Čapák: Ani "kampaň", ani "účelovka", důkazů má policie dost. Babiš a spol. před soud

Pokud jsme právní stát, nemělo by hrát roli, že premiér Babiš ovládl GIBS a že se postupně mění vedení pražské i celostátní policie. Žaloba má nabito.

Web iRozhlas.cz v úterý připomněl, že stále existuje kauza Čapí hnízdo, ne, ještě neskončila. Většina lidí u nás už na ni možná takřka zapomněla, děje se toho tolik, všelijaké trapnosti jako státní vyznamenání 28. října, jedna kauza maže druhou, ale "Čapák" dál zůstává jako nevyřešený, táhnoucí se případ, který se týká premiéra, našeho politického macha, Andreje Babiše, který už se etabloval jako spasitel Česka a vládne své "národní firmě".

Server iRozhlas.cz získal dva klíčové materiály, policejní usnesení o zahájení trestního stíhání a dále usnesení státního zastupitelství, kterým se v květnu vypořádalo se stížnostmi jedenácti obviněných. Rozhlas nabídl deset důkazů proti premiérovi a tvrdí, že ony dva materiály "především vychází z interní zprávy banky (HSBC) a ekonomického posudku vypracovaného pro policii. Právě tyto dva materiály byly rozhodující pro stíhání Andreje Babiše a jeho blízkých".

Zbylých osm důkazů: "výpovědi svědků, e-mailová korespondence týkající se webových stránek Čapího hnízda, výpis z Babišova účtu, dokumenty prokazující, že spolupracovnice Agrofertu se zajímala o podmínky dotace, materiály, podle nichž zemědělské dotace Farmy Čapí hnízdo řešil pracovník Agrofertu, dokumenty úřadů o angažmá firmy Imoba z holdingu Agrofert, spojení Farmy Čapí hnízdo s holdingem Agrofert přes společnost DZV Nova, posudky ukazující na zkreslené nebo zamlčené údaje v žádosti o dotaci".

Podle informací rozhlasu není pochyb, že má policie (komisař Nevtípil) nabito a že dozorující státní zástupce nemusí váhat a může jít s kauzou s čistým svědomím před soud, který by měl rozhodnout o nevině či vině obviněných, mezi nimiž, jak víme, jsou i členové Babišovy rodiny, které šéf ANO do té šlamastyky bezohledně zatáhl.

Proti tomu ale stojí právě fakt, že se premiér Babiš již dokonale etabloval, kauza Čapák pomalu jako by neexistovala a v dnešním proměněném Česku, které do značné míry ovládají dva politici, Babiš a (klavírista) Zeman, se zdá skoro nemožné, že by měl být premiér souzen, natož případně odsouzen.

Musíme si projít martyriem souzeného premiéra

Nemalou roli hraje i postupně proměňovaná policie a nad ní bdící inspekce. Postupně: odejit, vytlačen, vyhnán byl ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michal Murín (bohužel za podpory nejvyššího státního zástupce, což Česko také nepěkně ilustruje). Babiš si prosadil svou, ovládá GIBS.

Skončil ředitel pražské policie Miloš Trojánek, který se, jak víme, opakovaně a veřejně zastal Andrejem Babišem a Jaroslavem Faltýnkem (jeho obvinění v kauze Čapí hnízdo bylo již zrušeno) napadaného vyšetřovatele Pavla Nevtípila. A na konci října skončil (podstatně méně odvážný) prezident policie Tomáš Tuhý. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nyní pro vládu vybírá novou hlavu policie, chce ji mít do prosince.

Ve vedení policie a GIBS se odehrály velké změny, otázkou je, kdo se dnes případně zastane Nevtípila, který, zdá se to být již jisté, nashromáždil kvalitní, okované důkazy okolo Čapáku. Trojánek je pryč, Tuhý taky skončil. Jistě, kauzu dozoruje žalobce Jaroslav Šaroch z pražského městského státního zastupitelství, nebylo by tak snadné, dejme tomu po výměně vyšetřovatele této citlivé kauzy, otočit a říct: důkazy jsou chabé, zrušme to raději.

Je velmi cenné, že iRozhlas.cz oněch deset důkazů nabídl, zvlášť v době, kdy mají poslanci rozhodovat o tom, že informace o kauzách, jako je Čapí hnízdo, budou až do skončení věci veřejnosti zcela ze zákona nepřístupné, aby "nebylo ohroženo vyšetřování". V tomto případě zveřejnění důkazů vyšetřování zjevně nijak neškodí.

Je nutné opakovat paradox, že Česko má premiéra, který je trestně stíhán za to, že se údajně pokusil ošulit Evropskou unii i Českou republiku. Je cenné připomenout: není to ani "kampaň" ani "účelovka", jak dokládají důkazy z usnesení o zahájení trestního stíhání a z usnesení žaloby, kterým se vypořádala se stížnostmi obviněných. Evropský úřad proti podvodům OLAF měl pravdu, policie má pravdu, stíhání je namístě, je v našem zájmu, aby se dostalo před soud. Pokud se tam nedostane, nežijeme v právním státě (což by zas tak nepřekvapilo, když máme trestně stíhaného premiéra).

Pokud kauza doputuje před soud, pokud Nevtípila nevyženou a žaloba nezměkne, čekají nás ještě roky, než bude rozhodnuto o vině či nevině. Vzpomeňme na souzení v kauze Jany Nečasové, dříve Nagyové. Na ten souboj soudkyně Heleny Králové s nadřízeným soudem, pomíjení důkazů, vleklou potupu justice. A i pokud by se našel jiný typ soudce (jistě jich je u nás většina), bude to roky trvající proces (Franz Kafka by jistě souhlasil), na jehož konci už občané ani nebudou vědět, o co že to v tom Čapáku šlo.

Pokud však jsme právním státem a pokud ty mnohokrát kontrolované důkazy sedí, nesmí Babišova kauza "vyšumět", musí se co nejdříve dostat před soud, musíme si projít tím martyriem státu, v jehož čele stojí souzený premiér, který volá hesla o "bude líp" a "lepším Česku".