie opakovat? Nechme se překvapit. Každopádně současná virginská předvolební kampaň výmluvně ilustruje, jak dvousečná je pro demokraty jejich rasová a kulturní agenda. Na jednu stranu je zdrojem energie a výzvou k účasti ve volbách (alespoň tedy pro příznivce progresivistů), jenže na tu druhou odpuzuje středové příznivce. A aby toho nebylo málo, ještě navíc motivuje republikány k pokusu umlčet ve volbách demokraty jako takové.

Loudoun County, virginský volební okres, který zahrnuje východní předměstí hlavního města Washington, se stal epicentrem současné americké války o výklad vlastních dějin. Války, v jejímž centru je takzvaná „critical race theory“, podle níž je otroctví určujícím principem vzniku i celé historie Spojených států, a proto v nich dosud přetrvává systémový rasismus.

Školská rada Loudoun County usoudila, že tato teorie je věrohodná, má opodstatnění v současné americké realitě, a učitelé by se proto měli více věnovat „rasové gramotnosti“, „rasovému uvědomění“ a „rasové rovnosti“. K čemuž také dostali manuál nazvaný Plán boje proti systémovému rasismu.

To ale nadzvedlo zástupy těch, kdo si nepřejí, aby jejich děti byly vzdělávány „rasovou optikou“. To "nadzvedlo" je myšleno doslova i přeneseně. Rodiče pořádají protestní demonstrace a pro mnohé z nich je to důvod, proč dají v nadcházejících guvernérských volbách hlas republikánskému kandidátovi.

Demokrat jako demokrat

Volby ve Virginii tak mají potenciál odhalit, jak moc je toto téma pro demokraty nebezpečné. A nejen ony. Začíná být totiž zcela zřejmé, že republikáni udělají vše, aby byl pohled progresivistů na otázky rasismu všude a permanentně, hlasitě a mocně akcentován. Zejména pak jejich snaha promítnout jej nejen do školství, ale obecně do společenských norem, do vztahů na pracovištích, do každodenních lidských interakcí.

Mohou se tomu demokraté nějak bránit? Ano i ne. Což není odpověď z bezradnosti, ale popis jejich situace. Obranou by bylo, kdyby o těchto věcech přestali mluvit a soustředili se na jiné témata - na ekonomiku, zdravotnictví, sociální zabezpečení.

Post-MLK-assasination race riots reduced Democratic vote share in surrounding counties by 2%, which was enough to tip the 1968 election to Nixon. Non-violent protests *increase* Dem vote, mainly by encouraging warm elite discourse and media coverage. https://t.co/S8VZSuaz3G. pic.twitter.com/VRUwnRFuVW — (((David Shor))) (@davidshor) May 28, 2020

Jedním z nejvýraznějších, nejcitovanějších propagátorů tohoto názoru je demokratický analytik průzkumů veřejného mínění David Shor. Loni v květnu, kdy vražda černocha George Floyda vedla k vlně protirasových demonstrací, které se ale mnohde změnily v násilné bojůvky, Shor varoval, že demokraté a jejich prezidentský kandidát Joe Biden tím v nadcházejících volbách mohou přijít o voliče.

A varoval také, že obdobný dopad může mít volání radikálních demokratů po „definancování policie“. Na Twitteru Shor připomněl, že násilné protesty po zavraždění Martina Luthera Kinga v roce 1968 připravily v následných prezidentských volbách demokraty o dvě procenta hlasů, což stačilo k tomu, aby vyhrál republikán Richard Nixon.

Sám Biden jako kandidát v loňské kampani o definancování policie nemluvil, naopak se vyjadřoval proti, ale podle Shora jej to „beztak poškodilo, protože voliči mezi různými demokraty nerozlišují“. Biden volby sice vyhrál, ale Trump loni překvapivě získal více hlasů od černochů a hispánců, než kolik dostal v roce 2016. A podle Shorových analýz to bylo v případě latinos právě kvůli tažení radikálních demokratů proti policii.

Nemluvte! Ale my musíme!

Shora demokratům doporučuje pečlivě zacílené průzkumy, díky kterým by pochopili, co z jejich agendy středovým voličům vyhovuje, a co je naopak odpuzuje. "Měli by mluvit o populárních věcech, a o těch dalších mlčet," řekl v nedávném rozhovoru pro deník New York Times.

Zní to tak jednoduše, že v tom asi musí být nějaký háček. A také je. Kdybychom naše témata nezvedali, ztratili bychom své voliče - zní z progresivního tábora. Mladí lidé, černoši, příslušníci různých společenských menšin, proč by šli k volbám, kdybychom nezastupovali jejich názory, způsob života, jejich Ameriku? Možná někoho odradíme, ale o mnohem více bychom přišli, kdybychom zradili naše ideály, argumentují.

„Critical race theory“, a s ní přímo propojená „woke culture“, jež má lidi obecně otevřít - "probudit" - k novému vnímání světa, jsou pro středovou Ameriku v lepším případě nesrozumitelné, v horším nepřijatelné, iritující, alarmující. Jenže pro progresivní demokraty jsou to věci, kterým skutečně bytostně věří. Není to jen politika, nebo snad póza, je to součást toho, kdo jsou. Ne, že jen nehodlají, oni nemohou uhnout.

Pro prezidenta Joea Bidena a Demokratickou stranu to v tuto chvíli nemá řešení. Nastalá situace jim nabízí jen jednu jistotu. V nadcházejících volbách ve Virginii udělají republikáni vše pro to, aby progresivní témata byla slyšet ještě mnohem hlasitěji, než o nich mluví sami jejich nositelé. A demokraté mohou vzít jed na to, že pokud se to republikánům teď osvědčí, v každém dalším klání budou megafon progresivní agendy vylepšovat.

Policistka u Minneapolisu zřejmě omylem zastřelila černocha (video ze 14. dubna 2021)