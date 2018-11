Byl unesen Babiš junior? Věděl o tom Babiš? Dokud je premiérem, věc nelze vyšetřit

Pokud byl Babiš junior unesen lidmi spojenými s jeho otcem, předsedou vlády, je to stokrát horší než celé Čapí hnízdo. Jistotu však zatím nemáme.

Krátce poté, co iRozhlas.cz zveřejnil deset důkazů, jež shromáždila policie v kauze Čapí hnízdo, objevil se nový, výbušný materiál. Syn českého premiéra Andrej Babiš junior tvrdí, že ho manžel lékařky Dity Protopopové, která napsala zprávu o jeho zdravotní nezpůsobilosti pro stíhání v kauze Čapí hnízdo, loni proti jeho vůli odvezl z Moskvy na Krym. Řekl to novinářům televize Seznam Sabině Slonkové a Jiřímu Kubíkovi, kteří ho vypátrali ve Švýcarsku.

Babiš junior je synem z prvního manželství, léčil se na psychiatrii, v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech, kde ho zřejmě měla na starosti lékařka Dita Protopopová.

Déle než půl roku se mluví o tom, že Babiš junior byl unesen na Ukrajinu, odtud se měl přihlásil české policii (kriminalistickému ústavu) a nahlásit únos.

Nyní se tedy podařilo investigativním novinářům syna premiéra Babiše najít ve Švýcarech, kde pobývá se svou matkou. Má také švýcarské občanství. (Mimochodem, získat ho je mimořádně komplikovaná věc, jen tak se to někomu nepodaří, je to běh na dlouhá léta. Zřejmě ne vždy…)

Co se Slonková a Kubík dozvěděli? Babiše juniora z Česka odvezl manžel psychiatričky Protopopové Petr Protopopov, zřejmě Rus, nebo původem Rus. Je to etické? Lékařsky etické? Odvezl ho (tvrdí Babiš junior) mimo jiné do Moskvy a odtud na Krym. Dodejme, že česká policie únos již vyšetřovala a neprokázala, věc odložila, aniž by juniora vyslechla.

Podle Babiše mladšího Protopopov "zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel". Zmizet měl kvůli stíhání v kauze Čapí hnízdo. Zároveň ale syn premiéra z prvního manželství tvrdí, že "to nebyl nápad mýho táty mě vzít do Krymu".

Junior dále říká: "Manželka toho Protopopova mně řekla, vyber si, buďto tě zavřeme v NÚDZ, Národním ústavu duševního zdraví, buď tady budeš, nebo půjdeš na prázdniny" (na videu ukazuje "na prázdniny" v uvozovkách). "Já jsem si vybral prázdniny, já jsem to bral jako… já jsem to nazval únos i v mailu policii… teďka beru léky tady, mám novýho doktora a tady se chovaj lidi jinak. Takže to byl špatný doktor a špatná manželka."

Babišův syn ani nevěděl, že Protopopová psala policii zprávu o jeho nezpůsobilosti účastnit se trestního řízení. Popisuje, že kontaktoval policii "a oni to pak přeposlali úplně vysoko a tam už se mnou nikdo nekomunikoval… jenom tam trochu níž se mnou komunikovali". (Dovedeme si představit, co to u vedení policie vyvolalo a jak hned běželi za Babišem.)

Mám strach z toho člověka

Junior o Protopopovi: "Já mám strach z toho člověka, z toho Protopopova. On s jeho manželkou, jeho manželka je psychiatrička, stalo se to tak, že oni měli velkou důvěru a oni tu důvěru zneužili. On mi řekl na Ukrajině: Já a tvůj otec uděláme všecko, abys byl zavřený." A ještě: "Taky mě držel v Moskvě, do okupovaného Krymu mě vzal z Moskvy na ruské vízum v pasu."

Je zatím těžké se v té věci vyznat. Protopopová i její muž jsou spojeni s Agrofertem, který má nyní Babiš ve svěřenském fondu. Protopopová teď kandidovala v Praze 8 za ANO, dříve, za Babiše, pracovala na ministerstvu financí jako poradkyně.

Nevíme, jestli byl Babiš junior "unesen" (podle policie ne, ale policie ho nenašla, pokud ho hledala). Nevíme, jestli dal premiér Babiš syna unést, zdá se to za hranicí představitelnosti, ale zároveň je zřejmá vazba Protopopovů na Agrofert, ANO, potažmo Babiše. A není těžké si představit, že Babiš nechce, aby jeho syn vypovídal.

Podivná je role české policie, jak je možné, že Babiše juniora nenašla? Jak je možné, že ho nevyslechla? Jak je možné, že věc odložila, ač on sám tvrdí, že byl na Krymu proti své vůli a že mu Protopopov vyhrožoval? (Vyhrožování je trestný čin.)

Premiér poskytl vyjádření, kde stojí "Můj syn je psychicky nemocný. Bere léky, musí být pod dohledem a žije s matkou ve Švýcarsku." Dál: "Mého syna nikdo neunesl, z České republiky odjel dobrovolně. Tuto věc prošetřovala policie a sama došla k závěru, že se únos nikdy nestal."

Babiš je premiér, policii má svým způsobem pod sebou. Víme, jak je v posledních letech "pružná", jak dokáže jít na ruku mocným (viz návštěvu Si Ťin-pchinga v Praze a děje okolo ní kupříkladu). Víme, jak Babiš zatočil si Generální inspekcí bezpečnostních sborů, jaký tlak vyvíjí na vyšetřovatele Čapího hnízda Nevtípila. Okamžitě vás napadne: policii v kauze Babiš junior můžeme jen těžko důvěřovat.

Manipulace? Ano, ale čí?

Protopopov: záhadná postava, kdo to je? Pro koho dělá? Pokud novináři slyšeli zvěsti o únosu Babiše juniora (nyní více méně potvrzené) už před mnoha měsíci, co pak asi tajná služba BIS? Musela o tom taky vědět, co dělala? Nebo, pokud nevěděla, což je těžko uvěřitelné, co dělá teď?

Jde o premiérova syna. Jde o vyšetřování Čapího hnízda, tedy premiérovy noční můry, jeho kauzy.

Babiš píše: "Odmítám tuto manipulaci a nehorázný tlak novinářů na orgány činné v trestním řízení. Je mi líto, že se tady pořádá hon na moji rodinu, který jsem jim svým vstupem do politiky způsobil a která tím teď nejvíc trpí."

Hon na rodinu? Podle vyjádření Babišova syna to vypadá spíš tak, že hon uspořádali na něj. A je opravdu těžké si představit, že premiér nic nevěděl, že neměl potuchy o vyvezení svého syna do Ruska a na Krym. Jakou roli tedy hrál? Tohle už není "jen Čapák", "jen 50 milionů", tohle se týká jeho syna, jak byl uklizen…

Vzpomeňme si na únos syna slovenského prezidenta Kováče v 90. letech, na údajné zneužití vojenské tajné služby Janou Nagyovou - Nečasovou proti tehdejší manželce Nečase. Toto se jeví horší, ani nevíme, jakou roli hrál přímo Babiš senior.

Tahle šílená kauza se odehrává v době fake news, Babišovi voliči budou přesvědčeni, že je to podvod, ale zároveň tu máme přímou výpověď Babišova syna, zjevně upřímnou, navíc potvrzovanou během rozhovoru jeho matkou.

Policie už nemůže dělat, že nic, musí únos či vyhrožování Babišovi juniorovi opravdu, nejen jako, jak to dnes vypadá, vyšetřit. Tajná služba, doufejme, už "maká" na identitě a pozadí pana Protopopova, tohoto "cestovatele", který vezl juniora schovat na Krym, mimochodem na místo, kde by ho skutečně nikdo nehledal.

V normální zemi by Andrej Babiš podal demisi, už jen proto, že za jeho premiérování únos zjevně nemůže být objektivně vyšetřen. Ale my víme, že on demisi nepodá a bude křičet "kampaň" a "hon na mou rodinu". Stačí jen zjistit, kdo její jednu část vlastně honí.