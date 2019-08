Bitva o rozpočet vzplála: Babiš a Hamáček nejsou vizionáři, jen udržovači

Čemu by se věnovali vizionáři? Mysleli by na budoucnost a ze všech sil by se snažili hasit maléry, které nás sužují.

Rozpočet státu - pekelně konkrétní materiál. Právě na něm se dá poznat, nakolik jsou premiér Babiš, vicepremiér Hamáček, ministryně financí Schillerová a další prozíraví, koncepční.

Psát o rozpočtu je obtížné, šustí to papírem a čísly, málokomu se chce něco takového číst. Zvlášť v létě. Jediné, co na zákonu o státních příjmech a výdajích ještě dokáže (maličko) veřejnost vzrušit, je otázka: "Odejde ČSSD z vlády, nebo to tam doklepe až do zdařilé sněmovní neexistence?" A přitom to vlastně vůbec zajímavé není.

Šéf sociální demokracie Jan Hamáček naznal, že odchod z vlády kvůli "nějakému Staňkovi" současný, staňkovský volič ČSSD nepochopí. Klidně přeběhne k Babišovi, který mu za to o dvě stovky zvedne důchod. Pokud tedy odejít z vlády (ale co v opozici, když jsem to tak dlouho koulel s Babišem, jak mu pak budu oponovat?), pak kvůli rozpočtu, to je "velké téma". No, není, máte-li proti sobě PR Andreje Babiše.

Hamáček však téma rozpočtu zvedl a tvrdí, že jeho současný návrh neumožní splnit sliby, jež dala koaliční vláda voličům. Vadí mu nedostatek peněz na sociální služby, chybějící prostředky pro hasiče a policii (starý vozový park kupříkladu), nebo o 1,5 miliardy ořezaný rozpočet pro ministerstvo zahraničí (chápeme, Tomáš Petříček zlobí Miloše Zemana). Vadí mu i málo peněz pro zemědělce a lesníky (chybí na obnovu lesů po kůrovcové kalamitě, na boj proti katastrofálnímu suchu, málo pro ministerstvo kultury.

Hospodářským novinám Hamáček řekl, že ministryně Alena Schillerová nadržuje ministrům Babišova hnutí: "Rozpočty ANO rostou kolem šesti procent, rozpočty ministerstev sociální demokracie ale klesají o půl procenta. A tam je zakopaný pes." Kde vzít peníze? Šéf ČSSD nabízí zvýšení berní (bankovní daň) a rušení daňových výjimek. Typické.

Pravicový politik by asi napadl neuvěřitelně bující státní správu: v roce 2017 bylo státních zaměstnanců, tedy lidí placených přímo z centrálního rozpočtu, skoro 445 tisíc, skoro o 30 tisíc více než v roce 2012 (EET a jiné novinky). V roce 2018 mělo podle plánu přibýt 8,5 tisíce dalších. Co dodat? Všichni státní zaměstnanci včetně policistů, hasičů, učitelů atd. představují zhruba čtvrtinu všech zaměstnanců v Česku! - Štíhlá státní správa? Ha ha ha.

Přehrady? Kanál? Nesmysl. Půdní nádrž je ta správná cesta

Na stránkách ministerstva financí najdete text: Priority rozpočtu 2020: efektivnější státní správa a růst životní úrovně i investic. Čtete: "Návrh rozpočtu otevírá cestu k dalšímu výraznému navýšení důchodů nebo platů ve školství. Počítáme také s vyšší podporou výzkumu a pokračujeme v soustavném navyšování investic."

Když to shrneme, vidíme politiku "nákupu voličů", zvyšují se důchody (volících seniorů jsou mraky) a platy učitelů, což kromě kantorů ocení rodiče dětí (snad), další početná skupina voličů. Není to hloupé. A těžké jedno i druhé kritizovat. Zato tlustá státní správa a různé další nákupy voličů (slevy na vlak) se kritizovat dají a snadno.

Z rozpočtu celkem snadno vyčtete, jestli nám vládnou vizionáři, nebo jen "udržovači", kteří chtějí především uchovat sami sebe u moci. Jednoznačně platí to druhé.

Čemu by se věnovali vizionáři? Mysleli by na budoucnost a ze všech sil by se snažili hasit maléry, které nás už sužují. Tím nejhorším je dnes z velké části zničená česká krajina, sucho, neschopnost zadržovat vodu v půdě. Vize vlády? Kanál Dunaj-Odra-Labe, nové přehrady. Absurdní, zní to jak za Husáka, ne v roce 2019.

Přírodovědec Oldřich Syrovátka píše v HN (1. srpna) toto: "S rozčarováním sledujeme, že chybí VIZE, jak by měla naše krajina vypadat… Takzvaná půdní nádrž, která za normálních okolností zadrží až desetkrát více vody než povrchové nádrže, je protkaná trubkami, jež vodu odvádějí! Za posledních pět let jsem od žádného politika neslyšel, že by se odvodněná prameniště měla revitalizovat! V minulém století bylo jen v ČR odvodněno více než milion hektarů půdy (25,4 procenta), z 90 959 kilometrů vodních toků bylo upraveno 36 527 kilometrů a délka toků byla zkrácena o třetinu. Proč vodu zachytávat v nákladných přehradách, když ji lze zadržet přímo v krajině a poskytnout ji také obyvatelům jednotlivých povodí nad přehradami? Na modelovém příkladu jsme se studenty vypočítali, že úprava drenáží i malých vodních toků by v celé republice stála do 30 miliard korun."

Nemá smysl nic dodávat, toto je vize. Obyčejná, přesahuje období jedné či dvou vlád (proto je to vize) a smysluplná. Je skandální, pokud v rozpočtu na rok 2020 chybí na kroky proti suchu peníze.

Tak můžeme pokračovat. Jde o naši budoucnost v Evropě (málo peněz pro MZV je výsměch a úlitba Zemanovi), v NATO (stále dál platíme směšně málo na obranu, vezeme se), o změnu toho, co Česko nabízí světu (věda je stále podhodnocena, vědců si nevážíme). Ne, ne, Babiš a Hamáček nejsou vizionáři, jen udržovači. A populisti.