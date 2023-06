Čaputová za rok skončí. Ženy v politice to mají mnohem těžší než muži, čelí nenávisti

Slovenská prezidentka se stala terčem nejdrsnějších útoků, její rodina taky. České vrcholné političky to v naší post-patriarchální společnosti zažívají také. Nenávist rozdmychávají i kolegové politici. A není to jen východní jev.

Nedobrá zpráva pro Slovensko, ale i pro Českou republiku: Zuzana Čaputová nebude příští rok podruhé kandidovat na prezidentku. "Toto oznámení je jedno z nejtěžších, se kterým jsem v životě vystoupila," řekla. Rozhodnutí odůvodnila jasně: pokud by volby vyhrála, na další pětiletý mandát by neměla dost sil. Zmínila též ohled na svoji rodinu. "Mé rozhodnutí je rozhodnutím osobním, protože dostatek sil je to, co významně určuje kvalitu veřejné služby."

Čaputová je ve východní části EU jednou z nejvýraznějších a nejúctyhodnějších žen v politice. Zjevení. Čelila mnoha osobním útokům. Připomenu jeden naprosto odporný meeting strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Roberta Fica loni v květnu, kde za přítomnosti slovenského expremiéra vedl poslanec Směru-SD Ľuboš Blaha dav ke skandování, že Čaputová je "americká ku*va" a Fico o ní mluvil jako o prostitutce a ku*vě. Otřesný pohled. Hnus na druhou.

Čaputová čelila útokům opozice, ale samozřejmě i dezinformacím ruského původu. Vrhla se proti ní temná síla. Útoky cílily i na její dvě dcery. "Ohrožení rodiny prezidentky dosáhlo té míry, že se musela posílit jejich bezpečnost. Čím dál tím častěji míří na děti, je to velmi nepříjemné," řekl deníku Sme partner Čaputové, aktivista Juraj Rizman, který v minulosti působil jako šéf slovenské pobočky Greenpeace a byl členem občanského sdružení Via Iuris. I on se stal terčem, loni začátkem června našel ve střeše svého zaparkovaného auta díru a další stopy úmyslného poškození. "Nepochybuji, že to má něco společného s tím, s kým žiju. Kdyby to měl být vzkaz, tak má odpověď je, že se nenechám zastrašit," řekl tehdy.

Často se u nás debatuje o tom, proč ve špičkových veřejných funkcích nenajdeme více žen, jestli by se neměly zavést kvóty, aby se stav aspoň zčásti vyrovnal. Slovenská prezidentka je jasnou ukázkou toho, co také ženám brání jít do veřejných funkcí. Jednak osobní útoky, jednak často i strach o rodinu a blízké lidi.

Slovenská i česká politika je mimořádně maskulinní, mužská, je to takové trvalé "chlapi sobě". Když se jim do toho vetře žena, nemá to nikdy lehké, ať je tvrdá, nebo ať si ponechá ženskou křehkost. Své si ostatně v prezidentské kampani užila i jedna z nejúspěšnějších kandidátek Danuše Nerudová. Nevyhnuly se jí útoky na její ženství.

Na co se zvyknout nedá, jsou útoky na děti

Jedním z častých cílů sprostoty je místopředsedkyně sněmovny, pirátka Olga Richterová. K oznámení slovenské prezidentky napsala: "Je mi to líto. Zuzany Čaputové si velmi vážím. Její rozhodnutí znovu nekandidovat je osobní a nezbývá než jej respektovat. Ale: míra hrubosti, nenávisti a útoků se zvyšuje. Člověk si, a to nepíšu ráda, na určitou úroveň urážení svým způsobem zvykne. Na co se však zvyknout nedá, a ani nesmí, jsou útoky na děti. Jako máma a politička tohle považuju za naprosté dno. A je zřejmé, jak těžké to muselo být pro ni. Chápu ji, respektuji - a mrzí mě to. Zuzana Čaputová nastavila laťku hodně vysoko."

Richterová čelila mnoha nenávistným útokům na sociálních sítích. Aktivistka Nela Lisková v roce 2019 opakovaně sdílela smyšlený výrok pirátské političky, který se týkal volných bytů pro migranty. Richterová se pak bránila u soudu a vyhrála.

"Jde o to, že žiju život úplně normální mámy. Snažím se co nejlépe dělat politickou práci - podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A na slušnou žádost o stažení lži prostě přijde stupňování útoku. Mně psala spousta cizích lidí ošklivé nadávky. Nechci to opakovat, jsou to sprosťárny. Spousta lidí psala výzvy k zabití veřejně po internetu. To nejsou normální věci a nemůžeme dopustit, aby se to dělo," vypověděla u soudu. "Jen dodám, že se to děje, že je toho hodně a že to policie, ale i státní zastupitelství, běžně dopouštějí."

Podobné to má pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. "Panebože, ty si pi*a už od pohledu, ale nejspíš to bude pravda. Pirátskou stranu je třeba vymazat ze světa politiky. Vy jste jak zku*vená sekta, běžte obcovat s těma vašima uprchlíkama, vy frigido," napsali jí kupříkladu před dvěma roky. Takových odporností chodí mnoho.

Psychiku drancující situace zažívá Jana Černochová, dnes ministryně obrany. "Vyhrožovali mi uříznutím hlavy, vyrváním dělohy z vagíny zaživa a podobnými nechutnostmi. Výjimkou nejsou ani přání smrti a různých nemocí. Jednou mi přišla poštou i nábojnice v době, kdy jsem na Praze 2 likvidovala herny," popsala iDnes v roce 2021. Po útoku Ruska na Ukrajinu se situace ještě přiostřila.

Podříznout tě jako prase…

Útoky kolegů, špičkových politiků si "užívá" i předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Andrej Babiš o ní loni ve svém pořadu Čau lidi řekl: "Pokud zakladatel TOP 09 (pozn. red.: Miroslav Kalousek) byl pro nás vždy symbol korupce, tak stávající předsedkyně (pozn. red.: Markéta Pekarová Adamová) je symbolem zla a nenávisti. Sama je z toho nešťastná, jak je zlá a nenávistná." Takové věty spustí příval další špíny od babišovského publika.

Ona sama k tomu řekla: "Mnohé tyto nenávistné zprávy a komentáře pracují s nezdravě stereotypním pohledem na ženy, které by údajně neměly opouštět své místo u plotny, jsou dobré jen na rození dětí." To je podle ní důvod, proč se ženy politice vyhýbají víc než muži. "Jsem si vcelku jistá, že i to je jistě faktor, který řadu žen od případné angažovanosti v politice odrazuje."

Útoky samozřejmě směřují i na političky ANO, KSČM, SPD a dalších stran a hnutí. Poslankyně ANO Taťána Malá popsala, že velká většina komentářů, z nichž některé vyhrožují její rodině, přichází z anonymních účtů. V jedné jí psali: "Ty zku*vená lidská svině… na tebe taky dojde… podříznout tě jako nemocný prase."

Všechna ta sprostota vypovídá o určitém spektru jak naší, tak slovenské společnosti. Velkou sílu v šíření hnusu mají sociální sítě, které jsou paradoxně brány jako "ostrov svobody", jako poslední místo skutečné svobody projevu…

Ale nejde jen o východní Evropu. Meziparlamentní unie v roce 2016 provedla celosvětové a v roce 2018 celoevropské šetření zaměřené na výskyt obtěžování političek. Výsledek: s nějakou formou psychického násilí se během své politické kariéry setkalo 85 procent členek parlamentů evropských zemí. S výhrůžkami smrtí, znásilněním či fyzickým násilím se setkalo 47 procent dotazovaných. Sexistickým útokům na sociálních sítích čelilo celkem 58 procent. Velmi často se také političky setkávají s urážkami svého vzhledu. Těm čelí 68 procent evropských poslankyň.

Čaputová, Richterová, Pekarová Adamová, Malá a další a další urážené, zastrašované a nenáviděné političky svědčí o tom, jak těžké to mají ženy ve veřejné sféře, jak se na ně nejen muži, ale i jiné ženy dívají pohledem starým sto let, pohledem nenávisti. Je pravděpodobné, že proti tomuto fenoménu by kvóty nezabraly. Nestačí doufat, že to vymře se starými post-patriarchálními generacemi. Smysl má vést děti už na prvním stupni základní školy k rovnosti, úctě k ženám.

Video: Slovenští politici Robert Fico a Ľuboš Blaha vulgárně hovořili o prezidentce Zuzaně Čaputové (3. 5. 2022)