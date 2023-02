Brno není jediný "vtip, ve kterém se dá bydlet". Ještě je tu Berlín

Německé hlavní město podnikne v neděli druhý pokus o volbu svých zastupitelů. A stejně jako předloni si u toho i tentokrát samo hází klacky pod nohy. Protože se hraje především o řešení obří bytové krize, zajímá celá věc i ty, kteří jinak dění u sousedů příliš nesledují.

Berlín čeká bezmála po roce a půl opakování voleb. Stane se tak úplně poprvé v německé historii. Celý proces přitom symbolicky ztělesňuje vše, co metropoli s 3,6 milionu obyvatel trápí: bytovou krizi i kafkovsky nefunkční městskou správu.

Když se o výběr radních Berlíňané pokoušeli v neděli 26. září 2021 naposledy, měla autorka tohoto textu to štěstí být přímo na místě činu. A zažít kousek od všeho, co dělá Berlín Berlínem. Kdo si tehdy chtěl například cestu do volebního štábu ozvláštnit vycházkou kolem Braniborské brány nebo slavné budovy Reichstagu, měl smůlu. Běžel tudy zrovna špalír závodníků slavného maratonského závodu.

Právě kvůli němu se nepodařilo včas dostat hlasovací lístky do některých volebních místností, a to i když je nakonec rozvážela policie. Papírů přitom bylo v supervolební neděli potřeba opravdu hodně. Kromě celoněmeckého parlamentu totiž zdejší obyvatelé rozhodovali rovněž o obsazení radnice, obvodních zastupitelstev a v referendu i o případném vyvlastnění obřího soukromého majitele bytů.

Kromě Bundestagu se dnes rozhodne také o obsazení berl. radnice. To samo o sobě není moc vzrůšo, ale Berlíňany čeká i referendum o vyvlastnění velkých bytových fondů (vyplacení “férové ceny” za byty). Není závazné, může ale naznačit další snahy o řešení krize bydlení v celém 🇩🇪. pic.twitter.com/NoX7gBEvgF — Helena Truchla (@helena_truchla) September 26, 2021

Volební místnosti se měly uzavřít v 18 hodin, kdy už se stranické centrály začínaly plnit lidmi. Na nedalekém mostě přes řeku místní mladí u lahve piva diskutovali o možných cestách z tíživé bytové krize. Beze spěchu, měli už odhlasováno. O něco později slavili, když se dozvěděli, že kontroverzní referendum dopadlo ve prospěch vyvlastnění.

Jenže v některých čtvrtích se kvůli chybějícím nebo chybným volebním lístkům volilo ještě před osmou večer, kdy už televize ohlašovaly první odhady výsledků. A zatímco někteří přesto odhlasovat nestihli, jiní zase hlasovali neprávem…

Dvěma slovy volební katastrofa, s níž nikdo nechtěl mít nic společného. Věc se tak dostala až ke Spolkovému ústavnímu soudu, který záhy udělil Berlínu nedostatečnou za organizaci a výsledky hlasování anuloval. Sotva ale dostalo německé hlavní město šanci na reparát, už se začínají objevovat další bizarní chyby. I když je třeba uznat, že ve srovnání s rokem 2021 jde o výjimky, nikoliv selhání systému.

Co konkrétně je teď problém? Na některých už distribuovaných lístcích chybějí razítka, jiné nesou špatné datum. Některé domácnosti dostaly kvůli chybě softwaru lístky dvakrát. Část městských zastupitelů v mezičase změnila barvy a kandiduje za jinou stranu. Stále také není jasné, jak se budou v městských obvodech určovat starostové a radní - se zvolením nových zastupitelstev totiž ti původní o funkce nepřijdou. K čemu jsou pak volby, když neovlivní, kdo má v rukou moc? Dobrá otázka, na niž by bylo ideální najít odpověď ještě před 12. únorem.

Rozbité velkoměsto

Opakované hlasování každopádně Berlíňanům ztěžuje život. Úřady některých městských částí už loni na podzim prostě zavřely do doby, než bude bezpečně jasné, co přijde. Až se znovu otevřou, pořádně se pod náporem zájemců prohnou.

Domluvit si termín na úřadě je totiž v německé metropoli pověstná mission (skoro) impossible už dlouhé roky. Kdo se chce stěhovat, vdát nebo oženit, čeká ho v honbě za volným termínem celkem napínavá klikačka na internetu (největší naděje na úspěch je prý kolem čtvrté ranní). Nápadně to připomíná časy, kdy lidé na začátku očkování proti koronaviru podobným způsobem bojovali o vakcíny. Jen tohle čekání nekončí ani smrtí: než se uvolní termín pohřbu, může to pro pozůstalé znamenat i několikatýdenní prostoj. Berlín je prostě trochu abgefuckt. Rozbitý.

Hlavnímu městu se kvůli tomu vysmívá hlavně bohatý jih Německa. Jindy zase navrhuje sebrat mu příspěvek z federálního rozpočtu, na který doplácejí hlavně dobře vydělávající bavorští daňoví poplatníci. Naposledy s tím přišel zemský premiér Markus Söder ve svém projevu z idylicky zasněžených vrcholků Alp. "Ach, typický berlínský chaos," nechal se slyšet. Z Berlína mu teď kontrují stovky mladých dobrovolníků, odhodlaných za pár dní udělat všechno pro to, aby volby tentokrát už opravdu klaply. Chaos nechaos, právě mladých lidí nyní totiž přichází do Berlína stále víc a víc. Už víkend ukáže, nakolik jsou mu schopni pomoci.

Video: Berlínská policie vyháněla děti z ledu vrtulníkem (15. 2. 2021)